Marathi News
प्रेम आणि राखेचा अनोखा संगम, ‘The Ashes Trophy'! एका महिलेमुळे कशी सुरू झाली इंग्लंड–ऑस्ट्रेलिया राइवलरी?

Ashes Trophy history: एशेज ट्रॉफीमागील प्रेम, राख आणि एका महिलेची अनोखी कथा जाणून घ्या. इंग्लंड–ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी कशी सुरू झाली. 

Tejashree Gaikwad | Nov 30, 2025, 01:45 PM IST
Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जुनं आणि सर्वात प्रतिष्ठित प्रतीक म्हणजे एशेज ट्रॉफी. आज लाखो क्रिकेटप्रेमी या इंग्लंड–ऑस्ट्रेलिया सिरीजचा श्वास रोखून आनंद घेतात, पण तिच्यामागे दडलेली रोमांचक प्रेमकहाणी आणि एक अनोखा प्रसंग अनेकांना ठाऊकच नाही.   

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

क्रिकेटच्या मैदानावर सुरू झालेली ही महायुद्धासारखी राइवलरी प्रत्यक्षात एका इंग्लिश महिलेच्या एका विनोदी टिप्पणीपासून सुरू झाली असे म्हटले जाते.  

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

1882 मध्ये ओव्हलच्या मैदानावर इतिहास घडला. ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला त्यांच्या घरच्या मैदानावर नमवले हे त्या काळात अशक्य समजले जात होते.   

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

इंग्लंडच्या पराभवानंतर ब्रिटिश माध्यमांनी चिमटा काढणाऱ्या हेडलाइन छापल्या: “English cricket has died, and the body will be cremated. The ashes will be taken to Australia.” या ‘राखे’च्या उल्लेखातूनच “द एशेज” या नावाचा जन्म झाला.  

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

याच काळात इंग्लंडचा कर्णधार आयव्हो ब्लाइ फ्लोरेन्स मर्फी या एका खास स्त्रीला भेटला . म्हणतात, मजेत फ्लोरेन्सने आयव्होला इंग्लिश क्रिकेटची “परत मिळवलेली राख” भेट म्हणून एक छोटीशी मातीची कलशाकृती दिली. त्या क्षुल्लक भेटवस्तूने भविष्यकाळात जगातील सर्वात प्रतिष्ठित ट्रॉफीचे रूप धारण केले ती म्हणजे एशेज ट्रॉफी.  

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

ही ट्रॉफी खरं तर अवाढव्य सुवर्णकप्पा नसून, एक छोटासा कलश आहे उंची फक्त 11 सें.मी. मात्र त्याच्यात सामावली आहे क्रिकेट राइवलरीची शंभर वर्षांची ज्योत. ब्रिटिश वृत्तपत्रातील टिप्पणी,एका विनोदी भेटवस्तू आणि एका महिलेचा हसत-हसत दिलेला ‘जोक गीफ्ट’ या सगळ्यांची सांगड घालून इतिहासातील सर्वात प्रतिष्ठित द्विपक्षीय सिरीजची निर्मिती झाली.  

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

आज एशेज म्हणजे फक्त क्रिकेट नाही; तो अभिमान, परंपरा, स्पर्धा आणि भावना यांचा पवित्र संगम आहे. या सिरीजमध्ये सामना जिंकणं म्हणजे फक्त दोन संघांमधील विजय नाही तर एक अशी परंपरा जपणे आहे जी प्रेम, सन्मान आणि कडवट स्पर्धेच्या तीनही गोष्टी एकत्र आणते.  

Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story

1882 च्या एका स्त्रीच्या छोट्या भेटीने जन्मलेली ही ट्रॉफी आज जगातील सर्वात गौरवशाली क्रिकेट परंपरांपैकी एक ठरली आहे आणि म्हणूनच एशेजला म्हणतात, “प्रेम आणि राख यांचं सर्वोत्तम मिश्रण.”  

