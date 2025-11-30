प्रेम आणि राखेचा अनोखा संगम, ‘The Ashes Trophy'! एका महिलेमुळे कशी सुरू झाली इंग्लंड–ऑस्ट्रेलिया राइवलरी?
Ashes Trophy history: एशेज ट्रॉफीमागील प्रेम, राख आणि एका महिलेची अनोखी कथा जाणून घ्या. इंग्लंड–ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी कशी सुरू झाली.
Tejashree Gaikwad | Nov 30, 2025, 01:45 PM IST
Ivo Bligh and Florence Morphy Ashes Love Story
याच काळात इंग्लंडचा कर्णधार आयव्हो ब्लाइ फ्लोरेन्स मर्फी या एका खास स्त्रीला भेटला . म्हणतात, मजेत फ्लोरेन्सने आयव्होला इंग्लिश क्रिकेटची “परत मिळवलेली राख” भेट म्हणून एक छोटीशी मातीची कलशाकृती दिली. त्या क्षुल्लक भेटवस्तूने भविष्यकाळात जगातील सर्वात प्रतिष्ठित ट्रॉफीचे रूप धारण केले ती म्हणजे एशेज ट्रॉफी.
ही ट्रॉफी खरं तर अवाढव्य सुवर्णकप्पा नसून, एक छोटासा कलश आहे उंची फक्त 11 सें.मी. मात्र त्याच्यात सामावली आहे क्रिकेट राइवलरीची शंभर वर्षांची ज्योत. ब्रिटिश वृत्तपत्रातील टिप्पणी,एका विनोदी भेटवस्तू आणि एका महिलेचा हसत-हसत दिलेला ‘जोक गीफ्ट’ या सगळ्यांची सांगड घालून इतिहासातील सर्वात प्रतिष्ठित द्विपक्षीय सिरीजची निर्मिती झाली.
