English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून ‘अशी ही बनवाबनवी’मधील ‘या’ कलाकाराचा पाय कापावा लागला! अखेरची 10 वर्ष...

Ashi Hi Banwa Banwi Movie Intresting Facts: सोशल मीडियावर या चित्रपटामधील अनेक मिम्स अगदी आजही व्हायरल होताना दिसतात. मात्र या चित्रपटातील एका कलाकाराचा अत्यंत दुर्देवी अंत झाला. नेमकं या व्यक्तीसोबत घडलं काय जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Sep 30, 2025, 03:30 PM IST
twitter
1/9

कल्ट चित्रपटांपैकी एक...

ashihibanwabanwi

मराठी चित्रपटसृष्टीमधील अजरामर चित्रपटांपैकी म्हणजेच आजच्या भाषेत सांगायचं झाल्यास कल्ट चित्रपटांपैकी एक म्हणजे, अशी ही बनवाबनवी!

twitter
2/9

37 वर्षे पूर्ण झाली

ashihibanwabanwi

आठवड्याभरापूर्वीच म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी 'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन 37 वर्षे पूर्ण झाली. या चित्रपटातील प्रत्येक भूमिका मराठी प्रेक्षकांच्या आजही लक्षात आहे.  

twitter
3/9

जीव वाचवण्यासाठी पाय कापावा लागला

ashihibanwabanwi

मात्र या चित्रपटात अजरामर भूमिका साकारणाऱ्या कलाकारांपैकी एकाच्या उपचारादरम्यान त्याचा जीव वाचवण्यासाठी पाय कापावा लागला होता, हे फारच कमी जणांना ठाऊक आहे.   

twitter
4/9

मिम्समधूनही भेटीस येतात या भूमिका

ashihibanwabanwi

लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ या तिघांबरोबरच इतरांनी साकारलेल्या भूमिकाही आज अगदी मिम्समधूनही भेटीस येतात. अशाच एका भूमिकांपैकी एक म्हणजे...  

twitter
5/9

पुण्यातील बंगला नसून...

ashihibanwabanwi

...लिलाबाई काळभोर! 'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटातील लिलाबाई काळभोरांचा बंगला हा पुण्यातील बंगला नसून तो एक सेट होता हे ही अनेकांना ठाऊक नाही.  

twitter
6/9

गाजवली भूमिका

ashihibanwabanwi

लिलाबाई काळभोर ही  भूमिका अभिनेत्री नयनतारा व्होरा यांनी केवळ साकारली नव्हती तर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर चांगलीच गाजवली होती.

twitter
7/9

नाटकातून काम

ashihibanwabanwi

70 च्या दशकात नयनतारा यांनी मराठीसृष्टीत पाऊल टाकलं होतं. नाटकातून काम करत असताना त्यांना चित्रपटात येण्याची संधी मिळाली.  

twitter
8/9

कोणकोणत्या सिनेमांमध्ये झळकल्या?

ashihibanwabanwi

'खुळ्यांचा बाजार', 'शांतेचं कोर्ट चालू आहे', 'बाळा गाऊ कशी अंगाई', 'आधार', 'तू सुखकर्ता' अशा चित्रपट आणि नाटकातून नयनतारा दिसल्या. कधी विनोदी तर कधी सहाय्यक भूमिकेत  नयनतारा यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली.  

twitter
9/9

पाय कापावा लागला

ashihibanwabanwi

आयुष्याची शेवटची 10 वर्षे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे नयनतारा अभिनय क्षेत्रापासून दूर होत्या. याच काळात मधुमेहामुळे नयनतारा यांचा एक पाय कापावा लागला होता. 30 नोव्हेंबर 2014 रोजी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Dasara Wishes in Marathi : आला आला आला दसरा; सोन्यासारख्या प्रियजणांना द्या दसऱ्याच्या मराठीतून शुभेच्छा

पुढील अल्बम

Dasara Wishes in Marathi : आला आला आला दसरा; सोन्यासारख्या प्रियजणांना द्या दसऱ्याच्या मराठीतून शुभेच्छा

Dasara Wishes in Marathi : आला आला आला दसरा; सोन्यासारख्या प्रियजणांना द्या दसऱ्याच्या मराठीतून शुभेच्छा

Dasara Wishes in Marathi : आला आला आला दसरा; सोन्यासारख्या प्रियजणांना द्या दसऱ्याच्या मराठीतून शुभेच्छा 8
50 वर्षांपूर्वीचा अमिताभ यांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट; 17 आठवडे थिएटर गाजवूनही झाला फ्लॉप, आजही हिट आहेत गाणी

50 वर्षांपूर्वीचा अमिताभ यांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट; 17 आठवडे थिएटर गाजवूनही झाला फ्लॉप, आजही हिट आहेत गाणी

50 वर्षांपूर्वीचा अमिताभ यांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट; 17 आठवडे थिएटर गाजवूनही झाला फ्लॉप, आजही हिट आहेत गाणी 8
Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंतीला 5 मिनिटात पाठ होईल भाषण, वापरा &#039;हे&#039; 10 मुद्दे, मिळवा कौतुकाची थाप

Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंतीला 5 मिनिटात पाठ होईल भाषण, वापरा 'हे' 10 मुद्दे, मिळवा कौतुकाची थाप

Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंतीला 5 मिनिटात पाठ होईल भाषण, वापरा 'हे' 10 मुद्दे, मिळवा कौतुकाची थाप 10
&#039;होय आम्ही लग्न केलं,&#039; सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले 8