  • Marathi News
  • 10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

Ashok Kharat Fallower Leader Educational Qualification: अशोक खरातला भेटलेल्या आणि त्याच्यासोबतचे फोटो समोर आलेल्या नेत्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. कोण किती शिकलंय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 25, 2026, 12:26 PM IST
10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

भोंदू बाबा अशोक खरातला कोणत्या विषयात किती मार्क होते? त्याच्याकडे जाणारे नेते कितवीपर्यंत शिकले आहेत? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

खरातची शैक्षणिक कुंडली समोर

एक लाख रुपया एक चिंचोका विकणारा, एक किलो मध 9 लाखांना विकणारा नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात कितवी शिकला असेल? असा प्रश्न विचारला तर तुम्हाला नक्कीच अनेक अधिकारी आणि बड्या मंत्र्यांना गंडवणारा हा भोंदू बराच उच्चशिक्षित असेल असं वाटेल. पण आता खरातची शैक्षणिक पार्श्वभूमी समोर आली असून तो कितवी शिकलाय हे पाहून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. 

कुठे झालंय खरातचं शिक्षण?

सिन्नर तालुक्यातील खांडळवाडी मध्ये राहणार खरात हा वावी येथील माध्यमिक शाळेचा विद्यार्थी आहे. अंकशास्त्र शिकवणारा व्यक्ती स्वतःच गणितात नापास झाला होता. खरातचं शिक्षण फक्त दहावीपर्यंत झालेलं आहे. त्याचा दहावीच्या निकालाची प्रत समोर आली आहे.

गणितात नापास

अनेकांना लाखोंचा गंडा घालून लुबाडणाऱ्या या भोंदूला दहावीमध्ये गणित विषयात पास होता आलं नव्हतं. खरातच्या दहावीच्या निकालामध्ये त्याला गणितात 100 पैकी केवळ 28 मार्क होते. खरातला एकूण 251 मार्ग मिळाले होते. म्हणजेच टक्क्यांमध्ये सांगायचं झालं तर त्याला फक्त 35.88 टक्के मार्क मिळाले होते.

सर्वाधिक मार्क कोणत्या विषयात होते?

विषयनिहाय निकलाबद्दल बोलायचं झालं तर खरातला मराठीमध्ये 39 गुण होते. इंग्रजीमध्येही खरात काठावरच पास झाला होता. त्याला इंग्रजीमध्ये 100 पैकी 37 गुण मिळाले होते. विज्ञानामध्ये खरातला सर्वाधिक म्हणजेच 62 मार्क होते. समाजशास्र विषयामध्ये 38 तर हिंदीमध्ये 47 गुण होते. धक्कादायक बाब म्हणजे नाव बदलून ‘अशोककुमार’ तर कॅप्टन उपाधी लावून जहाजावर अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सुनील तटकरे किती शिकलेत?

श्रेणी: इतर जेएसएम कॉलेज, अलिबाग, रायगड पुणे विद्यापीठ, सन 1974-75 मध्ये विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवी (पी.डी.)

धनंजय मुंडेचं शिक्षण किती?

श्रेणी: पदवीधर व्यावसायिक सिम्बायोसिस कॉलेज, पुणे येथून एप्रिल 1998 मध्ये बीएसएल, वैद्यनाथ कॉलेज, परळी येथून मार्च 1992 मध्ये एचएससी, न्यू इंग्लिश स्कूल, परळी येथून मार्च 1990 मध्ये एसएससी

जयंत पाटलांचं शिक्षण किती?

श्रेणी: पदवीधर व्यावसायिक, मुंबई विद्यापीठ, व्हीजेटीआय मुंबई येथून 1983 मध्ये बी.ई. सिव्हिल.

राधाकृष्ण विखे पाटलांचं शिक्षण किती?

श्रेणी: पदवीधर बी.एस्सी. कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वर्ष 1980

दिपक केसरकरांचं शिक्षण किती?

श्रेणी: पदवीधर बी.कॉम. श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय, सावंतवाडी मुंबई विद्यापीठ, वर्ष-1975

रूपाली चाकणकरांचं शिक्षण किती?

पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात, मंदूर येथील एका शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. रायत शिक्षण संस्था संस्थेतून शिक्षण पूर्ण करून बीसीएस आणि एमबीए पदव्या मिळवल्या आहेत. सध्या पुण्यात वास्तव्य करतात.

बच्चू कडूंचं शिक्षण किती?

श्रेणी: 12 वी उत्तीर्ण एचएससी (HSC) 1988-1989 मध्ये उत्तीर्ण, बीपीई (BPE) 1994-1995 मध्ये शिवाजी शारीरिक शिक्षण उच्च विद्यालय, अमरावती येथून दिली.

IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण?

IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण?

IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण? 8
अक्कलकोट नगरीमध्ये दर गुरुवारसाठी नवा नियम; निर्णयाचं उत्स्फुर्त स्वागत

अक्कलकोट नगरीमध्ये दर गुरुवारसाठी नवा नियम; निर्णयाचं उत्स्फुर्त स्वागत 8
एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही

एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही 8
डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात

डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात 8