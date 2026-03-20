महाराष्ट्राची खरी 'मर्दानी' करतेय खरातची चौकशी! 58 अश्लील Videos बद्दल पहिल्याच दिवशी विचारणारी अधिकारी कोण?

Ashok Kharat Case SIT Head Lady Police Officer: महाराष्ट्राला एप्स्टीन म्हणून सध्या चर्चेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणाचा तपास ज्या महिला अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आलाय ती महिला अधिकारी आहे तरी कोण? जाणून घ्या त्यांच्यासंदर्भातील ए टू झेड माहिती

Swapnil Ghangale | Mar 20, 2026, 09:36 AM IST
अशोक खरातच्या तपासाच्या पहिल्याच दिवशी काय झालं?

भोंदूबाबा अशोक खरातची आता काही खैर नाही असं चित्र दिसत असून यासाठी कारण ठरणार आहे महाराष्ट्रातील रिअल लाईफ मर्दानी पोलीस अधिकारी. या महिला पोलीस अधिकाऱ्याचं अशोक खरात प्रकरणाशी नेमकं काय कनेक्शन आहे. तपासाच्या पहिल्याच दिवशी काय झालं जाणून घ्या...

अशोक खरातला अटक आणि नवे कारनामे

नाशिकमधील भोंदू भविष्यकार अशोक खरातला पोलिसांनी अटक केली असून त्याचे नवीन नवीन कारनामे समोर येत आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत सदर प्रकरणाची विशेष चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडे तपासाची सूत्रं

यासाठी विशेष तपास पथकाची म्हणजेच एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकाचं नेतृत्व एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. ही महिला पोलीस अधिकारी आहे तरी कोण याबद्दल जाणून घेऊयात...

पेनड्राइव्हमध्ये 58 आक्षेपार्ह आणि अश्लील व्हिडीओ

अशोक खरातला बुधवारी रात्री नाशिक पोलिसांनी अटक केली. या अटकेनंतर प्राथमिक तपासादरम्यान खरातकडे असलेल्या पेनड्राइव्हमध्ये 58 आक्षेपार्ह आणि अश्लील व्हिडीओ सापडल्याने मोठी खळबळ उडाली.  

या प्रकरणाची व्याप्ती, राजकीय संदर्भ

35 वर्षीय महिलेवरील बलात्कार प्रकरणात अशोक खरातला अटक करण्यात आल्यानंतर समोर आलेले हे व्हिडीओ पाहून कितीजणी खरातच्या या जाळ्यात अडकल्यात असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. या प्रकरणाची व्याप्ती, राजकीय संदर्भ लक्षात घेत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  

कोण आहेत या महिला अधिकारी?

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार तातडीने नाशिक पोलिसांनी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. या एसआयटीच्या प्रमुख तेजस्वी सातपुते आहेत. अशोक खरात प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी ही त्यांच्या नेतृत्वात तिसरी एसआयटी आहे.

खरातची कसून चौकशी

तेजस्वी सातपुते यांनी खरातची गुरुवारी दोन ते तीन तास कसून चौकशी केली. खरातकडे सापडलेल्या पेनड्राइव्हमधील 58 आक्षेपार्ह, अश्लील व्हिडीओंबद्दलही चौकशी करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. 

एक दबंग अधिकारी

तेजस्वी सातपुते या महाराष्ट्रातील आघाडीच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी एक असून त्यांची ओळख एक दबंग अधिकारी अशी आहे. आपल्या कामात अत्यंत कुशल आणि कार्यक्षम महिला पोलीस अधिकारी म्हणून तेजस्वी सातपुते ओळखल्या जातात.

मूळच्या शेवगावच्या रहिवासी

2012 च्या आयपीएस बॅचच्या अधिकारी असलेल्या तेजस्वी सातपुते या मूळच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगावच्या रहिवासी आहेत. तेजस्वी या त्यांची कठोर कार्यपद्धती आणि संवेदनशील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलीस दलामध्ये प्रसिद्ध आहेत. 

कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या भूषवल्यात?

तेजस्वी सातपुते यांनी आतापर्यंत सातारा पोलीस अधीक्षक, सोलापूर पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. पुणे वाहतूक शाखेच्या पोलीस उपायुक्त म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.  

एसआरपीएफच्या समादेशकही राहिल्या

तेजस्वी सातपुते एसआरपीएफच्या समादेशकही राहिल्या आहेत. फलटणमधल्या महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठीही शासनाने तेजस्वी सातपुते यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे आता खरात प्रकरणामध्ये तेजस्वी

