रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? कसा कमवतात इतका पैसा? शिक्षण किती झालंय?

Ashok Kharat Case Rupali Chakankar Net Worth Property Details: राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्या रुपाली चाकणकर वादात सापडल्या असून त्यांच्या संपत्तीसंदर्भात आणि संपत्ती संकलनाचं माध्यम काय याबद्दल चर्च केलं जात आहे. त्यासंदर्भातच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 20, 2026, 10:43 AM IST
रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? शिक्षण किती झालंय? कमाईचं माध्यम काय?

भोंदू भविष्यकार अशोक खरातमुळे अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती आहे माहितीये का? त्यांच्या कमाईचा स्रोत काय? त्यांचं शिक्षण किती झालं आहे? त्यांचे पती काय करतात? रुपाली चाकणकरांची राजकारणात एन्ट्री कशी झाली? जाणून घ्या वादात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी....

रुपाली चाकणकरांचे अशोक खरातसोबतचे फोटो व्हायरल

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर अडचणीत आल्या आहेत. नाशिकमधून भोंदू भविष्यकार अशोक खरात प्रकरणाशी रुपाली चाकणकरांचं नाव विरोधकांकडून जोडलं जात असून यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत चाकणकरांचे अशोक खरातसोबत असलेले फोटो.

पाय धुण्यापासून ते त्याच्या पायावर माथा टेकवेपर्यंतचे फोटो

अशोक खरातचे पाय धुण्यापासून ते त्याच्या पायावर माथा टेकवेपर्यंतचे रुपाली चाकणकरांचे जुने फोटो सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले असून राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुखांचे हे फोटो पाहून एकच खळबळ उडाली आहे. आता चाकणकर राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख असतानाच खरोखर खरातवर कारवाई होईल का असा सवाल विचारला जात आहे.

चाकणकरांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी

विरोधकांबरोबरच चाकणकरांच्या पक्षाच्याच नेत्या रुपाली ठोंबरेंनी चाकणकरांकडून तातडीने महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामध्ये चाकणकरांनाही सहआरोपी करण्याची ठोंबरींची मागणी आहे. या प्रकरणामुळे चाकणकरांसंदर्भात वेगवेगळी माहिती सर्च केली जात असतानाच त्यांची संपत्ती आणि शिक्षणही चर्चेत आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊयात की चाकणकरांकडे नेमकी किती संपत्ती आहे आणि त्यांचं शिक्षण किती झालं आहे. 

राष्ट्रवादीच्या प्रमुख महिला नेत्या

रुपाली चाकणकर या महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) नेत्या आहेत. त्या प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून आणि पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा म्हणून ओळखल्या जातात.  रुपाली चाकणकर रस्त्यावरील आंदोलनांपासून ते मोठ्या व्यासपीठापर्यंत त्यांच्या आक्रमक शैलीसाठी आणि विषयांची मुद्देसूद मांडणी करण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

कोणकोणती पदं भूषवली?

रुपाली चाकणकर यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून केली. रुपाली चाकणकर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.  ऑक्टोबर 2021 मध्ये, रुपाली चाकणकरांची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. हे पद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बराच काळ रिक्त होते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांची पुन्हा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली.    

नवऱ्याचं नाव काय? ते काय करतात?

रुपाली चाकणकर यांच्या पतीचे नाव निलेश चाकणकर असं आहे. त्यांच्या व्यवसायाबद्दल इंटरनेटवर कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही.  निलेश चाकणकर प्रकाशझोतापासून दूर राहणे पसंत करतात. मात्र, काही बातम्यांनुसार, निलेश चाकणकर हे शेतकरी कुटुंबातील असून, त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे.  रुपाली चाकणकरांच्या मुलाने (सोहन चाकणकर) मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले आहे.  

रुपाली चाकणकर यांचा जन्म दौंडमधील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या साधना महाविद्यालयात शिक्षण घेतले आणि स्पर्धा परीक्षांचाही अभ्यास केला.  लग्नानंतर, रुपाली चाकणकरांच्या सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. 

एकूण संपत्तीबद्दलची माहिती काय?

रुपाली चाकणकर यांच्या एकूण संपत्तीबद्दल सार्वजनिकरित्या कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र एक्सवरील (आधीचं ट्वीटर) एआय गोर्कमध्ये एका संदर्भातून त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा दाखवला जातो.  राजकीय नेत्यांची संपत्ती सामान्यतः निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांद्वारे (election affidavits) जाहीर केली जाते, परंतु त्यांच्या अशा कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रातील तपशील सध्या इंटरनेटवर उपलब्ध नाही.  

उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत काय?

रुपाली चाकणकर यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत राजकारण आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून मिळणारे वेतन असू शकते. तसेच, त्यांचा जन्म दौंडमधील शेतकरी कुटुंबात झाला असून, त्यांच्या सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे, ज्यामुळे त्यांची कौटुंबिक मालमत्ता असू शकते; तथापि, याबद्दलची नेमकी माहिती खाजगी आहे. 

चाकणकरांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा किती?

एलॉन मस्क यांच्या एक्स या कंपनीच्या मालकीच्या 'गोर्क' एआय प्लॅटफॉर्मवर रुपाली चाकणकरांची एकूण नेट वर्थ म्हणजेच एकूण संपत्तीमधून कर्जाची रक्कम वजा केल्यास संपत्ती 7 कोटी रुपये इतकी असल्याचं सांगितलं जात आहे.  मात्र 'झी 24 तास' या माहितीची पुष्टी करत नाही. आम्ही या ठिकाणी केवळ एआयने दिलेली माहिती शेअर केली आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

