  Ashok Kharat: 'तांत्रिक विधी'च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची कुंडली आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर!

Ashok Kharat: नाशिक शहरात तथाकथित अंकशास्त्रज्ञ आणि राजकीय वर्तुळात फिरणारे कॅप्टन अशोक खरात याला महिलांवर अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी अटक केली आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 20, 2026, 02:36 PM IST
Ashok Kharat: नाशिक शहरात तथाकथित अंकशास्त्रज्ञ आणि राजकीय वर्तुळात फिरणारे कॅप्टन अशोक खरात याला महिलांवर अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात आता १०० पेक्षा जास्त महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ सापडल्याची माहिती समोर आली आहे.

तांत्रिक विधींच्या नावाखाली शोषण

या व्हिडिओमध्ये ‘तांत्रिक विधी’ आणि दैवी शक्ती दाखवण्याच्या बहाण्याने महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले आहे. हे व्हिडिओ शिर्डी प्रकरणातील आरोपी नीरज जाधवशी जोडलेले असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.

विशेष तपास पथकाची स्थापना

राज्य सरकारने या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमले आहे. आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक काम करत आहे. नाशिक शहर आणि ग्रामीण भागातील १२ हून अधिक अधिकारी या पथकात आहेत.

दोन लॅपटॉप, पिस्तूल आणि काडतुसं जप्त

पोलिसांनी अशोक खरातच्या घर आणि इतर ठिकाणी छापेमारी केली. यात दोन लॅपटॉप, सुमारे ८ लाख रुपयांची रोख रक्कम, एक पिस्तूल, जिवंत काडतुसे आणि मालमत्तेची कागदपत्रे असा महत्त्वाचा पुरावा जप्त करण्यात आला आहे.

तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल

अशोक खरातविरुद्ध तीन गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचा गुन्हा, वावी पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा तर शिर्डी पोलीस ठाण्यात अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.

न्यायालयीन कोठडी

न्यायालयाने या प्रकरणात अशोक खरातला २४ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान खरातने अंकशास्त्र आणि भविष्य सांगण्याच्या नावाने अनेकांना फसवले असल्याचेही समोर आले आहे.

कोण आहे अशोक खरात?

अशोक खरात हा मर्चंट नेव्हीचा निवृत्त कॅप्टन आहे. तो सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील श्री ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे. २२ वर्षांच्या नौदल कारकिर्दीत त्याने १५४ देशांचे दौरे केले आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्धी मिळवली.

राजकीय नेत्यांशी संबंध

अशोक खरातने अंकशास्त्र आणि भविष्यकथनाच्या माध्यमातून राजकीय नेते, अधिकारी, सेलिब्रिटी आणि उद्योजकांशी संबंध जोडले. 

अफाट संपत्ती

यातून त्याने नाशिकमध्ये आलिशान बंगला, कॅनडा कॉर्नर येथील कार्यालय आणि पाथर्डी परिसरात ३० एकर जमीन अशी मोठी संपत्ती उभी केली आहे.

