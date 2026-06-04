/...म्हणून अशोक सराफांनी शिवरायांच्या पात्राला आवाज देणं टाळलं; पुरंदरेंच्या ऑफरबद्दल स्वत: केला खुलासा

Ashok Saraf Refuse To Give Voice For Shivaji Maharaj Character: कोणतीही भूमिका अगदी सहज साकारणाऱ्या अशोक सराफ यांनी शिवरायांच्या भूमिकेसाठी आवाज देण्यास नकार का दिला? याचं कारण त्यांनी स्वत: सांगितलेलं. ते नेमकं काय म्हणालेले जाणून घ्या...
ज्येष्ठ दिवंगत इतिहासकार शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी एकदा अभिनेते अशोक सराफ यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पात्रासाठी विचारणा केली होती. मात्र अशोक सराफ यांनी अत्यंत नम्रपणे याला नकार दिलेला. हा नकार देताना त्यांनी नक्की काय कारण दिलं होतं पाहूयात....
महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावरील चित्रपटात काम करायला मिळावं अशी कोणत्याही मराठी कलाकाराची इच्छा असते. मात्र मागील अनेक दशकांपासून सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या अशोक सराफ यांनी शिवरायांच्या पात्रासाठी आवाज देण्यास नकार दिलेला असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे. खरोखर असं झालेलं आणि याबद्दल अशोक सराफ यांनीच सांगितलं आहे.
अशोक सराफ यांनी शिवरायांची भूमिका साकारली नाहीच मात्र त्यांनी शिवरायांच्या पात्राला आवाज देण्यासही नकार दिलाय. यामागील कारण अशोक सराफ यांनीच सांगितलं असून एका मुलाखतीत ते याबद्दल बोलले होते.
बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या ‘जाणता राजा’ महानाट्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पात्राला आवाज देण्याची ऑफर पुरंदरेंनी अशोक सराफ यांना दिली होती. अशोक सराफ यांनी मात्र नम्रपणे नकार दिला होता. त्याऐवजी त्यांनी बाजीप्रभू देशपांडेंच्या पात्राला आवाज दिला होता.
“बाबासाहेबांनी (पुरंदरे) मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आवाज देण्यासाठी निरोप पाठवला होता. पण मला बसल्या जागी घाम फुटला. मी नाही करू शकत असं सांगितलं," असं अशोक सराफ यांनी या ऑफर नाकारण्यासंदर्भात सांगितलं.
"शिवाजी महाराजांचा आवाज द्यायचा? मी? मला माहिती नव्हतं – महाराज कसे बोलत, धीरगंभीर स्वरात की वरच्या स्वरात? एकतर माझा आवाज सर्वांच्या ओळखीचा आवाज आहे. तो रेकॉर्डिंगमध्ये मधेच आला तर तसं करणं महाराजांचा अपमान ठरेल," अशा भावना ही ऑफर नाकारताना अशोक सराफ यांनी व्यक्त केली होती.
"शिवाजी महाराजांच्या पात्राला आवाज देण्याऐवढी माझी कुवत नाही, लायकी नाही. बाकी काहीही रेकॉर्ड करेन, पण शिवाजी महाराजांचा आवाज नाही,” असं अशोक सराफ यांनी बाबासाहेबांना कळवलं होतं.
अशोक सराफ यांनी हा किस्सा ऑगस्ट 2023 मध्ये पुण्यात शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे पुरस्कार स्वीकारताना पहिल्यांदा जाहीरपणे सांगितला होता.
आज वाढदिवस साजरा करणारे आणि कोणतीही भूमिका सहज साकारणाऱ्या अशोक सराफ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल असलेल्या प्रचंड आदर आणि नम्रतेमुळे शिवरायांच्या भूमिकेला आवाज देण्यास नकार दिलेला. (बाबासाहेब पुरंदरेंचा फोटो विकिपिडियावरुन, अशोक सराफ यांचे फोटो निवेदिता सराफ यांच्या फेसबुकवरुन साभार)