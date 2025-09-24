25 वर्षांच्या अभिषेक शर्माची संपत्ती किती? घर आणि कार कलेक्शन पाहून डोळे फिरतील
Abhishek Sharma Networth : आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाकडून विस्फोटक फलंदाजी करणारा २५ वर्षीय युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा हा सध्या खूप चर्चेत आहे. त्याने पाकिस्तान नंतर बांगलादेश विरुद्धच्या सुपर ४ सामन्यात अर्धशतक केलं. तेव्हा अभिषेक शर्माची एकूण संपत्ती किती त्याला बीसीसीआयकडून किती सामना खेळण्यासाठी किती पैसे मिळतात याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Sep 24, 2025, 10:11 PM IST
1/8
2/8
अभिषेक शर्माची ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाची आहे, कारण गेल्या काही काळात कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने इतक्या मोठ्या गुणांसह टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलेले नव्हते. पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 सामन्यात अभिषेकने 74 धावा केल्या आणि त्यामुळे त्याला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डने गौरवण्यात आलं.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8