Marathi News
25 वर्षांच्या अभिषेक शर्माची संपत्ती किती? घर आणि कार कलेक्शन पाहून डोळे फिरतील

Abhishek Sharma Networth : आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाकडून विस्फोटक फलंदाजी करणारा २५ वर्षीय युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा हा सध्या खूप चर्चेत आहे. त्याने पाकिस्तान नंतर बांगलादेश विरुद्धच्या सुपर ४ सामन्यात अर्धशतक केलं. तेव्हा अभिषेक शर्माची एकूण संपत्ती किती त्याला बीसीसीआयकडून किती सामना खेळण्यासाठी किती पैसे मिळतात याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Sep 24, 2025, 10:11 PM IST
1/8

भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा आशिया कप 2025 मध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत आहे. त्याने पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली. त्याच्या या जबरदस्त खेळाचा परिणाम आयसीसी रँकिंगमध्ये दिसून येत आहे. अभिषेकने 907 रेटिंग गुणांसह आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. 

2/8

अभिषेक शर्माची ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाची आहे, कारण गेल्या काही काळात कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने इतक्या मोठ्या गुणांसह टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलेले नव्हते. पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 सामन्यात अभिषेकने 74 धावा केल्या आणि त्यामुळे त्याला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डने गौरवण्यात आलं. 

3/8

अभिषेक शर्माचं आंतरराष्ट्रीय करिअर 2024 मध्ये सुरु झालं, पण खूप कमी काळात त्याने आपली छाप सोडली. 2025 पर्यंत त्याला फलंदाज म्हणून बीसीसीआयने ग्रेड सीचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. बीसीसीआयच्या कॉन्ट्रॅक्टमधून अभिषेकला 1 कोटी रुपये मिळतात.   

4/8

अभिषेक शर्मा हा बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टचा भाग आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट व्यतिरिक्त, त्याला प्रत्येक सामना खेळण्यासाठी बोर्डाकडून प्रति सामना 3 लाख रुपये मिळतात.  

5/8

अभिषेक शर्माला 2025 च्या इंडियन प्रीमियर लीगसाठी सनरायझर्स हैदराबाने 14 कोटी रुपयांना रिटेन केलं.   

6/8

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अभिषेक शर्माकडे BMW 320d, BMW 3 सीरिज इत्यादी आलिशान गाड्या आहेत. अभिषेक शर्मा हा मूळचा अमृतसरचा असून त्याला लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड होती. त्याच्या कुटुंबाने यासाठी त्याला प्रोत्साहन दिले.   

7/8

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अभिषेक शर्माची एकूण संपत्ती 25 ते 30 कोटींच्या दरम्यान आहे. अभिषेक शर्मा प्रकाशझोतात आल्याने तो भविष्यात मोठ्या ब्रँड्सचा चेहरा देखील होऊ शकतो. ज्यामधून होणाऱ्या कमाईने त्याच्या संपत्तीत आणखीन वाढ होऊ शकते.   

8/8

अभिषेक शर्माचं संपूर्ण कुटुंब हे पंजाबच्या अमृतसर शहरात राहतं. येथे त्यांचा आलिशान बंगला आहे. अभिषेक शर्माने भारतातील विविध ठिकाणी रिअल इस्टेटमध्ये सुद्धा गुंतवणूक केल्याची माहिती आहे.   

