...तर भारत-पाक Asia Cup 2025 च्या फायनलमध्ये भिडणार! लंकेच्या पराभवाने Points Table मध्ये उलथापालथ
Asia Cup 2025 Final: भारतीय संघाला फायनल खेळण्यासाठी आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे. मात्र भारताविरुद्ध कोण खेळणार हे कसं निश्चित होणार आहे समजून घ्या...
Swapnil Ghangale | Sep 24, 2025, 08:55 AM IST
उत्सुकता शिगेला
कोण किती मॅच खेळलं?
पाकिस्तानच्या फायनलच्या आशा जिवंत
पाकिस्तानने लंकेला हरवलं
5/10
भारतच पॉइण्ट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?
पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या सामन्यानंतरही दमदार रनरेटच्या जोरावर भारतच पॉइण्ट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी आहे. भारताने पाकिस्तानला पराभूत करत 0.689 च्या रनरेटसहीत पहिलं स्थान कायम राखलं आङे. तर पाकिस्तानने दोन ओव्हर शिल्लक ठेवत सामना जिंकल्याने दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली आहे. पाकिस्तानचं नेट रनरेट 0.226 इतकं आहे.
बंग्लादेशने पहिला सामना जिंकत...
...तर श्रीलंका स्पर्धेतून बाहेर
हा सामना जिंकणार संघ फायनल खेळणार
