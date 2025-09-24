English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...तर भारत-पाक Asia Cup 2025 च्या फायनलमध्ये भिडणार! लंकेच्या पराभवाने Points Table मध्ये उलथापालथ

Asia Cup 2025 Final: भारतीय संघाला फायनल खेळण्यासाठी आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे. मात्र भारताविरुद्ध कोण खेळणार हे कसं निश्चित होणार आहे समजून घ्या...

Swapnil Ghangale | Sep 24, 2025, 08:55 AM IST
twitter
1/10

उत्सुकता शिगेला

indasiacup

आशिया चषक 2025 च्या स्पर्धेतील सुपर फोरमधील चार संघातील चुरस अजून वाढली आहे. मंगळवारी झालेल्या पाकिस्तान आणि श्रीलंका सामन्यामध्ये पाकिस्तानने श्रीलंकेला पराभूत केल्याने आता अंतिम सामना कोण खेळणार याबद्दलची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.  

twitter
2/10

कोण किती मॅच खेळलं?

indasiacup

सध्या अव्वल चार संघांपैकी भारत आणि बांगलादेशने प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचे प्रत्येकी दोन सामने झाले आहेत. बुधवारचा सामना पाकिस्तानने जिंकल्याने पॉइण्ट्स टेबलमध्ये मोठा फेरफार झालाय.  

twitter
3/10

पाकिस्तानच्या फायनलच्या आशा जिवंत

indasiacup

भारताविरुद्ध पराभूत झालेल्या पाकिस्तानी संघाने सुपर फोरच्या आपल्या दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेवर विजय मिळवला. या विजयामुळे पाकिस्तानच्या फायनलच्या आशा जिवंत आहेत. तर दुसरीकडे श्रीलंका अंतिम सामन्यात पोहचण्याची आशा मावळली आहे.  

twitter
4/10

पाकिस्तानने लंकेला हरवलं

indasiacup

पाकिस्तानी गोलंदाजांनी बांगलादेशला 133 धावांवर रोखण्यानंतर फलंदाजांनी मात्र निराशा केली. श्रीलंकन गोलंदाजांनी टिचून गोलंदाजी केल्याने एका क्षणी काहीही निकाल लागेल असं वाटत असतानाच पाकिस्तानने दोन ओव्हर आणि पाच विकेट्स राखून सामना जिंकला.  

twitter
5/10

भारतच पॉइण्ट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?

indasiacup

पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या सामन्यानंतरही दमदार रनरेटच्या जोरावर भारतच पॉइण्ट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी आहे. भारताने पाकिस्तानला पराभूत करत 0.689 च्या रनरेटसहीत पहिलं स्थान कायम राखलं आङे. तर पाकिस्तानने दोन ओव्हर शिल्लक ठेवत सामना जिंकल्याने दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली आहे. पाकिस्तानचं नेट रनरेट 0.226 इतकं आहे.  

twitter
6/10

बंग्लादेशने पहिला सामना जिंकत...

indasiacup

बंगलादेशने श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकत आपलं रन रेट 0.121 असं सकारात्मक ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. श्रीलंकेने दोन्ही सामने गमावल्याने ते चौथ्या स्थानी असून त्यांचं आव्हान संपुष्टात आल्याचं मानलं जात आहे.

twitter
7/10

...तर श्रीलंका स्पर्धेतून बाहेर

indasiacup

भारत आणि बंगलादेशदरम्यानचा सामना आज म्हणजेच 24 सप्टेंबर रोजी होणार असून भारताचा या सामन्यात विजय झाला तर श्रीलंका स्पर्धेतून बाहेर पडेल. तर दुसरीकडे भारत फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित करेल.  

twitter
8/10

हा सामना जिंकणार संघ फायनल खेळणार

indasiacup

त्यामुळे अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध कोण खेळणार हे पाकिस्तान आणि बांग्लादेश सामन्यामधून निश्चित होईल. हा सामना जिंकणारा संघ भारताविरुद्ध फायनल खेळेल. मात्र बांग्लादेशने मोठ्या फरकाने पाकिस्तानला धूळ चारल्यास नेट रन रेटमुळे ते अंतिम सामन्यात धडक मारु शकतात.  

twitter
9/10

भारताविरुद्ध कोण खेळणार

indasiacup

म्हणजेच भारताने बंग्लादेशला पराभूत केल्यानंतर अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध कोण खेळणार हा निर्णय 25 तारखेला होणाऱ्या बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर अवलंबून असणार आहे.  

twitter
10/10

indasiacup

भारत आणि बांग्लादेश सामन्यापूर्वी सुपर फोरमधील पॉइण्ट्स टेबलची स्थिती कशी आहे यावर टाकलेली नजर. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण?

पुढील अल्बम

टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण?

टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण?

टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण? 8
Arjun Tendulkar Birthday: करोडोंची कमाई, आलिशान बंगला आणि कारांचा ताफा; सचिनच्या लेकाच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रवाल

Arjun Tendulkar Birthday: करोडोंची कमाई, आलिशान बंगला आणि कारांचा ताफा; सचिनच्या लेकाच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रवाल

Arjun Tendulkar Birthday: करोडोंची कमाई, आलिशान बंगला आणि कारांचा ताफा; सचिनच्या लेकाच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रवाल 8
3 तास 3 मिनिटांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, बॉक्स ऑफिसने मेकर्सना लावला 160 कोटींचा चुना; आता OTT वर घालतोय धुमाकूळ

3 तास 3 मिनिटांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, बॉक्स ऑफिसने मेकर्सना लावला 160 कोटींचा चुना; आता OTT वर घालतोय धुमाकूळ

3 तास 3 मिनिटांचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, बॉक्स ऑफिसने मेकर्सना लावला 160 कोटींचा चुना; आता OTT वर घालतोय धुमाकूळ 8
तुळजाभवानी, शिवरायांच्या हाताचा पंजा, अन्...; पाहा छत्रपतींच्या देवघराचे मन प्रसन्न करणारे PHOTO

तुळजाभवानी, शिवरायांच्या हाताचा पंजा, अन्...; पाहा छत्रपतींच्या देवघराचे मन प्रसन्न करणारे PHOTO

तुळजाभवानी, शिवरायांच्या हाताचा पंजा, अन्...; पाहा छत्रपतींच्या देवघराचे मन प्रसन्न करणारे PHOTO 8