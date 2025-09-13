English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल

IND VS PAK Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट संघात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 चा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी त्यांच्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला असून भारताने यूएईला तर पाकिस्तानने ओमानला हरवून यशस्वी कामगिरी केलीये. आता पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रथमच भारत - पाकिस्तानचे संघ एकमेकांविरुद्ध मैदानात येतील. आतापर्यंत आशिया कप स्पर्धांमध्ये भारत - पाकिस्तान पैकी कोणता संघ वरचढ ठरलाय याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Sep 13, 2025, 03:38 PM IST
आशिया कप 2025 मध्ये भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत.   

भारत आणि पाकिस्तान संघ आशिया कपच्या टी 20 स्पर्धेत आतापर्यंत 19 वेळा आमने सामने आले आहेत. यापैकी 10 सामने भारताने तर 7 सामने पाकिस्तानने जिंकले. तर 2 सामने हे पावसामुळे रद्द झाले. 

गेल्या दहा वर्षांपासून आशिया कप स्पर्धेत भारत पाकिस्तानवर वरचढ ठरलेला आहे. या काळात पाकिस्तानने भारतीय संघाविरुद्ध फक्त एकच सामना जिंकलाय. मात्र आशिया कप ट्रॉफी विक्रमी 8 वेळा जिंकणारा भारतीय संघ पाकिस्तान विरुद्ध कधीही आशिया कपची फायनल खेळला नाही. आशिया कपची सुरुवात 1984 मध्ये झाली.

आशिया कप वनडे फॉरमॅटमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे संघ 15 वेळा आमनेसामने आले आहेत. ज्यात भारताने आठ आणि पाकिस्तानने पाच सामने जिंकले आहेत. तर दोन सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही.

दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या आशिया कप सामन्यांमध्ये विराट कोहलीने सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. कोहलीने पाकिस्तानविरुद्ध 8 सामन्यांमध्ये 476 धावा केल्या आहेत ज्यामध्ये दोन शतकं आणि एक अर्धशतक यांचा समावेश आहे.

आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स घेण्याच्या बाबतीत भुवनेश्वर कुमार पहिल्या क्रमांकावर आहे. भुवनेश्वरने पाच सामन्यांमध्ये पाकिस्तानच्या 10 विकेट्स घेतल्या आहेत, तर कुलदीप यादवने चार सामन्यांमध्ये 8 विकेट्स घेतल्या आहेत.

ऑलराऊंडर आशिया कपच्या भारत - पाकिस्तान सामन्यात हार्दिक पंड्याने 6 सामन्यात 8 विकेट्स घेतल्या आहेत. 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यात कुलदीप आणि हार्दिकला त्यांच्या विकेट्सची संख्या वाढवण्याची संधी आहे.

भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम

