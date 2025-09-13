Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल
IND VS PAK Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट संघात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 चा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी त्यांच्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला असून भारताने यूएईला तर पाकिस्तानने ओमानला हरवून यशस्वी कामगिरी केलीये. आता पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रथमच भारत - पाकिस्तानचे संघ एकमेकांविरुद्ध मैदानात येतील. आतापर्यंत आशिया कप स्पर्धांमध्ये भारत - पाकिस्तान पैकी कोणता संघ वरचढ ठरलाय याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Sep 13, 2025, 03:38 PM IST
