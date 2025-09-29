English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup: लज्जास्पद! दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना देणार फायनलची मॅच फी, कर्णधार सलमान नव्या वादात

Pakistani Captain Salman Ali Agha on Operation Sindoor: पत्रकार परिषदेच्या शेवटी सलमान अली आगा यांनी घोषणा केली की 'संपूर्ण पाकिस्तान संघाची मॅच फी 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना दिली जाईल.   

Tejashree Gaikwad | Sep 29, 2025, 01:11 PM IST
पाकिस्तान पुन्हा एकदा उघडा पडला

पत्रकार परिषदेत सर्वात मोठा गोंधळ सलमान आगा यांच्या त्या विधानामुळे माजला, ज्यात त्यांनी संपूर्ण संघाची मॅच फी दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये केवळ दहशतवादी व त्यांच्या तळांना लक्ष्य केले गेले होते, हे सर्वांना माहीत आहे. अशावेळी ‘नागरिक आणि मुलांच्या कुटुंबांना मदत’ या नावाखाली प्रत्यक्षात दहशतवाद्यांना मदत केली जाणार आहे, हे स्पष्ट झाले.

भारतीय चाहत्यांचा संताप

सोशल मीडियावर या घोषणेनंतर भारतीय चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. चाहत्यांनी लिहिले की, “पाकिस्तानने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की तो दहशतवादाविरुद्ध नाही, तर दहशतवादाच्या बाजूने उभा आहे.”

आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर पाच विकेट्सने मात केली. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा यांनी केलेले विधान चांगलाच वादग्रस्त ठरले आहे. आगा यांनी सांगितले की, “संपूर्ण पाकिस्तानी संघाची मॅच फी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबांना दान केली जाईल.”  

भारतीय सेनेच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये केवळ पाकिस्तान आणि पाक-व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या कारवाईत शंभरहून अधिक दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यात आला होता. यामध्ये कुख्यात दहशतवादी मसूद अझहरच्या कुटुंबीयांचाही समावेश होता. त्यामुळे आगा यांच्या घोषणेनंतर थेट दहशतवादी संघटनांनाच या पैशाचा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ट्रॉफी वादावरही बचाव

एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी अंतिम सामन्यानंतर ट्रॉफी घेऊन जाण्याच्या प्रकरणावरही आगा यांनी बचाव केला. त्यांनी म्हटले की, “भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला, म्हणून नकवी ती घेऊन गेले.” मात्र वास्तव असे होते की, नकवी यांनी आपल्या पदाची मर्यादा विसरून वादग्रस्त वर्तन केले. तरीदेखील आगा यांनी त्यांचे समर्थन केले.

मात्र, ह्या दाव्याचे खंडन झाले आहे. कारण भारतीय कर्णधाराने संपूर्ण स्पर्धेत आगा यांच्याशी हस्तांदोलन केलेच नव्हते, अशी बातमी आधीच समोर आली होती. म्हणजेच आगा यांचा दावा केवळ खोटा असल्याचे सिद्ध झाले.  

भारतीय संघावर आरोप

प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आगा यांनी भारतीय संघावर आरोप करताना सांगितले की, “भारतीय खेळाडूंनी आमच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. हा केवळ आमचा नाही तर संपूर्ण क्रिकेटचा अपमान आहे. खरी संघं कधी असे वागत नाहीत.” त्यांनी पुढे सूर्यकुमार यादववर थेट आरोप करत सांगितले की, “ते खाजगी वेळेत हस्तांदोलन करतात, पण कॅमेऱ्यांसमोर टाळतात. हे त्यांचे वैयक्तिक मत नसून त्यांना निर्देशित केलेले आहे.”

आशिया कपच्या मैदानावर भारताने पाकिस्तानला हरवून ट्रॉफी जिंकली असली, तरी मैदानाबाहेर पाकिस्तानच्या कर्णधाराच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा या देशाचे खरे स्वरूप जगासमोर आले आहे.

