Asia Cup: लज्जास्पद! दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना देणार फायनलची मॅच फी, कर्णधार सलमान नव्या वादात
Pakistani Captain Salman Ali Agha on Operation Sindoor: पत्रकार परिषदेच्या शेवटी सलमान अली आगा यांनी घोषणा केली की 'संपूर्ण पाकिस्तान संघाची मॅच फी 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना दिली जाईल.
Tejashree Gaikwad | Sep 29, 2025, 01:11 PM IST
पाकिस्तान पुन्हा एकदा उघडा पडला
पत्रकार परिषदेत सर्वात मोठा गोंधळ सलमान आगा यांच्या त्या विधानामुळे माजला, ज्यात त्यांनी संपूर्ण संघाची मॅच फी दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये केवळ दहशतवादी व त्यांच्या तळांना लक्ष्य केले गेले होते, हे सर्वांना माहीत आहे. अशावेळी ‘नागरिक आणि मुलांच्या कुटुंबांना मदत’ या नावाखाली प्रत्यक्षात दहशतवाद्यांना मदत केली जाणार आहे, हे स्पष्ट झाले.
भारतीय चाहत्यांचा संताप
आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर पाच विकेट्सने मात केली. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा यांनी केलेले विधान चांगलाच वादग्रस्त ठरले आहे. आगा यांनी सांगितले की, “संपूर्ण पाकिस्तानी संघाची मॅच फी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबांना दान केली जाईल.”
भारतीय सेनेच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये केवळ पाकिस्तान आणि पाक-व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या कारवाईत शंभरहून अधिक दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यात आला होता. यामध्ये कुख्यात दहशतवादी मसूद अझहरच्या कुटुंबीयांचाही समावेश होता. त्यामुळे आगा यांच्या घोषणेनंतर थेट दहशतवादी संघटनांनाच या पैशाचा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ट्रॉफी वादावरही बचाव
एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी अंतिम सामन्यानंतर ट्रॉफी घेऊन जाण्याच्या प्रकरणावरही आगा यांनी बचाव केला. त्यांनी म्हटले की, “भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला, म्हणून नकवी ती घेऊन गेले.” मात्र वास्तव असे होते की, नकवी यांनी आपल्या पदाची मर्यादा विसरून वादग्रस्त वर्तन केले. तरीदेखील आगा यांनी त्यांचे समर्थन केले.
