Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं 'असा' टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!

Asia Cup 2025:  आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानचा 7 गडी राखून पराभव केला.

Pravin Dabholkar | Sep 15, 2025, 07:15 AM IST
Asia Cup 2025:  आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानचा 7 गडी राखून पराभव केला. पाकिस्तानने ठेवलेल्या 128 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने 15.5 षटकांत 3 गडी गमावून पूर्ण केला. अभिषेक शर्माने 13 चेंडूत 31 धावांची आक्रमक खेळी केली, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने 37 चेंडूत 47 धावांची नाबाद खेळी करत विजय निश्चित केला. या विजयाने भारताने सुपर फोर टप्प्यासाठी दावा मजबूत केला.

पाकिस्तानची कमकुवत कामगिरी

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेणे पाकिस्तानला महागात पडला. भारतीय गोलंदाजांनी दबाव टाकत पाकिस्तानला 20 ओव्हरमध्ये 9 बाद 127 धावांवर रोखले. साहिबजादा फरहानने 40 आणि शाहीन आफ्रिदीने 33 धावा केल्या, पण अन्य फलंदाजांनी निराशा केली.

भारतीय फलंदाजीची चमक

भारताच्या फलंदाजांनी लक्ष्याचा पाठलाग सहज केला. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी चांगली सुरुवात दिली, पण दोघेही पॉवरप्लेमध्ये बाद झाले. सूर्यकुमार आणि तिलक वर्माने 56 धावांची भागीदारी करत सामना भारताच्या बाजूने झुकवला. सूर्यकुमारने 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 47 धावा, तर शिवम दुबेने 10 धावा काढून विजय पूर्ण केला.

गोलंदाजीतील वर्चस्व

भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी मिळून 7 बळी घेतले. फिरकीपटूंनी मधल्या षटकांत पाकिस्तानी फलंदाजीला खिळवून ठेवले, ज्यामुळे भारताला हा विजय सहज मिळाला. पाकिस्तानकडून सॅम अयुबने 3 बळी घेतले, पण त्याचा संघ पराभव टाळू शकला नाही.

हस्तांदोलन वाद

सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. पाकिस्तानच्या प्रशिक्षक माइक हेसन यांनी याबद्दल निराशा व्यक्त केली. 'आमची टीम हस्तांदोलनासाठी तयार होती पण टीम इंडियाने बहिष्कार टाकला. याआधी नाणेफेकीनंतरही दोन्ही कर्णधारांनी हस्तांदोलन टाळले होते', असे ते म्हणाले.

पाकिस्तान कर्णधाराची अनुपस्थिती

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा सामन्यानंतरच्या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहिला नाही. हेसन यांनी यामागे वाढलेली कटुता कारण असल्याचे सांगितले. 'हॅण्डशेक न झाल्याने सलमानने पुरस्कार सोहळ्याला न येण्याचा निर्णय घेतल्याचे', पाकिस्तानकडून सांगण्यत आले.  यामुळे दोन्ही टीममधील तणाव स्पष्टपणे दिसला.

काय म्हणाला सूर्यकुमार?

सामन्यानंतर सूर्यकुमारने विजयाचे श्रेय संघाच्या एकजुटीला दिले आणि म्हणाला, “हा सामना आम्ही भारतीय सैनिकांना आणि पहलगाम हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांना समर्पित करतो. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.” त्याने फिरकीपटूंचे कौतुक करत मधल्या षटकांत त्यांच्या नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताने हा सामना इतर कोणत्याही सामन्याप्रमाणे खेळला. सर्व प्रतिस्पर्ध्यांसाठी समान तयारी आणि रणनीतीचा अवलंब केला गेला. दुबईच्या संथ खेळपट्टीवर भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत पाकिस्तानला लय मिळू दिली नाही, ज्यामुळे भारताचा विजय सुकर झाल्याचे सुर्यकुमारने म्हटले.

