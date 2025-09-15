Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं 'असा' टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!
Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानचा 7 गडी राखून पराभव केला.
Pravin Dabholkar | Sep 15, 2025, 07:15 AM IST
Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानचा 7 गडी राखून पराभव केला. पाकिस्तानने ठेवलेल्या 128 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने 15.5 षटकांत 3 गडी गमावून पूर्ण केला. अभिषेक शर्माने 13 चेंडूत 31 धावांची आक्रमक खेळी केली, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने 37 चेंडूत 47 धावांची नाबाद खेळी करत विजय निश्चित केला. या विजयाने भारताने सुपर फोर टप्प्यासाठी दावा मजबूत केला.
पाकिस्तानची कमकुवत कामगिरी
भारतीय फलंदाजीची चमक
भारताच्या फलंदाजांनी लक्ष्याचा पाठलाग सहज केला. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी चांगली सुरुवात दिली, पण दोघेही पॉवरप्लेमध्ये बाद झाले. सूर्यकुमार आणि तिलक वर्माने 56 धावांची भागीदारी करत सामना भारताच्या बाजूने झुकवला. सूर्यकुमारने 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 47 धावा, तर शिवम दुबेने 10 धावा काढून विजय पूर्ण केला.
गोलंदाजीतील वर्चस्व
हस्तांदोलन वाद
सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. पाकिस्तानच्या प्रशिक्षक माइक हेसन यांनी याबद्दल निराशा व्यक्त केली. 'आमची टीम हस्तांदोलनासाठी तयार होती पण टीम इंडियाने बहिष्कार टाकला. याआधी नाणेफेकीनंतरही दोन्ही कर्णधारांनी हस्तांदोलन टाळले होते', असे ते म्हणाले.
पाकिस्तान कर्णधाराची अनुपस्थिती
