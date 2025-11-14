English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीचा कहर! 42 चेंडूत ठोकल्या 144 धावा; चौकार आणि षटकारांचा पाऊस

ACC Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2025 पासून आपला फॉर्म कायम ठेवला आहे. आता, त्याने रायझिंग मेन्स स्टार्स आशिया कपमध्ये यूएईविरुद्ध तुफान फलंदाजी करत शतक झळकावलं आहे. वैभव देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बिहारचे प्रतिनिधित्व करतो.  

Shivraj Yadav | Nov 14, 2025, 10:35 PM IST
twitter
1/8

ACC Asia Cup Rising Stars: एसीसी मेन्स एशिया कप रायजिंग स्टार्स 2025 मध्ये भारत अ संघाने त्यांचा पहिला सामना संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) विरुद्ध खेळला. 14 नोव्हेंबर, रोजी दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या ग्रुप बी सामन्यात भारत अ संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला.  

twitter
2/8

भारतीय संघाने त्यांचा कर्णधार जितेश शर्माचा हा निर्णय सार्थ ठरवला. सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने सुरुवातीपासूनच गोलंदाजांना जबरदस्त आव्हान दिलं.   

twitter
3/8

14 वर्षीय वैभवने 32 चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले, ज्यामध्ये 10 चौकार आणि 9 षटकारांचा समावेश होता.   

twitter
4/8

शतक पूर्ण केल्यानंतरही वैभवने आक्रमक फलंदाजी सुरू ठेवली. वैभवने 42 चेंडूंचा सामना करत 144 धावा केल्या, ज्यामध्ये 15 षटकार आणि 11 चौकारांचा समावेश होता.  

twitter
5/8

वैभव सूर्यवंशीने नमन धीरसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 56 चेंडूत 163 धावांची भागीदारी केली. नमनने 22 चेंडूत 34 धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या वादळी खेळीदरम्यान वैभवने फक्त 17 चेंडूत 50 धावा पूर्ण केल्या. मोहम्मद फराजुद्दीनच्या चेंडूवर अहमद तारिकने वैभवला झेलबाद केलं.  

twitter
6/8

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मध्ये, भारत अ संघाला संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि पाकिस्तान अ संघासह गट ब मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, गट ब मध्ये बांगलादेश अ, हाँगकाँग, अफगाणिस्तान अ आणि श्रीलंका अ संघ आहेत. याचा अर्थ या स्पर्धेत एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रविवारी (16 नोव्हेंबर) होणार आहे, ज्याची सर्वाधिक उत्सुकता आहे.   

twitter
7/8

वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी खेळीच्या आधारे, भारत अ संघाने 20 षटकांत चार गडी गमावून 297 धावा केल्या. पाहिल्यास, वैभव सूर्यवंशी आता पुरुषांच्या टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत संयुक्त तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.  

twitter
8/8

टी20 क्रिकेटमधील सर्वात जलद शतक (भारतीय) 1) उर्विल पटेल - 28 चेंडू, गुजरात विरुद्ध त्रिपुरा, इंदूर, 2024 2) अभिषेक शर्मा - 28 चेंडू, पंजाब विरुद्ध मेघालय, सौराष्ट्र, 2024 3) ऋषभ पंत - 32 चेंडू, दिल्ली विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 2018 4) वैभव सूर्यवंशी - 32 चेंडू, भारत अ विरुद्ध युएई, दोहा, 2025  

twitter
