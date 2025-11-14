6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीचा कहर! 42 चेंडूत ठोकल्या 144 धावा; चौकार आणि षटकारांचा पाऊस
ACC Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2025 पासून आपला फॉर्म कायम ठेवला आहे. आता, त्याने रायझिंग मेन्स स्टार्स आशिया कपमध्ये यूएईविरुद्ध तुफान फलंदाजी करत शतक झळकावलं आहे. वैभव देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बिहारचे प्रतिनिधित्व करतो.
Shivraj Yadav | Nov 14, 2025, 10:35 PM IST
ACC Asia Cup Rising Stars: एसीसी मेन्स एशिया कप रायजिंग स्टार्स 2025 मध्ये भारत अ संघाने त्यांचा पहिला सामना संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) विरुद्ध खेळला. 14 नोव्हेंबर, रोजी दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या ग्रुप बी सामन्यात भारत अ संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला.
एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मध्ये, भारत अ संघाला संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि पाकिस्तान अ संघासह गट ब मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, गट ब मध्ये बांगलादेश अ, हाँगकाँग, अफगाणिस्तान अ आणि श्रीलंका अ संघ आहेत. याचा अर्थ या स्पर्धेत एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रविवारी (16 नोव्हेंबर) होणार आहे, ज्याची सर्वाधिक उत्सुकता आहे.
