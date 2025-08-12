भारतातील एका छोट्याशा गावात 17 बँका आणि त्यात 7000 कोटींची FD; आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत गाव; इथले लोक असं करतात तरी काय?
भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव. या गावत 17 बँका आहेत.
वनिता कांबळे | Aug 12, 2025, 10:53 PM IST
Asia Richest Village Madhapar : भारतातील अनेक गावे सध्या अनेक सोई सुविधांपासून वंचित आहेत. इथं साधे रस्ते देखील नाहीत. याच आपल्या भारतात एक असे गाव आहे जिथे 17 बँंका आहेत. या बँकामध्ये 7000 कोटींची FD आहे. भारतातील हे गाव आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत गाव आहे.
1/8
2/8
3/8
4/8
6/8
7/8