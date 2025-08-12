English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील एका छोट्याशा गावात 17 बँका आणि त्यात 7000 कोटींची FD; आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत गाव; इथले लोक असं करतात तरी काय?

भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव. या गावत 17 बँका आहेत. 

वनिता कांबळे | Aug 12, 2025, 10:53 PM IST
twitter

Asia Richest Village Madhapar : भारतातील अनेक गावे सध्या अनेक सोई सुविधांपासून वंचित आहेत. इथं साधे रस्ते देखील नाहीत. याच आपल्या भारतात एक असे गाव आहे जिथे 17 बँंका आहेत.  या बँकामध्ये 7000 कोटींची FD आहे. भारतातील हे गाव आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत गाव आहे. 

1/8

डोंगर, झाडी, टुमदार घरं, कच्चे पक्के रस्ते, एखादं छोटसं दुकान... गाव म्हंटल की डोळ्यासमोर असचं चित्र उभ राहतं. पण, भारतातील एका खेडेगावात, 17 बँका, शॉपिंग मॉल, थिएटर अशा सुविधा आहेत.

twitter
2/8

या गावातील ग्रामस्थांचा  स्वतःचा शॉपिंग मॉल आहे, ज्यामध्ये जगभरातील मोठे ब्रँड आहेत. येथील लोक आजही शेती करतात. मात्र, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा यांच्या खात्यात जमा होतो.  

twitter
3/8

माधापर गावातील लोक परदेशातून पैसे कमवून गावातील बँकांमध्ये ट्रान्स्फर करतात. या गावातील प्रत्येक घरातील किमान 2 लोक परदेशात राहतात. परदेशात राहणारे हे लोक आपल्या गावातील नातेवाईंका पैसे पाठवतात.

twitter
4/8

देशातील श्रीमंत गावांच्या यादीत या गावाचे नाव अग्रस्थानी आहे. या गावातील लोकांचा लंडनशी विशेष संबंध आहे.  त्यातील निम्म्याहून अधिक लोक लंडन आणि युरोपमध्ये राहतात. या श्रीमंत गावातील लोकांच्या उत्पन्नाचे माध्यम काय असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. 

twitter
5/8

2011 मध्ये या गावाची लोकसंख्या 17000 होती, जी आता 3200 वर पोहोचली आहे.  

twitter
6/8

या गावात एचडीएफसी, एसबीआय, पीएनबी, अॅक्सिस, आयसीआयसीआय , युनियन बँक आणि प्रमुख खासगी बँका मिळून तब्बल 17 बँंका आहेत. अजूनही काही बँका या गावात शाखा सुरू करण्यासाठी उत्सुक आहेत.   गावातील  या 17  बँकांमध्ये तब्बल 7000 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.

twitter
7/8

गुजरात राज्यातील कच्छ जिल्ह्यात भारतातील हे सर्वात श्रीमंत गाव आहे.  माधापार असे या गावाचे नाव आहे.   

twitter
8/8

भारतातील हे गाव जगातील श्रीमंत गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावात राहणारे सर्वच जण करोडपती आहेत. या गावातील ग्रामस्थांची गावातच असलेल्या 17 बँकांमध्ये तब्बल 7 हजार कोटींची FD आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल 8
Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन 10
रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल 8
आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं &#039;महाराष्ट्र&#039; नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट? 8