/कुराश, नेमबाजी आणि ॲथलेटिक्समध्ये भारताने गाजवले नाव! एकाच दिवसात जिंकली ८ पदके

आयची-नागोया आशियाई खेळ २०२६ मध्ये भारतीय खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी सुरूच आहे. सोमवार, २८ सप्टेंबर हा भारतासाठी एक उल्लेखनीय दिवस होता, ज्या दिवशी देशाच्या खेळाडूंनी एकाच दिवसात एकूण आठ पदके जिंकली.
गुलवीर सिंगने १०,००० मीटरमध्ये रौप्य पदक आणि ५,००० मीटरमध्ये कांस्य पदक जिंकून लक्षणीय यश मिळवले. आता, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याच्याकडे दोन पदके आहेत.
पारुल चौधरीने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या कामगिरीने सर्वांची मने जिंकली. तिने ५००० मीटरची शर्यत १५ मिनिटे १४.६१ सेकंदात पूर्ण करून उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिचे रौप्य पदक केवळ १.४६ सेकंदांनी हुकले.
२०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची एकूण पदकतालिकेची संख्या ४५ झाली आहे. भारताने भालाफेकीत रौप्य आणि कांस्य दोन्ही पदके जिंकली. नीरज चोप्राच्या अनुपस्थितीत रोहित यादव आणि यशवीर सिंग यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.
सोमवारची सुरुवात पिंकी बलहाराने महिलांच्या ७८ किलो कुराश प्रकारात प्रभावी कामगिरी करत देशासाठी कांस्य पदक जिंकून केली. उपांत्य फेरीतील लढत हरूनही, तिने भारतासाठी पदक मिळवण्यात यश मिळवले.
नेमबाजीच्या मैदानातून पुन्हा एकदा देशाला आनंदाची बातमी मिळाली आहे. ईशा सिंगने महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकाराच्या अंतिम फेरीत आपल्या अचूक नेमबाजी कौशल्याचे प्रदर्शन केले. ही स्पर्धा अत्यंत रोमांचक होती, शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही नेमबाजांमध्ये चुरशीची लढत होती.
मुरली श्रीशंकरने जबरदस्त जिद्द दाखवत ८.०७ मीटर उडी मारून रौप्य पदक पटकावले. वेदना होत असूनही, मुरली श्रीशंकरने देशासाठी आपली सर्वोत्तम कामगिरी केली.
विथ्या रामराजनेही ४०० मीटर अडथळा शर्यतीत आपला वेग दाखवत देशासाठी कांस्य पदक जिंकले. त्याचबरोबर तिने पीटी उषा यांचा 40 वर्ष जुना रेकॅार्ड देखील मोडला आहे.