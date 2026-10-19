/भारताची पहिल्याच दिवशी Asian Para Games मध्ये सुवर्ण कामगिरी! जिंकले 11 मेडल

आशियाई पॅरा गेम्स २०२६ च्या उद्घाटन दिवशी भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अनेक पदके पटकावली. भारताने सोमवारी चार सुवर्ण, पाच रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांसह एकूण ११ पदके जिंकली. या प्रभावी सुरुवातीमुळे भारताला पदक तालिकेत चौथे स्थान मिळाले आहे.
मोना अग्रवालने नेमबाजीत, तर निशाद कुमार, सौम्या आणि रिंकूने पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये सुवर्णपदके जिंकून देशाला गौरव मिळवून दिला. दरम्यान, शीतल देवीने तिरंदाजीमध्ये जागतिक विक्रमाची बरोबरी करत आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले. तिने राकेश कुमारसोबत मिश्र सांघिक प्रकारात एक नवीन जागतिक विक्रमही प्रस्थापित केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताच्या पदकांची सुरुवात नेमबाजीने झाली. मोना अग्रवालने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल एसएच१ अंतिम फेरीत उल्लेखनीय पुनरागमन करत सुवर्णपदक जिंकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
२०२४ पॅरिस पॅरालिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या मोनाने सहाव्या स्थानावरून झेप घेत २५०.० गुण मिळवले आणि आशियाई पॅरा गेम्सचा विक्रम प्रस्थापित केला. दोन वेळची पॅरालिम्पिक चॅम्पियन अवनी लेखरा २४९.६ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दोन भारतीय खेळाडूंमधील स्पर्धा अत्यंत अटीतटीची झाली. मोनाने केवळ ०.४ गुणांच्या फरकाने सुवर्णपदक जिंकले. या पदकामुळे भारताने २०२८ च्या लॉस एंजेलिस पॅरालिम्पिक्ससाठी दुसरे कोटा स्थानही मिळवले आहे. मोनाने गेल्या महिन्यात दक्षिण कोरियातील चांगवॉन येथे झालेल्या जागतिक नेमबाजी पॅरा क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकून आधीच एक कोटा स्थान मिळवले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
संध्याकाळपर्यंत, पॅरा-ॲथलेटिक्समधील भारतीय खेळाडूंचे प्रदर्शन पूर्णपणे दिसून आले. दोन वेळच्या पॅरालिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या निशाद कुमारने पुरुषांच्या टी-४७ लांब उडी प्रकारात ७.११ मीटरची उडी मारून सुवर्णपदक जिंकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ही निशादची पहिली आंतरराष्ट्रीय लांब उडी स्पर्धा होती. लहानपणी लॉनमॉवरच्या अपघातात त्याचा उजवा हात गमवावा लागला होता, परंतु त्याने आपल्या दृढनिश्चयाने आणि कठोर परिश्रमाने इतिहास घडवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
महिलांच्या १५०० मीटर टी१२/टी१३ प्रकारात, दृष्टिबाधित धावपटू सौम्याने ५ मिनिटे १२.३९ सेकंदांची वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ नोंदवून सुवर्णपदक जिंकले. भारताच्या व्यंकटेश राधाने ५ मिनिटे ३०.९० सेकंदांची वेळ नोंदवून रौप्यपदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पुरुषांच्या भालाफेक एफ४६ प्रकारात भारताने सुवर्ण आणि रौप्य दोन्ही पदके जिंकली. रिंकूने ६५.११ मीटर भालाफेक करून प्रथम क्रमांक पटकावला, तर अजित सिंगने ६५.०२ मीटर भालाफेक करून दुसरे स्थान मिळवले. दोन्ही भारतीय खेळाडूंनी या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया