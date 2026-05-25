/Astrology 2026 : गंगा दसऱ्याला चंद्र सूर्याच्या नक्षत्रात प्रवेश; 5 राशींची आर्थिक स्थिती होणार मजबूत, प्रगती-मान - सन्मान वाढ

Chandra Gochar 2026 : आज 25 मे 2026 गंगा दसरा असून चंद्र सूर्याच्या उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. या गोचरचा पाच राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. मानसिक शांती, करिअरमध्ये प्रगती आणि भरीव आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत.
सोमवारी 25 मे 2026 गंगा दसरा शुभ मुहूर्तावर पहाटे 2:50 वाजता चंद्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. चंद्र इथे 26 मे 2026 पहाटे 4:08 वाजेपर्यंत असणार आहे.
चंद्राचे सूर्याच्या नक्षत्रातील हे संक्रमण एक महत्त्वपूर्ण ज्योतिषीय बदल मानला जातो. याचा व्यक्तींच्या मनावर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवरही खोलवर परिणाम होणार आहे. चला पाहूया की या नक्षत्र बदलामुळे कोणत्या राशींना फायदेशीर असणार आहे.
तुमचा नोकरीचा शोध पूर्ण होणार आहे. संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला एक चांगली बातमी मिळणार आहे. एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक करार होणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याचे चिन्ह आहेत. रखडलेले यश आणि मानसिक शांती मिळणार आहे.
तुमच्या आईच्या प्रकृतीत सुधारणा होणार आहे. कौटुंबिक तणाव कमी होईल. तुम्हाला तुमच्या नोकरीबाबत चांगली बातमी मिळणार आहे. तुम्हाला एखादा चांगला व्यावसायिक करार होणार आह. कोणासोबतही सुरू असलेला कोणताही वाद मिटणार आहे.
चंद्राचे सूर्य राशीत संक्रमण शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. आत्मविश्वास आणि नेतृत्व क्षमता वाढणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होणार आहे. समाजात आदर वाढणार आहे. त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन दिशेने प्रगती करण्याची संधी मिळणार आहे.
बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होणार आहे. प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहे. तुमचे मन शांत राहणार आहे. शासकीय कामे पूर्ण करण्यासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. सर्वत्र यश मिळणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळणार आहे.
तुम्हाला कष्टाचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. तुम्ही आर्थिक प्रगतीसाठी योजना आखणार आहात. यामुळे तुमचे उत्पन्न वाढणार आहे. या दिवशी तुम्हाला नवीन आर्थिक प्रस्तावही मिळणार आहे. नोकरदार व्यक्तींना नवीन नोकरी किंवा पदोन्नतीची चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. हा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मकतेने भरलेला असणार आहे. तुम्हाला वादांपासून दिलासा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)