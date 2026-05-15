Astrology : आज लक्ष्मी, बुधादित्य आणि लक्ष्मी नारायण राजयोग! 'या' राशीच्या लोकांवर होणार अफाट धनप्राप्ती

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 15, 2026, 07:09 AM IST|Updated: May 15, 2026, 07:09 AM IST

Shubh Rajyog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 15 मे 2026 हा दिवस अतिशय शुभ राहणार आहे. यादिवशी ग्रहांची विशेष स्थिती निर्माण होणार आहे. या ग्रहांची स्थिती ज्योतिषशास्त्रातील तीन राजयोग निर्माण करणार आहेत. या तीन राजयोगामुळे चार राशींच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे.

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एखादा ग्रह ठराविक वेळेनुसार आपलं रास बदलतो किंवा आपले नक्षत्र बदलतो, तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. आज एकाच दिवशी एक नाही तब्बल तीन राजयोग निर्माण होणार आहे. 

 ग्रहांची स्थिती पाहता,आज मेष राशीत लक्ष्मी राजयोग, वृषभ राशीत बुधादित्य योग आणि मिथुन राशीत लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार आहे. 

 ज्योतिषांच्या मते, या राजयोगांच्या निर्मितीमुळे अनेक राशींच्या जीवनात नशिबाची साथ मिळणार आहे. तसंच, या राशींसाठी शुभ काळ सुरू होणार आहे.  

आजपासून तुमच्यासाठी चांगेल दिवस सुरू होणार आहे. बऱ्याच काळापासून जाणवणारी चनचन कमी होणार आहे. तुम्हाला जर नवीन सुरूवात करायची असेल तर हा वेळ उत्तम असणार आहे. तुमची सामाजिक ओळख आणि आदर वाढणार आहे. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा लाभ मिळणार आहे. 

या काळात या व्यक्तींच्या करिअरमध्ये जलद प्रगती पाहिला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. ज्यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत मिळणार आहे. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठीही हा काळ सकारात्मक असणार आहे. एखादा मोठा करार किंवा महत्त्वाचे काम पूर्ण होणार आहे.

हा काळ कन्या राशीसाठी नवीन सुरुवात आणि यश घेऊन येणार आहे. जीवनात सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढणार आहे. तसंच परदेश प्रवासाच्या संधी निर्माण होणार आहे. इच्छित नोकरी मिळण्याची आणि जुन्या कर्जातून सुटका होणार आहे. या काळात नवीन सुरूवात तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे.

आजपासून तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर काळ सुरु होणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणार आहे. काही चांगली बातमी मिळणार आहे. प्रलंबित कामं पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. एकूणच हा काळ प्रगती आणि नफा देणारा असणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

