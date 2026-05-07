Astrology : शुक्र आणि चंद्र योगातून नवपंचम योग! 5 राशींच्या लोकांचे भाग्य उजळणार, करिअरमध्ये प्रगतीसह आर्थिक फायदा

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 07, 2026, 02:15 PM IST|Updated: May 07, 2026, 02:15 PM IST

Navpancham Yog : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्र यांची राशीतील स्थितीवर अवलंबून असतं. एका ठराविक वेळेनंतर ग्रहांच्या स्थितीतून कधी शुभ कधी अशुभ योग निर्माण होत असतात. 

 शुक्र आणि चंद्र यांच्यात नवपंचम योग निर्माण झाला आहे. पहाटे 1:27 वाजता चंद्र मकर राशीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे वृषभ राशीतील शुक्रासोबत नवपंचम योग निर्माण झाला आहे. 

हा नवपंचम योग 10 मे पर्यंत राहणार आहे. या योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना हा शुभ ठरणार आहे, पाहूयात त्या लकी पाच राशींचे लोक कोण आहेत. 

नवपंचम योग या राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी शुक्र, चंद्रासोबत नवपंचम योगामुळे प्रेम आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुम्हाला आर्थिक प्रगतीचाही संधी मिळणार आहे. तुम्ही चैनीच्या वस्तूंवर पैसे खर्च करणार आहात.  

 

चंद्र तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह असून शुक्रासोबत मिळून नवपंचम योग तयार झाला आहे. हे शुभ योग तुमच्या करिअरमध्ये महत्त्वपूर्ण लाभ देणार आहे. काही लोकांना अचानक पदोन्नती मिळणार आहे. व्यावसायिक त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणार आहेत. तुमच्या आरोग्यातही सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. 

नवपंचम योगाच्या निर्मितीमुळे तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहे. विवाहित लोकांना त्यांच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्हाला स्थावर मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळणार आहे. एवढंच नाहीतर या व्यक्तींना स्पर्धा परीक्षांमध्येही यशस्वी प्राप्त होणार आहे. तसंच सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहे.  

नवपंचमय योगामुळे या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना नवीन ओळख निर्माण होणार आहे. कला आणि माध्यम क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या लोकांचं कामाच्या ठिकाणी कौतुक होणार आहे. तुम्हाला उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत गवसणार आहे. ही लोक आई-वडिलांसोबत चांगला वेळ घालवणार आहेत. 

नवपंचम योग तुमच्या चंद्र घरात असल्याने अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. या योगाचे शुभ परिणाम तुमच्या आरोग्यावर आणि आर्थिक स्थितीसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला गुंतवणुकीतून फायदा मिळणार आहे. तसंच तुम्ही उधार दिलेले पैसेही परत मिळणार आहेत. तुमच्या मुलांबद्दल चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

