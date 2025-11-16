अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे!
यशस्वी जयस्वालने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कसोटी सामन्यात पहिल्या 50 डावांमध्ये 50.83 च्या सरासरीने तब्बल 2,440 धावा करून सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे.
