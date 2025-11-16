English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे!

यशस्वी जयस्वालने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कसोटी सामन्यात पहिल्या 50 डावांमध्ये 50.83 च्या सरासरीने तब्बल 2,440 धावा करून सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे. 

Nov 16, 2025, 04:04 PM IST
यशस्वी जयस्वालने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कसोटी सामन्यात पहिल्या 50 डावांमध्ये 50.83 च्या सरासरीने तब्बल 2,440 धावा करून सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे. 

यशस्वी जयस्वालचे शतक

Yashasvi Jaiswal Century

सध्या कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर भारत विरूद्ध साऊथ अफ्रिका सामन्यात यशस्वी जयस्वाल पूर्णपणे फ्ल़ॉप गेला आहे.  

या सामन्यात जयस्वालने ३ चौकार मारले. परंतू फक्त 12 धावा करूनही जयस्वालचे नाव इतिहासाच्या पानावर कोरले गेले आहे.  

यशस्वी जैस्वालने कसोटी क्रिकेटच्या सामन्यात सचिन तेंडूलकरचा मोठा रेकॉर्ड मोडल्याचे समोर आले आहे.  

 23 वर्षीय जयस्वालने 50 डावांनंतर सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरलाही मागे टाकले आहे.  

यशस्वीने 27 कसोटी सामन्यांमधील पहिल्या 50 डावांमध्ये 50.83 च्या सरासरीने तब्बल 2,440 धावा केल्या आहेत.  

तर 15 नोव्हेंबर पर्यंत झालेल्या कसोटी सामन्यात त्याने 7 शतके आणि 12 अर्धशतके केली आहेत, ज्यात 2 द्विशतकांचा समावेश आहे.  

सचिन तेंडूलकरने त्याच्या पहिल्या 50 कसोटी डावात 2,415 धावा केल्या होत्या.  

यशस्वी जयस्वालने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पहिल्या कसोटी सामन्यात केवळ फक्त 12 धावा पूर्ण करून तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

