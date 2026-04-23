  • Mumbai - Pune News : मुंबई- पुणे प्रवास होणार जलद! अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटी ठरणार गेम-चेंजर; तिसरी मुंबई घडवताना मुंबई इन मिनिट्स

Mumbai - Pune News : मुंबई- पुणे प्रवास होणार जलद! अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटी ठरणार गेम-चेंजर; तिसरी मुंबई घडवताना 'मुंबई इन मिनिट्स'

Atal Setu – Mumbai-Pune Expressway : मुंबईकर आणि पुणेकर यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. 1 मे पासून मिसिंग लिंक पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. दुसरीकडे अटल सेतू - मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटीचं काम जोरदार सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई - पुणेमधील प्रवास हा 90 मिनिटाने कमी होणार आहे. 

Neha Choudhary | Apr 23, 2026, 04:46 PM IST
तिसरी मुंबईच्या उभारण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. त्याच्याच एक भाग म्हणजे अटल सेतू ते मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटीचं काम जोरदार सुरू आहे. 

या कनेक्टिव्हिटीचं काम पाहता सध्या 143 ठिकाणी पाया उभारणी पूर्ण झाली आहे. तर 141 ठिकाणी पियर्स, 653 गर्डर्सची उभारणी करण्यात आली आहे. 

हा प्रकल्प 7.35 किमी लांबीचा असून 6 लेन असणार आहे.हा पूल अटल सेतू (शिवडी–न्हावा शेवा) आणि मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग यांदरम्यानची महत्त्वाचा दुवा असणार आहे.  

ही कनेक्टिव्हिटी चिर्ले आणि पळस्पे मार्गे थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही (NMIA) जोडला जाणार आहे.

हा कॉरिडॉर मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे यांना एकाच जलद वाहतुकीचा मोठा कणा मानला जाणार आहे. 

‘मुंबई इन मिनिट्स’ हा प्रकल्प पुढील वर्षी 2027 मधील फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे. हा मुंबई, पुणे आणि नवी मुंबईसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. 

 पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला देशातील सर्वात लांब अशा सागरी पूल अटल सेतूशी जोडल्या जाणार असल्याने. या 'कनेक्टर'मुळे तुमच्या प्रवासाचा वेळ अंदाजे 90 मिनिटे, म्हणजेच दीड तासाने कमी होणार आहे.

सध्या कुलाबा, फोर्ट आणि नरिमन पॉईंटसह पुणे ते दक्षिण मुंबईला प्रवास करायला अंदाजे 3 ते 3.5 तास लागतो.  या नवीन कनेक्टरमुळे वेळ फक्त 2 तास लागणार आहे. याचा परिणाम वाहतूक कोंडीतून सुटका आणि इंधन आणि डिझेलचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार.

या कनेक्टिव्हिटीमुळे पुणे आणि मुंबई खऱ्या अर्थाने‘ट्विन सिटी’ म्हणून उदयास येणार आहे. लोकांना पुण्यात राहून, मुंबईतील कार्यालयात ये-जा करून संध्याकाळी परत या प्रकल्पामुळे भविष्यात शक्य होणार आहे.  

या प्रकल्पामुळे पुण्यातील चाकण आणि तळवाडे पट्ट्यातून येणारा माल आता जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि मुंबई बंदरावर विक्रमी वेळेत पोहोचणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रवाशांच्या सोयीसाठी, इथे 'ओपन रोड टोलिंग' प्रणाली लागू होण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे टोल भरण्यासाठी वाहनांना रांगा लागावे लागणार नाही.   

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला....

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला....

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला....

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला.... 10
रितेशच्या &#039;राजे शिवाजी&#039; लूकने &#039;तान्हाजी&#039; थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत

रितेशच्या 'राजे शिवाजी' लूकने 'तान्हाजी' थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत

रितेशच्या 'राजे शिवाजी' लूकने 'तान्हाजी' थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत 10
30 लाखांचा अनकॅप्ड गोलंदाज देतोय कोट्यवधींच्या खेळाडूंना टक्कर, Purple Cap च्या रेसमध्ये नंबर 1

30 लाखांचा अनकॅप्ड गोलंदाज देतोय कोट्यवधींच्या खेळाडूंना टक्कर, Purple Cap च्या रेसमध्ये नंबर 1

30 लाखांचा अनकॅप्ड गोलंदाज देतोय कोट्यवधींच्या खेळाडूंना टक्कर, Purple Cap च्या रेसमध्ये नंबर 1 7
Mumbai News : 2 उड्डाणपुलांमुळे भायखळा ते सीएसएमटी 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत, असा असेल मार्ग!

Mumbai News : 2 उड्डाणपुलांमुळे भायखळा ते सीएसएमटी 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत, असा असेल मार्ग!

Mumbai News : 2 उड्डाणपुलांमुळे भायखळा ते सीएसएमटी 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत, असा असेल मार्ग! 9