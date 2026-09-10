/ATMमधूनच मिळणार डेबिट-क्रेडीट कार्ड! बँकिंगमध्ये मोठा बदल; जाणून घ्या नवं ATM नेमकं काय करणार?

ATMच्या भूमिकेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. एनपीसीआयने ओपन सोर्स अॅण्ड्रॉइड आधारित ATM सोल्यूशन सादर केले आहे.
आतापर्यंत ATM म्हटलं की पैसे काढणे, बॅलन्स तपासणे किंवा काही ठिकाणी पैसे जमा करणे, एवढ्याच सेवा डोळ्यासमोर येतात. मात्र आता ATMच्या भूमिकेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. एनपीसीआयने ओपन सोर्स अॅण्ड्रॉइड आधारित ATM सोल्यूशन सादर केले आहे. या नव्या प्रणालीच्या मदतीने ग्राहकांना एटीएममधूनच वैयक्तिक स्वरूपातील रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड आणि एनसीएमसी कार्ड तात्काळ मिळू शकणार आहेत. यामुळे कार्ड मिळण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाणे किंवा कुरिअरची वाट पाहण्याची गरज कमी होऊ शकते.
नव्या ATMमध्ये ग्राहकांसाठी सेल सेल्फ सर्व्हिस जर्नी उपलब्ध असेल. म्हणजे ग्राहक स्वतः आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र कार्डाची निर्मिती मशीनमधून करून घेऊ शकतील. पारंपरिक पद्धतीत कार्ड जारी झाल्यानंतर त्याची डिलिव्हरी होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. नव्या व्यवस्थेचा उद्देश हा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी करणे आहे. मात्र कोणत्या ग्राहकाला कोणते कार्ड मिळेल, त्यासाठी कोणती पडताळणी आवश्यक असेल आणि कार्डाची अंतिम मंजुरी कोण देईल, हे संबंधित बँकेच्या प्रक्रियेनुसार ठरेल.
ही सुविधा विशेषतः अशा ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकते, जिथे लोकांना तातडीने कार्डाची गरज असते. मेट्रो स्टेशन, विमानतळ, ट्रान्झिट हब, शैक्षणिक कॅम्पस आणि कॉर्पोरेट पार्क यांसारख्या ठिकाणी अशा एंटीएमचा वापर करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे प्रवासी, विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांना कार्ड मिळवण्यासाठी शाखेत जाण्याची गरज कमी होऊ शकते. काही ठिकाणी डिजिटल बॅंकींग यूनिटसारख्या स्वरूपातही अशा मशीनचा वापर करण्याचा पर्याय बँका तपासत आहेत.
या नव्या ATMची सुविधा केवळ ग्राहकांपुरती मर्यादित नाही. व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी मर्चंड क्यूआर को मर्चट क्यूआर कोडदेखील तात्काळ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे नव्या व्यापाऱ्याला क्यूआर कोड मिळण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया किंवा दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा यामागचा उद्देश आहे. विशेषतः छोट्या व्यवसायांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास याचा फायदा होऊ शकतो.
नव्या पिढीच्या ATMची भूमिका आणखी व्यापक असणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या मशीनमधून चेक जमा करणे, नवीन बँक खाते उघडणे आणि कर्जासाठी अर्ज करणे यांसारख्या सेवाही उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आहे. म्हणजे ATM हळूहळू केवळ कॅश विड्रॉवल मशिन न राहता ग्राहकांसाठी एक प्रकारचा छोटा बॅंकींग एक्सेस पॉइंट बनू शकतो.
या तंत्रज्ञानाचा वापर अद्याप सर्व बँकांमध्ये सुरू झालेला नाही. अधिकृत माहितीनुसार स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बडोदा, यूनियन बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, यूको बॅंक, स्लाइस बॅंक, फायनान्स बॅंक आणि एअरटेल पेमेंट बॅंक यांसह नऊ बँका एनपीसीआय आणि एटीएम निर्मात्यांसोबत ही प्रणाली तपासत आहेत. हिताची पेमेंट सर्व्हिस, पेट्रो इंडिया आणि वोर्टेक्स इंजिनीइरिंग यांसारखे एटीएम OEMsही या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
ही घोषणा 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ग्लोबल फिन्टेक फेस्ट 2026मध्ये करण्यात आली. मात्र याचा अर्थ असा नाही की 10 सप्टेंबरपासून देशातील प्रत्येक एटीएममधून रुपे कार्ड मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या ही प्रणाली बँका आणि ATM निर्मात्यांकडून तपासली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष ग्राहकांना ही सुविधा कोणत्या बँकेच्या कोणत्या ATMवर, कोणत्या अटींसह आणि कधीपासून उपलब्ध होईल, याची माहिती संबंधित बँका पुढे देतील. एकूणच, एटीएमला ‘पैसे काढण्याच्या मशीन’पासून बहुउद्देशीय बँकिंग केंद्रात बदलण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.