  फोटो
  पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा प्रवास अपेक्षेपेक्षा लवकर संपला. श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे कडून पराभव झाल्यामुळे त्यांना Super-8 गाठता आले नाही. पावसामुळे झालेल्या एका रद्द सामन्यानेही समीकरण बदलले आणि मोठ्या संघाला स्पर्धेबाहेर जावे लागले. पण तुम्हाला माहित आहे का हे काही पहिल्यांदाच नाह तर ऑस्ट्रेलियाच्या पराभवाचा इतिहास वेगळाच आहे. 

Priti Ved | Feb 18, 2026, 04:25 PM IST
पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

Australia

पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

पॉइंट्स टेबल

Australia

गटातील गुणतालिकेत झिम्बाब्वेला पुढे जाण्याची संधी मिळाली, तर ऑस्ट्रेलियाचा प्रवास थांबला. क्रिकेटमध्ये नाव मोठे असले तरी T20 फॉरमॅटमध्ये अनेक वेळा त्यांना धक्के बसले आहेत.

2026 – मोठा उलटफेर

Australia

2026 मध्ये श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. आयरलंड-झिम्बाब्वे सामना रद्द झाल्याने गुण विभागले गेले आणि त्यांची संधी संपली.  

2024 – Super-8 मध्ये अडथळा

Australia

2024 मध्ये त्यांनी गटातील सर्व सामने जिंकले आणि पुढे गेले. मात्र अफगाणिस्तान आणि भारताविरुद्ध पराभव झाल्याने सेमीफायनल गाठता आले नाही.

2022 – नेट रन रेटचा फटका

Australia

2022 स्पर्धेत त्यांनी अनेक सामने जिंकले होते. तरी इंग्लंडसोबतचा पावसामुळे रद्द झालेला सामना आणि कमी नेट रन रेटमुळे ते बाद झाले.

2016 – शेवटच्या सामन्यातच...

Australia

2016 मध्ये सुरुवातीला 2 सामने जिंकून आशा निर्माण झाली होती. पण भारताविरुद्धच्या पराभवाने त्यांना नॉकआउटमध्ये प्रवेश मिळाला नाही.

2009 – पहिला मोठा धक्का

Australia

2009 च्या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया एकही सामना जिंकू शकला नाही. वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका दोघांनीही त्यांना सहज हरवून लीग टप्प्यातच बाहेर पाठवले.

छोट्या संघांकडून आव्हान

Australia

T20 क्रिकेटमध्ये कोणताही संघ कमी लेखता येत नाही हे पुन्हा दिसले. कमी अनुभव असलेल्या संघांनीही ऑस्ट्रेलियाला अडचणीत टाकले. ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत संघ असला तरी बऱ्याच T20 World Cup मध्ये सातत्य राखणे त्यांना कठीण गेले आहे. बदलत्या परिस्थिती, हवामान आणि लहान फॉरमॅटमुळे प्रत्येक सामना निर्णायक ठरतो, आणि 2026 चे वर्ल्ड कप सामने त्याचे ताजे उदाहरण ठरले.

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड

पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या &#039;या&#039; पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे?

