/आयपीएलमध्ये चौकार आणि षटकार मारणारा ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू सांभाळणार पोर्तुगालचे कर्णधारपद!

ऑस्ट्रेलियासाठी 44 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेला माजी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू मोईसेस हेन्रिकेस आता पोर्तुगालमध्ये स्थायिक झाला आहे. तो पोर्तुगालच्या राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद भूषवणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे तिन्ही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा एक माजी क्रिकेटपटू आता पोर्तुगालमध्ये दाखल झाला आहे. हा परिचित चेहरा पोर्तुगालच्या राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद भूषवणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
विशेष म्हणजे, या क्रिकेटपटूने आयपीएलमध्येही सहभाग घेतला आहे. आम्ही मोईसेस हेन्रिकेसबद्दल बोलत आहोत, ज्याची क्रिकेट चाहत्यांमध्ये एक विशेष ओळख आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
महान फुटबॉलपटू रोनाल्डोच्या देशाच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद भूषवण्याची संधी त्याला मिळाली आहे. पहिल्यांदाच आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषकासाठी पात्र ठरण्याच्या प्रयत्नात हेन्रिकेस पोर्तुगाल संघाचे नेतृत्व करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पोर्तुगीज क्रिकेट फेडरेशनने आगामी टी२० विश्वचषक युरोप उप-प्रादेशिक पात्रता फेरी 'क' साठी संघाची घोषणा केली, ज्यात हेन्रिकेसला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हेन्रिकेसचा जन्म मादेरा येथे झाला, जे पोर्तुगाल राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे मूळ गाव आहे. हेन्रिकेस लहान असताना, त्याचे कुटुंब ऑस्ट्रेलियाला स्थलांतरित झाले, जिथे त्याने आपली क्रिकेट कारकीर्द घडवली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तथापि, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर, तो आता आपल्या मायदेशासाठी खेळतो. हेन्रिकेसने ऑस्ट्रेलियासाठी २४ टी२० आंतरराष्ट्रीय, १६ एकदिवसीय आणि चार कसोटी सामने खेळले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना ऑगस्ट २०२१ मध्ये बांगलादेशविरुद्धचा टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना होता. हेन्रिकेसने आयपीएलमध्ये ६२ सामने खेळले असून, ५४ डावांमध्ये २७ पेक्षा जास्त सरासरी आणि १२६ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने १,००० धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या संघांकडून खेळला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया