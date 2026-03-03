Auto News : सामान्य कुटुंबासाठी खास, जादूचा खण असणारी ऑटोमॅटिक SUV! 5 स्टार सेफ्टीची हमी
Auto News : एक उत्तम आणि तितकीच चांगली कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल, तर 5 स्टार सेफ्टी रेटींग असणारी ही कार खरेदी करण्याचा विचार केलाच जाऊ शकतो. ही कार इतकी खास का आहे? पाहा किंमत आणि बरंच काही...
Sayali Patil | Mar 03, 2026, 06:36 PM IST
Auto क्षेत्र
Auto News : चांगली रेटींग, चांगलं इंजिन आणि उत्तम परफॉर्मन्स असणारी कार हवी, असंच अनेक मंडळी जेव्हा कार पहिली कार खरेदी करतात तेव्हा आग्रहानं सांगतात. मुळात हे कार खरेदीचे महत्वाचे निकष असतात. अशाच मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी साधारण 8 ते 10 लाखांचं बजेट असणाऱ्यांसाठी एक कमाल Auto क्षेत्रात विक्रीकरता उपलब्ध आहे.
वाहतूक कोंडी
क्रॅश टेस्ट
इंजिन
पेट्रोल वर्जन
समाधानकारक मायलेज
