झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी
Auto News : सहलीसाठी जाताना भरमसाट सामानाची आता चिंताच नाही... मागच्या सीट दुमडल्या की झाली ऐसपैस जागा... आता मनसोक्त फिरा, तेसुद्धा आरामदायी वाहनातून. कोणत्या कंपनीची कार ठरतेय चर्चेचा विषय?
Sayali Patil | Feb 20, 2026, 03:26 PM IST
ऑटो
आरामदायी प्रवासाची मुभा
7 सीटर आणि त्यातही आरामदायी प्रवासाची मुभा देणारी ही कार आहे, Nissan Gravite. आकर्षक लूक आणि पुरेशी जागा अशा सुविधा देणारी ही कार 5.65 लाख रुपये (एक्स शोरुम) इतक्या प्रारंभिक किमतीपासून उपलब्ध आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार इंटिरिअरपासून सेफ्टीपर्यंत प्रत्येक बाबतीतही कार ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहे. (छाया सौजन्य- निसान)
इंजिनाचा वापर
निसान ग्रेव्हाईट (Nissan Gravite) मध्ये कंपनीनं 1.0 लीटर नॅचुरली अॅस्पिरेटेड इंजिनाचा वापर करण्यात आला आहे. या इंजिनमधून 71.01 बीएचपी पॉवर आणि 96 एनएम टॉर्क जनरेट होतं. कारमध्ये 5 स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन गिअरबॉक्स देण्यात आला असून, कंपनीच्या दाव्यानुसार ही कार 19 किमी प्रतिलीटर इतकं मायलेज देते. (छाया सौजन्य- निसान)
निसान ग्रेव्हाईट
एकूण 5 व्हेरिएंटमध्ये निसान ग्रेव्हाईट विक्रीसाठी उपलब्ध असून या एमपीव्हीमध्ये प्रोजेक्टर हेडलँप आणि क्रिस्टल एज टेललँप देण्यात आले आहेत. पियानो ब्लॅक 2डी ग्रिल डिझाईनसह कारच्या अपर ग्रिलवर सॅटिन सिल्वर गार्निश देण्यात आलं आहे. आर14 अर्थात 14 इंचांचे व्हील्स देण्यात आलेल्या या कारच्या हायर व्हेरिएंटमध्ये 15 इंचांच्या व्हीलचा पर्यायही मिळतो. कारच्या केबिनमध्ये एक्सपेन्सिव्ह ड्यूअल टोन थीम देण्यात आली असून, कारच्या आत बसताच त्यामुळं प्रमियम अनुभव मिळतो. (छाया सौजन्य- निसान)
पॉवर आऊटलेट
आरामदायी सीट
एबीएस, ईबीडी
