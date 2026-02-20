English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी

झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी

Auto News : सहलीसाठी जाताना भरमसाट सामानाची आता चिंताच नाही... मागच्या सीट दुमडल्या की झाली ऐसपैस जागा... आता मनसोक्त फिरा, तेसुद्धा आरामदायी वाहनातून. कोणत्या कंपनीची कार ठरतेय चर्चेचा विषय?   

Sayali Patil | Feb 20, 2026, 03:26 PM IST
auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

Auto News : जपानी कार निर्माता कंपनी निसाननं भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये नुकतीच एक अशी कार लाँच केली आहे, ज्या कारची जणू भारतीय प्रतीक्षाच करत होते. सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी आणि दूरच्या प्रवासासाठी ऐसपैस जागा देणारी ही कार सध्या अनेक कारप्रेमींच्या नजरेत आहे. (छाया सौजन्य- निसान)

आरामदायी प्रवासाची मुभा

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

7 सीटर आणि त्यातही आरामदायी प्रवासाची मुभा देणारी ही कार आहे, Nissan Gravite. आकर्षक लूक आणि पुरेशी जागा अशा सुविधा देणारी ही कार 5.65 लाख रुपये (एक्स शोरुम) इतक्या प्रारंभिक किमतीपासून उपलब्ध आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार इंटिरिअरपासून सेफ्टीपर्यंत प्रत्येक बाबतीतही कार ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहे. (छाया सौजन्य- निसान)  

इंजिनाचा वापर

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

निसान ग्रेव्हाईट (Nissan Gravite) मध्ये कंपनीनं 1.0 लीटर नॅचुरली अॅस्पिरेटेड इंजिनाचा वापर करण्यात आला आहे. या इंजिनमधून 71.01 बीएचपी पॉवर आणि 96 एनएम टॉर्क जनरेट होतं. कारमध्ये 5 स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन गिअरबॉक्स देण्यात आला असून, कंपनीच्या दाव्यानुसार ही कार 19 किमी प्रतिलीटर इतकं मायलेज देते. (छाया सौजन्य- निसान)  

निसान ग्रेव्हाईट

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

एकूण 5 व्हेरिएंटमध्ये निसान ग्रेव्हाईट विक्रीसाठी उपलब्ध असून या एमपीव्हीमध्ये प्रोजेक्टर हेडलँप आणि क्रिस्टल एज टेललँप देण्यात आले आहेत. पियानो ब्लॅक 2डी ग्रिल डिझाईनसह कारच्या अपर ग्रिलवर सॅटिन सिल्वर गार्निश देण्यात आलं आहे. आर14 अर्थात 14 इंचांचे व्हील्स देण्यात आलेल्या या कारच्या हायर व्हेरिएंटमध्ये 15 इंचांच्या व्हीलचा पर्यायही मिळतो. कारच्या केबिनमध्ये एक्सपेन्सिव्ह ड्यूअल टोन थीम देण्यात आली असून, कारच्या आत बसताच त्यामुळं प्रमियम अनुभव मिळतो. (छाया सौजन्य- निसान)  

पॉवर आऊटलेट

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

निसानच्या या कारमध्ये 8.89 सेमी चा एलईडी डिजिटल क्लस्चर असून, फ्रंट पॉवर विंडे, इलेक्ट्रॉनिक पॉवर आणि टिल्स अॅडजस्टेबल स्टीअरिंग, 12व्ही फ्रंट पॉवर आऊटलेट देण्यात आलं आहे. कारच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या रांगेतील सीटमध्ये स्लाईड आणि रिक्लाईन असे फंक्शन मिळतात. (छाया सौजन्य- निसान)  

आरामदायी सीट

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

दुसऱ्या रांगेतील सीट 60/40 स्प्लिट आहेत. तर, तिसऱ्या रांगेतील सीट 50/50 फोल्डेबल आहेत. गरज पडल्यास या सीट पूर्णपणे हटवताही येतात. इतकंच नव्हे तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतील सीटसाठी अॅडजस्टेबल हेडरेस्टही आहे. (छाया सौजन्य- निसान)  

एबीएस, ईबीडी

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

सुरक्षिततेच्या बाबतीत ही एमपीव्ही उत्तम ठरत असून, यामध्ये 6 एअरबॅग आहेत. ज्या फ्रंट, साईड आणि कर्टन पोझिशनमध्ये आहेत. याशिवाय ईएसपी, ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, एबीएस, ईबीडी असेही फिचर मिळतात. (छाया सौजन्य- निसान)

पुरेशी जागा...

auto news bugget family car 7 Seater Nissan Gravite features price latest update

निसान ग्रॅव्हाईटमध्ये रिअर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, हेवी ब्रेकिंगवर ऑटोमॅटिक हॅजर्ड वॉर्निंग आणि सर्व सीटसाठी 3 पॉईंट सीट बेल्ट देण्यात आले आहेत. प्रवाशांना केबिनसाठी पुरेशी जागा देण्यावर कंपनीनं भर दिला आहे. त्यामुळं मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी ही कार उत्तम पर्याय ठरेल. (छाया सौजन्य- निसान)  

