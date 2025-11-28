Santro, इंडिका अन्... 'या' कार आठवतायत का? पाहा गतकाळात नेणारे हे फोटो...
Auto news Cars The WagonR Santro Indica : तुमची त्या काळातील आवडीची कार कोणती? आता ही नावं वाचून काळ किती वैगानं पुढे आलाय हे लगेचच लक्षात येतंय ना...
Sayali Patil | Nov 28, 2025, 01:24 PM IST
भारत
वॅगनआर
1999 मध्ये मारुती सुझुकी वॅगनआर ही कार भारतात लाँच झाली आणि पाहता पाहता या कारनं इतर कारचा धुव्वा उडवून दिला. 2025 उजाडून आता जवळपास संपलं, तरीही या कारला मिळणारी लोकप्रियता कायम आहे. नव्या आकडेवारीनुसार 2024-24 मध्ये WagonR ही सर्वाधिक विक्री झालेली कार ठरली असून, तिचे 1.98 लाख युनिट विकले गेले. लक्झरी कार असो किंवा सेडान कार असो WagonR प्रत्येकाचच मन जिंकते असं म्हणायला हरकत नाही. तिच्या लोकप्रियतेमागचं खरं कारण म्हणजे या कारचं 'टॉल बॉय' डिझाईन. अशा या कारनं कोणत्या मॉडेलना पिछाडीवर टाकलं माहितीये?
आकडेवारी
सँट्रो
Tata Motors Indica
The Fiat Uno
