Marathi News
Santro, इंडिका अन्... 'या' कार आठवतायत का? पाहा गतकाळात नेणारे हे फोटो...

Auto news Cars The WagonR Santro Indica : तुमची त्या काळातील आवडीची कार कोणती? आता ही नावं वाचून काळ किती वैगानं पुढे आलाय हे लगेचच लक्षात येतंय ना... 

Sayali Patil | Nov 28, 2025, 01:24 PM IST
भारत

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

Auto news Cars The WagonR Santro Indica : भारताच्या कार जगतामध्ये मागील काही काळापासून अद्ययावत तंत्रज्ञानावर अवलंबून असे अनेक मॉडेल कारप्रेमींसाठी सादर करण्यात आले. पण, तरीही काही कारची लोकप्रियता, त्यांची आठवण आजही अनेकांच्या मनात घर करून आहे.   

वॅगनआर

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

1999 मध्ये मारुती सुझुकी वॅगनआर ही कार भारतात लाँच झाली आणि पाहता पाहता या कारनं इतर कारचा धुव्वा उडवून दिला. 2025 उजाडून आता जवळपास संपलं, तरीही या कारला मिळणारी लोकप्रियता कायम आहे. नव्या आकडेवारीनुसार 2024-24 मध्ये WagonR ही सर्वाधिक विक्री झालेली कार ठरली असून, तिचे 1.98 लाख युनिट विकले गेले. लक्झरी कार असो किंवा सेडान कार असो WagonR प्रत्येकाचच मन जिंकते असं म्हणायला हरकत नाही. तिच्या लोकप्रियतेमागचं खरं कारण म्हणजे या कारचं 'टॉल बॉय' डिझाईन. अशा या कारनं कोणत्या मॉडेलना पिछाडीवर टाकलं माहितीये?   

आकडेवारी

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

नव्या आकडेवारीनुसार 2024-24 मध्ये WagonR ही सर्वाधिक विक्री झालेली कार ठरली असून, तिचे 1.98 लाख युनिट विकले गेले. लक्झरी कार असो किंवा सेडान कार असो WagonR प्रत्येकाचच मन जिंकते असं म्हणायला हरकत नाही. तिच्या लोकप्रियतेमागचं खरं कारण म्हणजे या कारचं 'टॉल बॉय' डिझाईन. अशा या कारनं कोणत्या मॉडेलना पिछाडीवर टाकलं माहितीये? 

सँट्रो

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

वॅगनआरची थेट स्पर्धा ह्युंडईच्या सँट्रो कारशी होती. मारुती सुझुकी हॅचबॅकपूर्वी 1998 मध्ये लाँच झालेली ही मोठ्या केबिनची हॅचबॅक कार होती. काळ बदलला आणि जेव्हा सँट्रोनं पुनरागमन केलं तोपर्यंत वॅगनआरला कारप्रेमींनी भलतीच पसंती दिली होती.   

Tata Motors Indica

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

टाटा मोटर्सच्या इंडिका कारनंही वॅनगआरला टक्कर दिली. या कारमध्ये असणारं शक्तिशाली इंजिन, रुंद केबिन या कारच्या जमेच्या बाजू ठरल्या. मात्र वॅगनआरच्या आकर्षणापुढं इंडिका फिकी पडली.   

The Fiat Uno

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

फिअॅट उनो हॅचबॅक कारनं भारतात अनेकांचच लक्ष वेधलं. पण, खरेदीच्या बाबतीत मात्र ही कार मागे पडली आणि अखेर 2000 च्या दशकात या कारचं उत्पादन कंपनीनं बंद केलं.   

Daewoo Matiz

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

1998 मध्ये वॅनगआरआधी लाँच झालेली कार होती देवू माटिज. त्या काळाती हॅचबॅक कारमधील ही सर्वात आकर्षक आणि अपमार्केट कार होती. मात्र वॅगनआरनं तिची प्रसिद्धीसुद्धा झाकोळली.   

वॅगनआरची लोकप्रियता

Auto news Cars The WagonR has Outlasted in India Santro Indica and Others

थोडक्यात भारतात अनेक कार आल्या आणि गेल्या. मात्र वॅगनआरची लोकप्रियता मध्यमवर्गीयांमधून तेव्हाही कमी नव्हती आणि आजही कमी होईना. 

