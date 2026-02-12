English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी या Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 'या' Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

Adventure Bikes Price Features : देशातील बहुतांश शहरांमध्ये सध्या वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक मंडळी चारचाकी असतानाही दुचाकीचा पर्याय निवडतात. 

Sayali Patil | Feb 12, 2026, 01:58 PM IST
रायडिंग

Adventure Bikes Price Features : बाईकवर बसून आव्हानात्मक रस्त्यांवर रायडिंग करण्याची आवड अनेकांना असते...ही माहिती त्यांच्यासाठी   

शहरी रस्ते

Adventure Bikes Price Features : शहरी रस्त्यांवर सोईनं पुढे जाण्याची संधी या दुचाकीमुळं मिळते. शिवाय ऑफरोडिंग बाईक घेतल्यास अशी बाईक खाचखळग्यांचे रस्ते असो किंवा डोंगरदऱ्यांच्या वाटा असतो, रायडिंगचा उत्तम अनुभव देऊन जाते. 

बाईक

मागील काही वर्षांमध्ये भारतात अशाच दुचाकीच्या श्रेणीमध्ये अॅडवेंचर बाईकला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. बाईक रायडिंग ग्रुप, बाईकवरून होणाऱ्या रोड ट्रीप, फिरण्याची आवड आणि आव्हानात्मक वाटांवर जाण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेकांनीच काही ऑफरोड बाईकना पसंती दिली आहे.   

अॅडवेंचर बाईक

दूरच्या प्रवासात या अॅडवेंचर बाईक आरामदायी प्रवासासोबतच कच्च्या रस्त्यांवरही त्या सहजपणे चालतात. ज्यामुळं अनेक मोठ्या कंपन्या या बाईकना किफायतशीर दराच लाँच करत आहेत.   

हीरो एक्सपल्स 210

हीरो एक्सपल्स 210 ही देशातील सर्वात किफायतशीर अॅडवेंचर बाईक असून, यामध्ये 210 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे. ज्यामध्यून 24 हॉर्सपॉवर इतकी ताकद मिळते. 6 स्पीड गियरबॉक्स असणाऱ्या या बाईकमध्ये  डुअल-चॅनल एबीएस, डिस्क ब्रेक, एलईडी लाइट आणि स्मार्टफोन कनेक्टीव्हिटी असे फिचर मिळतात. या बाईकची एक्स शोरुम किंमत आहे 1.62 लाख रुपये.   

टीवीएस अपाचे RTX 300

टीवीएस अपाचे RTX 300 या बाईकमध्ये 299 सीसीचं इंजिन असून, या बाईकमध्ये ट्रॅक्शन कंट्रेलसह इतरही रायडिंग मोड मिळतात. ही बाईक 1.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते.   

सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX

सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX ही बाईकसुद्धा अॅडवेंचर बाईकप्रेमींच्या आवडीची असून, 249 सीसी इंजिनसह विक्रीसाठी उपलब्ध असणारी ही बाईक 26 हॉर्सपॉवर ताकद जनरेट करते, या बाईकची एक्स शोरुम किंमत आहे 7.98 लाख रुपये.   

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450

भारतीयांच्या आवडीची अॅडवेंचर बाईक म्हणजे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450. या बाईकला 452 सीसी इंजिन असून त्यातून 39 हॉर्सपॉवर ताकद जनरेट होते. उत्तम सस्पेंशनमुळं ही बाईक ऑफरोडिंग रायडिंग आणखी सोपं करते. या बाईकची किंमत आहे 3.06 लाख रुपये एक्स शोरुम.   

