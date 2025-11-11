English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लांबच्या सहलीसाठी परफेक्ट आहे 'ही' SUV; शॉवरपासून TV पर्यंत, सारंकाही एकाच ठिकाणी... कार नव्हे, चालतंफिरतं रिसॉर्टच म्हणा!

Auto News : शॉवर, टीव्ही... सारंकाही... ही कार म्हणजे एक आधुनिक रिसॉर्टच आहे... Photo च्या माध्यमातून प्रेमात पाडणाऱ्या या कारची  किंमत आणि मायलेज पाहून घ्या...  

Sayali Patil | Nov 11, 2025, 11:58 AM IST
दशकभराचा काळ...

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

Auto News : दशकभराचा काळ मागे वळून पाहिल्यास ऑटो क्षेत्रात फक्त भारतानंच नव्हे तर, संपूर्ण जगानं कमाल प्रगती केल्याचं पाहायला मिळतं. नवं आणि तितकंच जबरदस्त तंत्रज्ञान पाहता येत्या काळात कार म्हणजेच अनेकांचं घर असेल असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. किंबहुना एक SUV कार सध्या याचीच नांदी झाल्याचं सिद्ध करत आहे. ज्याची चर्चा जागतिक स्तरावरील ऑटो क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळत आहे.   

एसयुव्ही

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

नुकतीच एक कमाल हायब्रिड एसयुव्ही LS9 लाँच झाली असून, आकर्षक लूक आणि दमदार बॅटरी पॅकनं परिपूर्ण णसणारी ही कार कैक मुद्द्यांनी Car Lovers चं लक्ष वेधत आहे. पेट्रोल इंजिनसह या एसयुव्ही कारमध्ये इलेक्ट्रीक मोटर आणि बॅटरी बॅकअपसुद्धा देण्यात आलं आहे. 

IM Motors

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

IM Motors च्या फ्लॅगशिपची ही ती कार असून, IM Motors LS9 हे मॉडेल सध्या अधिकृतपणे स्थानिक पातळीवर लाँच करण्यात आलं आहे. मर्यादित कालावधीसाठी या एसयुव्हीची किंमत 3,36,900 युआन (साधारण 41.60 लाख रुपये) ते 3,66,900 युआन (45.31 लाख रुपये) इतक्या श्रेणीत असेल. 4 नोव्हेंबरपासून चीनमध्ये या कारची प्री ऑर्डर सुरू झाली आहे. ज्याला सध्या कारप्रेमी कमाल पसंती देत असल्यानं जागतिक स्तरावरही या कारची दखल घेतली जात आहे. 

कारचा आकार

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

कारचा आकार पाहता ती कोणा लक्झरी कारहून कमी नाही, फक्त कारचं डिझाईन प्रिमियम नाही तर, ती आतूनही तितकीच कमाल ऐसपैस आणि अगदी सहज प्रवासाची मुभा आणि एक उत्तम अनुभव देऊन जाते. या कारची लांबी 5279 मिमी असून, रुंदी 2000 मिमी इतकी आहे. उंची 1806 मिमी आणि व्हीलबेस 3160 मिमी इतका देण्यात आला आहे.   

हायब्रिड प्लॅटफॉर्म

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

800V हायब्रिड प्लॅटफॉर्म असणारी ही कार 1508 इतकी रेंज देत असून त्यात कैक अद्ययावत फिचर जोडण्यात आले आहेत. इनबिल्ट आऊटडोअस शॉवर असल्यामुळं ही कार लांबच्या सहलींसाठी आणि थरारक प्रवासासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. 

एल शेप्ड हेडलाईट्स

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

फ्रंट क्लोज्ड ग्रिल, कन्टीन्यूअस लाईट स्ट्रीप आणि एल शेप्ड हेडलाईट्स अशा फ्युचरिस्टीक लूकसह ही कार लक्ष वेधते. कारची जमेची बाजू म्हणजे त्यात असणारा अल्ट्रा वाईड स्मार्ट प्रोजेक्टर हेडलाईट. ज्यामुळं 8000 चौरसमीटरपर्यंतचा परिसर प्रकाशमान केला जाऊ शकतो. थोडक्यात एका लहान स्टेडियमइतकं क्षेत्रफळ.   

ऑडिओ सिस्टीम

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

कारमध्ये 27.1 इंचांचा 5K डिस्प्ले, 15.6 इंचांची पॅसेंजर स्क्रीन आणि संपूर्ण जिडिटल कॉकपिट देण्यात आला आहे. याशिवाय या कारला प्रिमियम ऑडिओ सिस्टीमसह सादर करण्यात आलं आहे. कारमध्ये 4D मॅकेनिकल मसाज सिस्टम असून, तो एक खास टच देऊन जातो. 

आसनक्षमता

IM Motors LS9 Launch specification Chinese Hybrid SUV interior in Built shower

2+2+2 अशा 6 जणांच्या आसनक्षमता असणाऱ्या आकारात ही कार तयार करण्यात आली असून, दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांसाठी 21.5 इंचांची रूफ माऊंटेड स्क्रीन देण्यात आली आहे. याशिवाय वेंटिलेशन, हिटिंग आणि मसाजसारख्या सुविधाही आहेत. ही कार आणि त्यात असणाऱ्या एकंदर सवलती, सोयीसुविधा पाहता ती चालतंफिरतं कॉम्पॅक्ट रिसॉर्ट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. (सर्व छायाचित्र- IM Motors / संकेतस्थळ)

