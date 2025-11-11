लांबच्या सहलीसाठी परफेक्ट आहे 'ही' SUV; शॉवरपासून TV पर्यंत, सारंकाही एकाच ठिकाणी... कार नव्हे, चालतंफिरतं रिसॉर्टच म्हणा!
Auto News : शॉवर, टीव्ही... सारंकाही... ही कार म्हणजे एक आधुनिक रिसॉर्टच आहे... Photo च्या माध्यमातून प्रेमात पाडणाऱ्या या कारची किंमत आणि मायलेज पाहून घ्या...
Sayali Patil | Nov 11, 2025, 11:58 AM IST
1/8
दशकभराचा काळ...
Auto News : दशकभराचा काळ मागे वळून पाहिल्यास ऑटो क्षेत्रात फक्त भारतानंच नव्हे तर, संपूर्ण जगानं कमाल प्रगती केल्याचं पाहायला मिळतं. नवं आणि तितकंच जबरदस्त तंत्रज्ञान पाहता येत्या काळात कार म्हणजेच अनेकांचं घर असेल असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. किंबहुना एक SUV कार सध्या याचीच नांदी झाल्याचं सिद्ध करत आहे. ज्याची चर्चा जागतिक स्तरावरील ऑटो क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळत आहे.
2/8
एसयुव्ही
3/8
IM Motors
IM Motors च्या फ्लॅगशिपची ही ती कार असून, IM Motors LS9 हे मॉडेल सध्या अधिकृतपणे स्थानिक पातळीवर लाँच करण्यात आलं आहे. मर्यादित कालावधीसाठी या एसयुव्हीची किंमत 3,36,900 युआन (साधारण 41.60 लाख रुपये) ते 3,66,900 युआन (45.31 लाख रुपये) इतक्या श्रेणीत असेल. 4 नोव्हेंबरपासून चीनमध्ये या कारची प्री ऑर्डर सुरू झाली आहे. ज्याला सध्या कारप्रेमी कमाल पसंती देत असल्यानं जागतिक स्तरावरही या कारची दखल घेतली जात आहे.
4/8
कारचा आकार
5/8
हायब्रिड प्लॅटफॉर्म
6/8
एल शेप्ड हेडलाईट्स
7/8
ऑडिओ सिस्टीम
8/8