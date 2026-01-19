Mahindra XUV 7XO की Tata Safari कुटुंबासाठी कोणती 7 सीटर कार उत्तम? कमी जागेची इथं चिंताच नाही...
Mahindra XUV 7XO, Tata Safari : कितीही सामान न्या अन् सातजणं आरामदायी प्रवासाचा अनुभव घ्या... फक्त पाहा कोणती 7 सीटर कार ठरेल तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय.... मायलेज, फिचर्स आणि पैसा वसूल असेल का ही डील?
Sayali Patil | Jan 19, 2026, 11:54 AM IST
भारतीय ऑटो क्षेत्र
Mahindra XUV 7XO, Tata Safari : भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये काही कारना आणि काही कंपन्यांना कारप्रेमींकडून हमखास पसंती मिळताना दिसते. महिंद्रा आणि टाटा या त्यापैकीच काही कार कंपन्या. अशा या दोन्ही लोकप्रिय कंपन्यांकडून सध्या भारतीय ऑटो क्षेत्रात दमदार कारचे मॉडेल लाँच करण्यात आले असून यापैकी नेमकी कोणती कार खरेदी करायची, हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे.
फ्लॅगशिप
सध्या बरीच मंडळी सहकुटुंब प्रवासाला योग्य ठरेल अशीच कार खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. ज्यामुळं त्यांचा कल हा 7 सीटर SUV कडे असतो. या श्रेणीत टाटा सफारी आणि महिंद्रा एक्सयुव्ही 7XO असे दोन उत्तम पर्याय सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. यामध्ये महिंद्राची एक्सयुव्ही नुकतीच लाँच झाली असून, ही तिच कार आहे जी आधी XUV700 म्हणून ओळखली जात होती, जी कंपनीची नवी फ्लॅगशिप एसयुव्ही आहे.
लोकप्रिय कार
टाटा सफारी आधीपासूनच या श्रेणीतील लोकप्रिय कार असून, या कारचा दमदार लूक आणि आरामदायी केबिन स्पेसससाठी ती अनेकांच्याच प्राधान्यस्थानी असल्याचं म्हटलं जात आहे. किमतीचा विचार करायचा झाल्यास Mahindra XUV 7XOची किंमत 13.66 लाखांपासून सुरू होऊन कारचं टॉप मॉडेल 24.92 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत विकसलं जात आहे. ही कार 6 आणि 7 सीटर अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तर, याच श्रेणीत असणारी टाटा सफारी महिंद्राच्या कारला तगडी टक्कर देत आहे.
कोणती एसयुव्ही पॉवरफुल?
पेट्रोल इंजिन
महिंद्रा आणि टाटा
