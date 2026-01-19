English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mahindra XUV 7XO की Tata Safari कुटुंबासाठी कोणती 7 सीटर कार उत्तम? कमी जागेची इथं चिंताच नाही...

Mahindra XUV 7XO,  Tata Safari : कितीही सामान न्या अन् सातजणं आरामदायी प्रवासाचा अनुभव घ्या... फक्त पाहा कोणती 7 सीटर कार ठरेल तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय.... मायलेज, फिचर्स आणि पैसा वसूल असेल का ही डील?   

Sayali Patil | Jan 19, 2026, 11:54 AM IST
भारतीय ऑटो क्षेत्र

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

Mahindra XUV 7XO,  Tata Safari : भारतीय ऑटो क्षेत्रामध्ये काही कारना आणि काही कंपन्यांना कारप्रेमींकडून हमखास पसंती मिळताना दिसते. महिंद्रा आणि टाटा या त्यापैकीच काही कार कंपन्या. अशा या दोन्ही लोकप्रिय कंपन्यांकडून सध्या भारतीय ऑटो क्षेत्रात दमदार कारचे मॉडेल लाँच करण्यात आले असून यापैकी नेमकी कोणती कार खरेदी करायची, हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे.   

फ्लॅगशिप

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

सध्या बरीच मंडळी सहकुटुंब प्रवासाला योग्य ठरेल अशीच कार खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. ज्यामुळं त्यांचा कल हा 7 सीटर SUV कडे असतो. या श्रेणीत टाटा सफारी आणि महिंद्रा एक्सयुव्ही 7XO असे दोन उत्तम पर्याय सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. यामध्ये महिंद्राची एक्सयुव्ही नुकतीच लाँच झाली असून, ही तिच कार आहे जी आधी XUV700  म्हणून ओळखली जात होती, जी कंपनीची नवी फ्लॅगशिप एसयुव्ही आहे.   

लोकप्रिय कार

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

टाटा सफारी आधीपासूनच या श्रेणीतील लोकप्रिय कार असून, या कारचा दमदार लूक आणि आरामदायी केबिन स्पेसससाठी ती अनेकांच्याच प्राधान्यस्थानी असल्याचं म्हटलं जात आहे. किमतीचा विचार करायचा झाल्यास Mahindra XUV 7XOची किंमत 13.66 लाखांपासून सुरू होऊन कारचं टॉप मॉडेल 24.92 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत विकसलं जात आहे. ही कार 6 आणि 7 सीटर अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तर, याच श्रेणीत असणारी टाटा सफारी महिंद्राच्या कारला तगडी टक्कर देत आहे.   

कोणती एसयुव्ही पॉवरफुल?

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

 Tata Safari आणि Mahindra XUV 7XO पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिनमध्ये उपलब्ध असून, त्यामध्ये 6 स्पीड मॅन्युअल आणि 6 स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. मात्र ताकदीच्या बाबतीत Mahindra XUV 7XO टाटावर मात करत आहे.   

पेट्रोल इंजिन

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

महिंद्राचं पेट्रोल इंजिन टाटा सफारीच्या पेट्रोल इंजिनच्या तुलनेत अधिक दमदार परफॉर्मन्स देतं असं म्हणतात. तर डिझेल इंजिनमध्येसुद्धा महिंद्राची एक्सयुव्ही टॉर्क जनरेट करते असं म्हणतात. 

महिंद्रा आणि टाटा

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

महिंद्रा आणि टाटा या दोन्ही कार कंपन्यांमध्ये ड्राईव्ह सिस्टीममध्ये मोठा फरक आढळतो. ज्यामध्ये Mahindra XUV 7XO मध्ये फ्रंट व्हील ड्राईव्हसह ऑल व्हील ड्राईव्हचा पर्याय मिळतो. तर, टाटा सफारीमध्ये फक्त फ्रंट व्हील ड्राईव्हचाच पर्याय मिळतो.   

कार

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

खराब रस्ते किंवा पर्वतीय भागांमध्ये कार चालवायची असल्यास हा फरक लगेचच जाणवू शकतो. राहिला मुद्दा कारच्या आकाराचा, तर Mahindra XUV 7XO, Tata Safari हून साधारण 27 मिमी अधिक लांबीला असून, Tata Safari, XUV 7XO हून 32 मिमी अधिक रुंद आहे. 

लेगरुम

Auto news Mahindra XUV 7XO or tata safari which 7 seater suv family car

उंचीच्या बाबतीत टाटाची सफारी वरचढ असून, एक्सयुव्हीहून ही कार 40 मिमीहून अधिक उंच असल्याचं म्हटलं जातं. व्हीलबेसमध्ये महिंद्राची कार अधिक मोठी असून, यामध्ये मागच्या बाजूस बसणाऱ्यांना तुलनेनं अधिक चांगला लेगरुम मिळतो असं म्हणतात. 

