/ड्रीम कार झाली महाग! मारुती सुझुकीच्या सर्व कारचे दर बदलले; काय आहेत नव्या किमती?

मारुती सुझुकीनं गेल्या काही काळापासून सातत्यानं कारचे मॉडेल आणि अनेक फिचरमध्ये बदल केले. सोबतच कंपनीकडून कारच्या दरांमध्येसुद्धा बदल करण्यात आले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच मारुती सुझुकीकडून कंपनीच्या कारच्या किमतींमध्ये बदल करण्यात आले. जून महिन्यात अनेक कंपन्यांनी कारचे दर वाढवले ज्यामध्ये आता मारुतीच्या कारसुद्धा समाविष्ट झाल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
कारचे दर साधारण 30 हजारपर्यंत वाढवले असून, काही कारचे दरही समोर आले आहेत. मारुती सुझुकीकडून वॅगन आरपासून जिम्नीपर्यंतच्या सर्व मॉडेलचे दर बदलले. वॅगन आरची किंमत कंपनीनं 5 हजारांनी वाढवली, ज्यामुळं आता ही कार 4.99 लाख ते 7.49 लाख रुपये इतक्या किमतीत उपलब्ध होईल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
कंपनीनं ऑफ रोडिंग कार जिम्नीचे दरसुद्धा वाढवले असून, या कारची किंमत 7500 रुपयांनी वाढवली आहे. या दरवाढीनंतर कारची किंमत 12.39 लाखांपासून 14.36 लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
ही ब्रँडची 4 व्हील ड्राईव्ह एसयुव्ही आहे. दरवाढीचा परिणाम झिटा, अल्फा आणि मॅन्युअल, ऑटोमॅटीकसह ड्युअल टोन आणि मोनोटोन व्हेरिएंटवर होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मारुतीनं स्वीफ्टच्या किमतीत 7500 रुपयांची वाढ केली आहे. तर बलेनोची किंमत 7500 रुपयांनी वाढवली असल्यानं ही कार 5.99 लाख ते 9.17 लाख रुपये इतक्या किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
डिझायरच्या किमतीत कंपनीनं 7500 रुपयांची वाढ केली असून, ही कार आता 6.25 लाख ते 9.36 लाख रुपयांदरम्यान आहे. तर, कंपनीनं फ्राँक्सच्या किमतीत 7500 ची वाढ केली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
अर्टिगासाठी आता जास्तीचे 10 हजार रुपये मोजावे लागणार असून, एक्सएल 6 मध्ये कंपनीनं 6 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
इन्विक्टो मॉडेलमध्ये कंपनीनं 25 हजारांची वाढ केली आहे. ज्यामुळं ही कार आता 24.97 रुपयांपासून 28.60 लाखांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ई विटाराच्या दरांमध्ये कंपनीनं 30 हजार रुपये आणि मारुती इको वॅनच्या दरात 5 हजारांनी वाढ केली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)