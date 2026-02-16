थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी ‘ही’ कार कोणती?
Auto News : जबरदस्त ऑफ रोडिंग क्षमता असणारी एक दमदार कार नुकतीच लाँच करण्यात आली असून कंपनीकडून या कारची एक चाचणीसुद्धा घेण्यात आली, ज्या चाचणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
Sayali Patil | Feb 16, 2026, 05:19 PM IST
एसयुव्ही
व्हिडीओ
नजरा खिळवून ठेवणारी ही कार
बॉक्सवजा डिझाईन
कारचं बॉक्सवजा डिझाईनच तिची जमेची बाजू ठरतं. 19 इंचांचे मोठे अलॉय व्हील असतानाही कारच्या आकारापुढं ते काहीच नाहीत, असंच भासतं. या कारचा ग्राऊंड क्लिअरन्स अर्थात उंची अधिक आहे. मात्र, कारमध्ये बसताना बाजूला असणाऱ्या रनिंग बोर्डची सहज मदत मिळते. कारची दारं अतिशय मजबूत असून, केबिन काळ्या रंगाचं आहे. कारच्या डॅशबोर्डच्या खालच्या बाजूल मोठी टचस्क्रीन आहे. 360 डिग्री कॅमेरा आणि आरामदायी सीटमुळं ही कार अवाढव्य वाटते.
इलेक्ट्रिक Adjustment
इंजिन
