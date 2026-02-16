English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी 'ही' कार कोणती?

थेट फॉर्च्युनरला टक्कर! डोंगरउतार, खडकाळ वाटा... भल्यामोठ्या खड्ड्यांतूनही सहज पुढे जाणारी ‘ही’ कार कोणती?

Auto News : जबरदस्त ऑफ रोडिंग क्षमता असणारी एक दमदार कार नुकतीच लाँच करण्यात आली असून कंपनीकडून या कारची एक चाचणीसुद्धा घेण्यात आली, ज्या चाचणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Sayali Patil | Feb 16, 2026, 05:19 PM IST
एसयुव्ही

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

Auto News : भारतीय कार क्षेत्रात भक्कमपणे पाय रोवून उभ्या असणाऱ्या एका कार कंपनीनं आता अतिशय दमदार आणि प्रचंड क्षमतेची एसयुव्ही सादर केली आहे. ज्यांना ऑफरोडिंगची आवड आहे त्यांच्यासाठी ही कार म्हणजे परवणीच.

व्हिडीओ

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

नुकतेच सोशल मीडियावर या कारचे काही व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत, जिथं मोठाल्या खड्ड्यांमधूनही ही कार अगदी सहदपणे पुढे येत असून तिचं डिझाईन, व्हीलबेस आणि इंटिरिअर कारप्रेमींना भुरळ पाडत आहेत.

नजरा खिळवून ठेवणारी ही कार

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

सध्या भारतीयांच्या नजरा खिळवून ठेवणारी ही कार आहे एमजी मोटर्सची एसयुव्ही, मॅजेस्टर (MG Majestor). 5 मीटर लांबी असणारी ही कार आकारानं बरीच मोठी असून तिच्या पुढील भागात डीआरएल लाईट आणि काळी ग्रिल देण्यात आली आहे. क्रोमच्या किमान वापरामुळं या कारला एक रस्टीक लूक मिळतो.

बॉक्सवजा डिझाईन

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

कारचं बॉक्सवजा डिझाईनच तिची जमेची बाजू ठरतं. 19 इंचांचे मोठे अलॉय व्हील असतानाही कारच्या आकारापुढं ते काहीच नाहीत, असंच भासतं. या कारचा ग्राऊंड क्लिअरन्स अर्थात उंची अधिक आहे. मात्र, कारमध्ये बसताना बाजूला असणाऱ्या रनिंग बोर्डची सहज मदत मिळते. कारची दारं अतिशय मजबूत असून, केबिन काळ्या रंगाचं आहे. कारच्या डॅशबोर्डच्या खालच्या बाजूल मोठी टचस्क्रीन आहे. 360 डिग्री कॅमेरा आणि आरामदायी सीटमुळं ही कार अवाढव्य वाटते.

इलेक्ट्रिक Adjustment

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

इलेक्ट्रिक Adjustment, वेंटिलेशन आणि मसाज फिचर असणाऱ्या या कारमध्ये मागच्या सीटसुद्धा आरामदायी आहेत. मागील सीटसाठी कारमध्ये स्वतंत्र एसी कंट्रोल असून, बराच बूट स्पेस मिळतो. त्यामुळं पाय सहजपणे ठेवता येतात.

इंजिन

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

2.0 लीटर ट्विन टर्बो डिझेल इंजिन असणाऱ्या या कारमध्ये 215bhp पॉवर आणि 478Nm टॉर्क जनरेट होतो. शिवाय 8 स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो.

ग्राऊंड क्लिअरन्स

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

ही कार  4x2 आणि 4x4 अशा दोन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून, 4*4 मॉडेलमध्ये एकदोन नव्हे, 10 ऑफरोड मोड मिळतात. 215 mm ग्राऊंड क्लिअरन्स असणारी ही कार खाचखळग्यांच्या रस्त्यावरही सहज चालते आणि प्रवाशांना त्याचा त्रास जाणवत नाही असा दावा कंपनी करते.

मॉडर्न फिचर

Auto news MG Majestor Features price best suv for adventure road

एप्रिल महिन्यात ही कार लाँच होईल असं म्हटलं जात असून तिची किंमत एमजी ग्लॉस्टरहून अधिक असू शकते. ही कार थेट फॉर्च्युनरशी स्पर्धा करेल. कारचा मोठा आकार, दमदार आणि भक्कम भासणारा लूक, मॉडर्न फिचर मोठी एसयुव्ही खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय असेल हे नक्की.

