Marathi News
  • आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज

आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज

Top 5 Automatic SUVs : एसयुव्ही हवीय तर अशीच घ्या, वाहतूक कोंडीमध्ये गिअर बदलण्याच्या प्रयत्नांत चुकीचा गिअर पडतो? आता ही कटकट संपणार, दमदार मायलेज देणाऱ्या या एसयुव्हींना ग्राहकांची पसंती...  

Sayali Patil | Mar 02, 2026, 01:54 PM IST
1/8

वाहतूक कोंडीची समस्या

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

Auto News Top 5 Automatic SUV car: देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सातत्यानं वाहतूक कोंडीची समस्या डोकं वर काढताना दिसत असून आता अनेकांनाच आणि प्रामुख्यानं चारचाकी असणाऱ्यांना या समस्येचा सातत्यानं सामना करावा लागत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

2/8

दमछाक

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

वाहतूक कोंडीमध्ये एखादी कार अडकली, की वारंवार गिअर बदलून गाडीचा वेग नियंत्रित करत या वाहतूक कोंडीमध्ये वाहन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेकांची दमछाक होते. त्यातच ही कोंडी कैक तासांसाठी असली, तर मग वाहन चालकाची अडचण आणखीच वाढली समजा. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

3/8

मायलेजवर परिणाम

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

सतत गिअर बदलल्यामुळं वाहनांच्या मायलेजवर परिणाम होतो. शिवाय इंजिनही अधिक तापण्यास सुरुवात होऊन वाहनाच्या परफॉर्मन्सवर याचा थेट परिणाम होतो. ज्यामुळं आता अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या लोकप्रिय कारचे ऑटोमॅटिक वर्जनसुद्धा सादर करत आहेत. ज्यामुळं एसयुव्हीतही ऑटोमॅटिक गिअर बदलांच्या सुविधेमुळं वाहन चालवताना एक वेगळाच अनुभव घेता येतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

4/8

मारुति ब्रेझा, टोयोडा हायरायडर

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

शहरी वाहतुकीसाठी ठरणारा उत्तम पर्याय म्हणजे, मारुती सुझुकीची ब्रेझा ही कार. 1.5 लीटर इंजिन, 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्ससह ही कार तिच्या उत्तम इंजिनसाठी ओळखली जाते. तर, टोयोटा क्रूजर हायरायडर हायब्रिड तंत्रासह उपलब्ध असून, e-CVT गियरबॉक्समुळं वाहतूक कोंडीतही फार मनस्ताप न होता वाहन चालवण्याचा अनुभव मिळतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

5/8

स्कोडा कुशाक

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

युरोपीय कार तंत्रज्ञानाची आवड असणाऱ्यांसाठी स्कोडा कुशाक ऑटोमॅटिक दोन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. दैनंदिन वापरासाठी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचं टॉर्क-कन्वर्टर वेरिएंट  अधिक उत्तम पर्याय ठरतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

6/8

महिंद्रा XUV 3XO

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

सब कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही श्रेणीच महिंद्रा XUV 3XO ही कार उत्तम फिचर आणि भक्कमपणासाठी ओळखली जाते. पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये ही कार उपलब्ध असून, त्यामध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची सुविधा आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

7/8

टाटा सफारी

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

एक उत्तम आणि सातजणांना परफेक्ट अशी कार हवी झाल्यास टाटा सफारी एक चांगला पर्याय ठरते. मोठा आकार असला तरीही 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्समुळं शहरी वाहतूक कोंडीतही ही कार चालवणं त्रासदायक ठरत नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

8/8

ऑटोमॅटिक कार

Auto news Top 5 Automatic SUVs available in india gear changing car features

थोडक्यात काय, तर ऑटोमॅटिक कारच्या वापरामुळं वाहतूक कोंडित होणारा मनस्ताप किमान कमी होऊन कारचं सतत गिअर बदलण्यामुळं होणारं नुकसानही बहुतांशी कमी होतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

