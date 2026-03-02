आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज
Top 5 Automatic SUVs : एसयुव्ही हवीय तर अशीच घ्या, वाहतूक कोंडीमध्ये गिअर बदलण्याच्या प्रयत्नांत चुकीचा गिअर पडतो? आता ही कटकट संपणार, दमदार मायलेज देणाऱ्या या एसयुव्हींना ग्राहकांची पसंती...
Sayali Patil | Mar 02, 2026, 01:54 PM IST
1/8
वाहतूक कोंडीची समस्या
2/8
दमछाक
3/8
मायलेजवर परिणाम
सतत गिअर बदलल्यामुळं वाहनांच्या मायलेजवर परिणाम होतो. शिवाय इंजिनही अधिक तापण्यास सुरुवात होऊन वाहनाच्या परफॉर्मन्सवर याचा थेट परिणाम होतो. ज्यामुळं आता अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या लोकप्रिय कारचे ऑटोमॅटिक वर्जनसुद्धा सादर करत आहेत. ज्यामुळं एसयुव्हीतही ऑटोमॅटिक गिअर बदलांच्या सुविधेमुळं वाहन चालवताना एक वेगळाच अनुभव घेता येतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
4/8
मारुति ब्रेझा, टोयोडा हायरायडर
शहरी वाहतुकीसाठी ठरणारा उत्तम पर्याय म्हणजे, मारुती सुझुकीची ब्रेझा ही कार. 1.5 लीटर इंजिन, 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्ससह ही कार तिच्या उत्तम इंजिनसाठी ओळखली जाते. तर, टोयोटा क्रूजर हायरायडर हायब्रिड तंत्रासह उपलब्ध असून, e-CVT गियरबॉक्समुळं वाहतूक कोंडीतही फार मनस्ताप न होता वाहन चालवण्याचा अनुभव मिळतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
5/8
स्कोडा कुशाक
6/8
महिंद्रा XUV 3XO
7/8