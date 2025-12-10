English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वर्षअखेरीस नाव घ्याल त्या कारवर मिळतेय घसघशीत ऑफर; पण तुमचा फायदा कशात? पाहा A to Z माहिती

December 2025 year end Car Discounts, Offers, Deals : 2025 हे वर्ष आता अगदी अखेरच्या टप्प्यात आलेलं असताना विविध कार कंपन्यांनी त्यांच्या लोकप्रिय कार मॉडेलवर मोठी सवलत दिली आहे. 

Sayali Patil | Dec 10, 2025, 12:09 PM IST
वर्षाचा शेवट दणक्यात

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

December 2025 year end Car Discounts, Offers, Deals : दरवर्षीप्रमाणे यंदासुद्धा ऑटो क्षेत्रासाठी वर्षाचा शेवट दणक्यात होणार असंच दिसत आहे. कारण ठरताहेत त्या म्हणजे अनेकांच्याच आवडीच्या कारवर मिळणाऱ्या सवलती, GST कपात आणि तत्सम ऑफर. 2025 च्या अखेरीसही अनेक कार उत्पादक कंपन्यांनी विविध ऑफर लाँच करत कारप्रेमी आणि ग्राहकांचं लक्ष वेधलं आहे. मात्र यावेळी हे चित्र काहीसं वेगळं असू शकतं. जीएसटी कपातीमुळं पूर्वीच कारचे दर घटले असून, सणासुदीच्या दिवसांपासूनच कारच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. यंदाच्या वर्षी कार कंपन्या सवलती देत असल्या तरीही या सवलतींचा लाभ घेताना ग्राहकांनी काही गोष्टी लक्षात घेणं मात्र गरजेचं आहे. 

वर्षअखेरीस येणार कार कंपन्यांचे स्टॉक...

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

चालू महिन्यामध्ये कार कंपन्या वर्षाच्या अखेरीस स्टॉक काढण्याच्या प्रयत्नांत असून यामध्ये लक्झरी एसयुव्ही कारपासून नव्या इलेक्ट्रीक कारपर्यंत बहुतांश सेग्मेंटचा समावेश असून, कमाल बाब म्हणजे MG Gloster , Jeep Grand Cherokee अशा प्रिमियम कारवरही 4 लाखांपर्यंतच्या सवलती मिळवता येत आहेत. महिंद्राक़डूनही XEV9e वर 3.8 लाख आणि BE 6 वर 2.5 लाखांची सवलत दिली जात आहे.   

मिड साईज एसयुव्ही

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

मिड साईज एसयुव्ही आणि सेडान श्रेणीत Honda Elevate, Honda City आणि  Volkswagen Virtus , Jeep Compass सह इलेक्ट्रीक कारमध्ये MG ZS EV वर साधारण 1.25 लाख, तर MG Comet EV वर लाखभराची सवलत मिळत आहे. लक्षात घ्या, जीएसटी सुधारणेमुळं कारच्या दरात यापूर्वीच काही अंशी कपात झाली आहे. अशा स्थितीत कारच्या ज्या मॉडेलची मागणी अधिक आहे त्यावर प्रचंड सवलत दिली जात नाहीय. तर, या सवलती बहुतांश काहीशा जुन्या आणि कमी विक्री होणाऱ्या मॉडेलवर दिल्या जात आहेत. 

मागणी

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

मारुती सुझुकी ब्रेझा (Maruti Suzuki Brezza) आणि होंडा एलिवेट (Honca Elevate) अशा कारची मागणी अधिक असल्या कारणानं सहसा त्यांच्यावर कमीच सवलती आहेत. उलटपक्षी जुनी बॉडी स्टाईल असणाऱ्या किंवा कमी लोकप्रियता असणाऱ्या कारवर मात्र मोठ्या सवलती मिळत आहेत. 

कार खरेदी

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

थोडक्यात ज्या मंडळींना कार खरेदी करायची आहे, शिवाय कारमध्ये चांगली सवलतही त्यांना हवी आहे अर्थात खर्च केलेले पैसे वसूल होणं अपेक्षित आहे अशा खरेदीदारांसाठी या ऑफर कार खरेदीची एक उत्तम संधी देणाऱ्या आहेत. 

रिसेल वॅल्यू

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

काही कार खरेदीदारांच्या मते डिसेंबरमध्ये खरेदी केलेल्या रजिस्टर्ड कारची रिसेल वॅल्यू त्याच मॉडेलच्या पुढील वर्षी खरेदी केलेल्या कारच्या दरापेक्षा कमी असते. काही बाबतीत ही बाब योग्य असली तरीही यानं फारसा फरक पडत नाही ही वस्तूस्थिती. जी मंडळी कार खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षे स्वत:कडेच ठेवण्याचा विचार करत असतील तर त्यांच्यासाठी रिसेल वॅल्यूचं गणित फार महत्त्वाचं नाही. कारण 3 वर्षांनंतर रिलेस वॅल्यूमध्ये होणारी घट अतिशय धीम्या गतीनं असते.   

कार निवडताना काय काळजी घ्यावी?

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

इयर एंड डील्स (Year End Deals) किंवा अमूक एका महिन्यातील ऑफरवर लक्ष देण्यापेक्षा कारचं मायलेज, सेफ्टी फिचर्स, अद्ययावत तंत्रज्ञान, आफ्टर सेल्स सर्विस, वॉरंटी आणि रिसेल वॅल्यू असे घटक विचारात घ्या. सेफ्टी आणि फिचरचा योग्य मेळ ज्या कारमध्ये साधण्यात आला आहे त्या कारची ब्रँड वॅल्यू उत्तम आहे हे लक्षात घ्या.   

कर्ज आणि EMI

Auto news Year End Car Sales 2025 December offers best deals and resale

कार स्वस्तात खरेदी करण्यामध्ये त्यासाठी घेतलं जाणारं कर्ज आणि कर्जाचा हफ्तासुद्धा महत्त्वाचा असतो. सहसा व्याजदर कमी असणारं कर्ज फायद्याचं ठरतं. मात्र प्री पेमेंट आणि प्रोसेसिंग फी अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. अधिक कालावधीच्या कर्जामध्ये कर्जाचा हफ्ता महिन्याला कापून जात असला तरीही यामध्ये व्याजदर अधिक असल्यानं हा आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळं शक्य असल्यास कारच्या कर्जाचा कालावधी कमी ठेवण्यावर भर द्या.   

