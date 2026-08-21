/मराठी सक्तीची केल्यानंतर मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीसंदर्भात मोठा निर्णय, 1 सप्टेंबरपासून प्रवास महागणार, असे असतील नवे दर

मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार असून 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत.
मुंबईत टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना सक्ती करण्यात आली असून, आता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगाही उगारला जात आहे.
मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार असून 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्यास मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (MMRTA) मंजुरी दिली आहे.
यानंतर मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार आणि पनवेलमध्ये हे नवे दर लागू होणार आहेत.
सध्या रिक्षाचे पहिले 1.5 किमीचे किमान भाडे 26 रुपये आहे. ते एक रुपयाने वाढून 27 रुपये होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 18 रुपये आकारले जातील.
सध्याचे टॅक्सीचे किमान भाडे 31 रुपये असून ते दोन रुपयांनी वाढून 33 रुपये होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 33 रुपये आकारले जातील
दरम्यान मुंबई महानगर क्षेत्रात झालेल्या तपासणीत 3 हजार 995 वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 604 चालकांना व्यवहारिक मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे आढळून आले असून, या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील उर्वरित आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 4 हजार 222 चालकांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 6664 चालकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.