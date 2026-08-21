Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /मराठी सक्तीची केल्यानंतर मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीसंदर्भात मोठा निर्णय, 1 सप्टेंबरपासून प्रवास महागणार, असे असतील नवे दर

मराठी सक्तीची केल्यानंतर मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीसंदर्भात मोठा निर्णय, 1 सप्टेंबरपासून प्रवास महागणार, असे असतील नवे दर

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST

मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार असून 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत. 

 

1/8

मुंबईत टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना सक्ती करण्यात आली असून, आता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगाही उगारला जात आहे. 

 

2/8

मुंबईत रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार असून 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत. 

 

3/8

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्यास मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (MMRTA) मंजुरी दिली आहे. 

 

4/8

यानंतर मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार आणि पनवेलमध्ये हे नवे दर लागू होणार आहेत. 

 

5/8

सध्या रिक्षाचे पहिले 1.5 किमीचे किमान भाडे 26 रुपये आहे. ते एक रुपयाने वाढून 27 रुपये होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 18 रुपये आकारले जातील.

 

6/8

सध्याचे टॅक्सीचे किमान भाडे 31 रुपये असून ते दोन रुपयांनी वाढून 33 रुपये होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 33 रुपये आकारले जातील

 

7/8

दरम्यान मुंबई महानगर क्षेत्रात झालेल्या तपासणीत 3 हजार 995 वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 604 चालकांना व्यवहारिक मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे आढळून आले असून, या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. 

 

8/8

राज्यातील उर्वरित आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 4 हजार 222 चालकांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 6664 चालकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

 

TAGS:
Auto
rickshaw

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे कार हवेत उडाली, हवेतच तीनदा पलटली अन्...; मुंबई-गोवा हावयेवरील थरार CCTV मध्ये कैद | Video
2
3
4
5