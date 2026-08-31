Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /कधी आयुर्वेदिक स्मोकिंग केली आहे का? शेनाज ट्रेझरी सांगितला अनुभव, जाणून घ्या फायदे

कधी आयुर्वेदिक स्मोकिंग केली आहे का? शेनाज ट्रेझरी सांगितला अनुभव, जाणून घ्या फायदे

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 31, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:56 PM IST

शेनाज ट्रेझरीने केरळमध्ये आयुर्वेदिक 'धूमपान' करून या प्राचीन प्रथेला पुन्हा एकदा प्रकाशात आणले आहे. धूमपान म्हणजे काय आणि ते कसे केले जाते, हे जाणून घ्या.

Ayurvedic Dhumapan1/8

आरोग्य क्षेत्रात जुन्या, पारंपरिक पद्धतींचे पुनरुज्जीवन होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. आता, शतकानुशतके जुन्या एका आयुर्वेदिक पद्धतीने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ayurvedic Dhumapan News2/8

हे नाव ऐकताच सुरुवातीला सिगारेट किंवा तंबाखूची आठवण येऊ शकते. वास्तविक, ही आयुर्वेदिक धूमपान पद्धत आहे. यामध्ये तंबाखूऐवजी, विशिष्ट औषधी घटकांपासून तयार केलेला धूर वापरला जातो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Dhumapan Therapy3/8

अलीकडेच, अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटर शेनाज ट्रेझरीने केरळमधील एका आयुर्वेदिक रिट्रीटमध्ये ही पद्धत वापरून पाहिली. तिने आपला अनुभव सांगत याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.  फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ayurvedic Smoking4/8

व्हिडिओमध्ये, शेनाज याला "औषधी धूम्रपान" म्हणते आणि तेथे उपस्थित असलेल्या डॉक्टरला विचारते की हे तिच्यासाठी कसे फायदेशीर ठरू शकते. आयुर्वेदिक धूम्रपानाचा उपयोग नाकातील मार्ग मोकळे करण्यासाठी, इंद्रियांच्या कार्याला मदत करण्यासाठी आणि मनाला शांत करण्यासाठी केला जातो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ayurvedic Smoking Benefits5/8

शेनाजने या प्रक्रियेनंतरचा आपला अनुभवही सांगितला की, तिला खूप आराम वाटला. आयुर्वेदानुसार, शरीरातील वात आणि कफ दोषांशी संबंधित विशिष्ट स्थितींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही एक पद्धत वापरली जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Dhoompan Benefits6/8

'जर्नल ऑफ आयुर्वेद अँड इंटिग्रेटेड मेडिकल सायन्सेस' मध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, आयुर्वेदिक धूम्रपान ही औषधी वनस्पतींपासून विहित पद्धतीने तयार केलेला धूर श्वासावाटे आत घेण्याची एक पारंपरिक पद्धत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ayurvedic Treatment7/8

सिगारेटच्या विपरीत, यात तंबाखू किंवा निकोटीनचा वापर केला जात नाही. त्याऐवजी, विविध औषधी घटक मिसळून एक विशेष हर्बल वात किंवा मिश्रण तयार केले जाते. काही जण हळद, गुग्गुळ, कडुलिंब आणि तूप यांचा उल्लेख करतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ayurveda8/8

तथापि, वापरले जाणारे घटक व्यक्तीनुसार आणि अपेक्षित उपचारानुसार बदलू शकतात. पारंपारिक आयुर्वेदिक पद्धतींमध्ये औषधी मिश्रणे जाळून निघणारा धूर एका विशिष्ट पद्धतीने श्वासावाटे आत घेतला जातो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
Ayurvedic Dhumapan
Dhumapan Therapy
Ayurvedic Smoking

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
₹5 लाखांपर्यंत क्रेडिट कार्ड! कोणाला मिळणार, अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या मोदी सरकारची योजना
2
3
4
5