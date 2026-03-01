₹18215970000000 ची संपत्ती, रत्न, चहा, सिगारचं प्रेम... असं आलिशान आयुष्य जगले खमेनी; राजेशाही थाट पाहाच
अयातुल्ला अली खामेनी यांनी इराणवर 36 वर्षे सर्वोच्च नेते म्हणून राज्य केले. त्यांच्या आयुष्याबद्दल अनेक मनोरंजक तथ्ये उघड झाली आहेत, ज्यामुळे ते किती शक्तिशाली होते हे स्पष्ट झाले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचे निधन झाले आहे. 1979 च्या क्रांतीत सक्रिय भूमिका बजावल्यानंतर, ते 1989 मध्ये सर्वोच्च नेते बनले आणि जवळजवळ चार दशके सत्तेत राहिले. त्यांची संपत्ती, प्रामुख्याने सेताद द्वारे, 95 अब्ज ते 200 अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.
