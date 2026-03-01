English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ₹18215970000000 ची संपत्ती, रत्न, चहा, सिगारचं प्रेम... असं आलिशान आयुष्य जगले खमेनी; राजेशाही थाट पाहाच

₹18215970000000 ची संपत्ती, रत्न, चहा, सिगारचं प्रेम... असं आलिशान आयुष्य जगले खमेनी; राजेशाही थाट पाहाच

  अयातुल्ला अली खामेनी यांनी इराणवर 36 वर्षे सर्वोच्च नेते म्हणून राज्य केले. त्यांच्या आयुष्याबद्दल अनेक मनोरंजक तथ्ये उघड झाली आहेत, ज्यामुळे ते किती शक्तिशाली होते हे स्पष्ट झाले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचे निधन झाले आहे. 1979  च्या क्रांतीत सक्रिय भूमिका बजावल्यानंतर, ते 1989 मध्ये सर्वोच्च नेते बनले आणि जवळजवळ चार दशके सत्तेत राहिले. त्यांची संपत्ती, प्रामुख्याने सेताद द्वारे, 95 अब्ज ते 200 अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.

Dakshata Thasale | Mar 01, 2026, 01:26 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

खमेनींच्या घरातील फर्निचर आणि कार्पेट देखील शतकानुशतके जुने आहेत. असा दावाही केला जातो की खमेनी वैयक्तिक खर्चासाठी सरकारी तिजोरीऐवजी धार्मिक देणग्यांवर (खूम्स) अवलंबून होते. दुसरीकडे, ते इराणमधील एक शक्तिशाली व्यावसायिक साम्राज्य असलेल्या सेतादचे प्रमुख होते. या संघटनेचे तेल आणि वायूपासून ते रिअल इस्टेटपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे, ज्यावर लक्ष ठेवले जात नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव, कोणीही त्यांच्याशी संपर्क साधू शकत नव्हते.

उर्दू आणि फारसीवर प्रेम

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

अयातुल्ला अली खमेनी यांना भाषा आणि साहित्याची खूप आवड होती. ते फारसी, अरबी आणि उर्दू भाषेत अस्खलित होते. ते उर्दू कवितेतील भारतीय व्यक्तिमत्त्व अल्लामा इक्बाल यांचे कौतुक करत असत आणि मुशायरा येथे ते अनेकदा कवी आणि लेखकांसोबत खाजगी बैठका घेत असत.

चहा आणि सिगारची आवड

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

खमेनी यांना चहा आणि सिगारची खूप आवड होती. तथापि, आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी काही काळ सिगार ओढणे बंद केले. त्यांच्याकडे चष्मा आणि चालण्याच्या काठ्यांचा संग्रह देखील होता.

खमेनींच्या कुटुंबात कोण आहे, मुलगा मोजतबा खमेनी

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी, चार मुले आणि दोन मुली आहेत. तथापि, सर्वात प्रभावशाली त्यांचा मुलगा मोजतबा खमेनी आहे. मोजतबा यांच्यावर लंडनमध्ये $138 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीची रिअल इस्टेट आणि दुबई आणि युरोपमधील लक्झरी हॉटेल्स असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे परदेशी बँकांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि सोने आणि हिरे असल्याचा दावा केला जातो.

खमेनींची जीवनशैली

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

वयाच्या 86 व्या वर्षीही खामेनी पूर्णपणे तंदुरुस्त राहिले. लवकर उठणारे असल्याने त्यांना कोणताही मोठा आजार नव्हता. 1981 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात त्यांचा उजवा हात अर्धांगवायू झाला होता आणि तेव्हापासून ते त्यांच्या सर्व कामांसाठी डाव्या हाताचा वापर करत आहेत. त्यांनी एक तावीज रत्न घातले होते, जे सिलोनचे गोमेद असल्याचे म्हटले जाते.

खामेनींची संपत्ती

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

खमेनी यांचे वेतन अधिकृतपणे मर्यादित आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये असा दावा केला आहे की ते सेताद नावाच्या संस्थेद्वारे प्रचंड संपत्ती नियंत्रित करतात. 2013 मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय तपासणीत सेताद यांची संपत्ती अंदाजे 95 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, तर इतर अंदाजानुसार ही संख्या 200 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी करणे कठीण आहे आणि इराणी सरकार या आकडेवारीवर वेगळी भूमिका राखते.

जागतिक राजकारणात प्रभाव

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

सर्वोच्च नेते म्हणून, खामेनी इराणच्या लष्कर, न्यायपालिका, राज्य प्रसारण प्रणाली आणि प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांवर अंतिम अधिकार ठेवतात. इराणचे अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांशी असलेले संबंध, त्याचा अणुकार्यक्रम आणि प्रादेशिक धोरणांमध्ये ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

त्यांनी अनेकदा अमेरिकन धोरणांवर उघडपणे टीका केली आहे. अलिकडच्या वर्षांत, त्यांनी अमेरिकन दबावाच्या युक्त्यांना जोरदारपणे नकार दिला आहे.

हिजाब कायदे आणि सामाजिक धोरणे

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

इराण त्याच्या कठोर हिजाब कायद्यांसाठी ओळखले जाते. हिजाब आणि विनम्रता कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड, तुरुंगवास आणि शिक्षण आणि रोजगारावर निर्बंध येऊ शकतात. या धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय चर्चा आणि टीका झाली आहे.

कुटुंब आणि वैयक्तिक जीवन

Ayatollah Ali Khamenei Net Worth

खमेनी यांनी 1964 मध्ये मन्सूरेह खोजस्तेह बागेरजादेह यांच्याशी लग्न केले. त्यांना सहा मुले आहेत: चार मुलगे आणि दोन मुली. त्यांच्या मुलांमध्ये मोज्तबा, मसूद, मुस्तफा आणि मैसम खामेनी यांचा समावेश आहे, तर त्यांच्या मुलींमध्ये होदा आणि बोशरा खामेनी यांचा समावेश आहे. कुटुंब त्यांच्या खाजगी आयुष्याबद्दल खूप खाजगी असल्याचे ओळखले जाते आणि सार्वजनिक माहिती मर्यादित आहे. समर्थक खामेनींना एक साधा आणि दृढ धार्मिक नेता मानतात, तर टीकाकार त्यांना कठोर धोरणे आणि केंद्रीकृत सत्तेचे प्रतीक मानतात.

