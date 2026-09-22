'कपडे काढून तुझी....' बिकिनी शूटच्या नावाखाली धक्कादायक मागणी; अट ऐकून अभिनेत्रीने तिथून काढला पळ

ही अभिनेत्री आणि मॉडेल असून तिने अनेक बी-ग्रेड चित्रपट तसेच बोल्ड वेब सिरीजमध्ये काम केले आहे. विशेषतः ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिकांमधील तिच्या भूमिकांमुळे ती चर्चेत आली होती.
अभिनेत्री आणि मॉडेल नैना छाब्राने अलीकडेच एका मुलाखतीत मनोरंजन क्षेत्रातील कास्टिंग काउचच्या अनुभवावर भाष्य केले.
नैनाच्या म्हणण्यानुसार, एका कोऑर्डिनेटरने तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रिंट शूटची संधी असल्याचे सांगून एका व्यक्तीकडे पाठवले.
परदेशात काम करण्याचे स्वप्न असल्यामुळे ती मोठ्या उत्साहाने त्या भेटीसाठी गेली होती.
मात्र, शूटपूर्वी संबंधित व्यक्तीने बिकिनी शूटचे कारण देत तिची फिगर पाहण्यासाठी कपडे काढण्याची मागणी केली, असा दावा नैनाने केला.
नैनाने ही मागणी तात्काळ फेटाळून लावली. त्यानंतर "असं केलं नाही तर काम मिळणार नाही," असे तिला सांगण्यात आल्याचे तिने नमूद केले.
अशा अनुभवांमुळे नवोदित अभिनेत्री आणि मॉडेल्सनी कोणतीही ऑफर स्वीकारण्यापूर्वी तिची खातरजमा करावी आणि संशयास्पद अटींना स्पष्ट नकार द्यावा, असे आवाहन नैनाने केले.
अभिनेत्री गहना वशिष्ठनेही ऑडिशनच्या नावाखाली काही ठिकाणी मुलींना अयोग्य मागण्या केल्या जात असल्याचा दावा करत, उद्योगातील वास्तवावर भाष्य केले.
मनोरंजन क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या तरुणींनी सतर्क राहावे, प्रत्येक संधीची नीट पडताळणी करावी आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडू नये, असा संदेश दोन्ही अभिनेत्रींनी दिला.