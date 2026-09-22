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'कपडे काढून तुझी....' बिकिनी शूटच्या नावाखाली धक्कादायक मागणी; अट ऐकून अभिनेत्रीने तिथून काढला पळ

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 22, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:39 AM IST

ही अभिनेत्री आणि मॉडेल असून तिने अनेक बी-ग्रेड चित्रपट तसेच बोल्ड वेब सिरीजमध्ये काम केले आहे. विशेषतः ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिकांमधील तिच्या भूमिकांमुळे ती चर्चेत आली होती.

 

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अभिनेत्री आणि मॉडेल नैना छाब्राने अलीकडेच एका मुलाखतीत मनोरंजन क्षेत्रातील कास्टिंग काउचच्या अनुभवावर भाष्य केले.

 

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नैनाच्या म्हणण्यानुसार, एका कोऑर्डिनेटरने तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रिंट शूटची संधी असल्याचे सांगून एका व्यक्तीकडे पाठवले.

 

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परदेशात काम करण्याचे स्वप्न असल्यामुळे ती मोठ्या उत्साहाने त्या भेटीसाठी गेली होती.

 

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मात्र, शूटपूर्वी संबंधित व्यक्तीने बिकिनी शूटचे कारण देत तिची फिगर पाहण्यासाठी कपडे काढण्याची मागणी केली, असा दावा नैनाने केला.

 

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नैनाने ही मागणी तात्काळ फेटाळून लावली. त्यानंतर "असं केलं नाही तर काम मिळणार नाही," असे तिला सांगण्यात आल्याचे तिने नमूद केले.

 

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अशा अनुभवांमुळे नवोदित अभिनेत्री आणि मॉडेल्सनी कोणतीही ऑफर स्वीकारण्यापूर्वी तिची खातरजमा करावी आणि संशयास्पद अटींना स्पष्ट नकार द्यावा, असे आवाहन नैनाने केले.

 

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अभिनेत्री गहना वशिष्ठनेही ऑडिशनच्या नावाखाली काही ठिकाणी मुलींना अयोग्य मागण्या केल्या जात असल्याचा दावा करत, उद्योगातील वास्तवावर भाष्य केले.

 

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मनोरंजन क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या तरुणींनी सतर्क राहावे, प्रत्येक संधीची नीट पडताळणी करावी आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडू नये, असा संदेश दोन्ही अभिनेत्रींनी दिला.

 

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