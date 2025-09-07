English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Baba Vanga: बाबा वेंगा यांची भयानक भाकीत ठरू शकते खरी! भारतासह चार देशांवर मोठे संकट?

Baba Vanga: बल्गेरियाच्या प्रसिद्ध भविष्यवेत्त्या बाबा वांगा यांच्या अनेक भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत. आता २०२५ साठीच्या त्यांच्या अनेक भयानक भाकिते चर्चांमध्ये आहेत. अलिकडच्या घटनांकडे पाहता, त्यांचे शब्द खरे ठरताना दिसत आहेत.

Tejashree Gaikwad | Sep 07, 2025, 02:19 PM IST
Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

जगप्रसिद्ध अंध भविष्यवेत्त्या बाबा वेंगा यांच्या भाकितांवर अनेकदा चर्चा रंगताना दिसते. त्यांच्या अनेक भविष्यवाण्या काळानुसार खरी ठरल्याचे सांगितले जाते.   

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

यंदाही त्यांच्या एका भीषण भविष्यवाणीकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. या भाकितानुसार भारतासह चार देश मोठ्या संकटाच्या छायेखाली येऊ शकतात.

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

बाबा वेंगाने केलेल्या अंदाजानुसार काही देशांना नैसर्गिक आपत्ती, प्रचंड हवामान बदल आणि मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीचा सामना करावा लागू शकतो.   

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

यात भारत, चीन, अमेरिका आणि जपान या देशांचा समावेश असल्याचे चर्चेत आहे. विशेषतः भूकंप, पूर, चक्रीवादळे आणि अतिवृष्टीमुळे भीषण हानी होऊ शकते, असे या भविष्यवाणीत सांगितले गेले आहे.

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

भारताबाबत बोलायचे झाल्यास अलीकडील काळात हवामानातील अतिरेक, मुसळधार पावसामुळे आलेले पूर आणि उष्णतेची लाट यामुळे नागरिकांचे जीवन त्रस्त झाले आहे. अशा वेळी बाबा वेंगांच्या या भविष्यवाणीमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीनमध्ये वारंवार होणारे भूकंप, अमेरिकेत वाढणारी चक्रीवादळे तर जपानमधील सुनामीचा धोका यामुळे ही भीती अधिकच वाढली आहे.  

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

तज्ज्ञांच्या मते, अशा भविष्यवाण्यांकडे आंधळेपणाने पाहण्याऐवजी हवामान बदलाचे खरे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढत असल्याचे वैज्ञानिक अनेकदा इशारा देत आले आहेत.   

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

त्यामुळे जगातील प्रत्येक देशाने पर्यावरण संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाविरोधी उपाय योजणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

Baba vanga 2025 prediction of earthquake flood tsunami bhavishya

बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी खरी ठरेल की नाही, हे वेळच ठरवेल. मात्र त्यांच्या इशाऱ्यामुळे जनतेत आणि तज्ज्ञांमध्ये चर्चांना उधाण आले असून पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आठवण यामुळे पुन्हा एकदा झाली आहे.  

