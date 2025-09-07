Baba Vanga: बाबा वेंगा यांची भयानक भाकीत ठरू शकते खरी! भारतासह चार देशांवर मोठे संकट?
Baba Vanga: बल्गेरियाच्या प्रसिद्ध भविष्यवेत्त्या बाबा वांगा यांच्या अनेक भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत. आता २०२५ साठीच्या त्यांच्या अनेक भयानक भाकिते चर्चांमध्ये आहेत. अलिकडच्या घटनांकडे पाहता, त्यांचे शब्द खरे ठरताना दिसत आहेत.
Tejashree Gaikwad | Sep 07, 2025, 02:19 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
भारताबाबत बोलायचे झाल्यास अलीकडील काळात हवामानातील अतिरेक, मुसळधार पावसामुळे आलेले पूर आणि उष्णतेची लाट यामुळे नागरिकांचे जीवन त्रस्त झाले आहे. अशा वेळी बाबा वेंगांच्या या भविष्यवाणीमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीनमध्ये वारंवार होणारे भूकंप, अमेरिकेत वाढणारी चक्रीवादळे तर जपानमधील सुनामीचा धोका यामुळे ही भीती अधिकच वाढली आहे.
6/8
7/8