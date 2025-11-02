English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगावर आर्थिक संकट, पण सोनं तारणार; 2026मध्ये सोन्यात 40 टक्क्यांची वाढ? बाबा वेंगाचे भाकित

Baba Vanga Gold Prediction 2026: बाबा वेंगा यांनी केलेल्या एका भाकितामुळं सर्व गुंतवणुकदारांच्या मनात धडकी भरली आहे. काय आहे हे भाकित, जाणून घ्या.

Mansi kshirsagar | Nov 02, 2025, 12:17 PM IST
Baba Vanga Gold Prediction 2026: 2026 वर्षासाठी बाबा वेंगा यांनी सोन्यासंदर्भात आणि आर्थिक चणचणीबाबत एक भविष्यवाणी केली आहे. या व्यतिरिक्त अंदाज वर्तवला आहे की, सोन्याचे दर सगळे रेकॉर्ड तोडणार. 

बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणी सोशल मीडियावर सध्या चर्चेत असतात. आता समोर आलेली भविष्यवाणी युद्ध, एआयसंदर्भात नसून सोन्यासंदर्भात करण्यात आली आहे. अलीकडेच सोन्याच्या किंमती उच्चांकी दर गाठत आहेत. सोन्याने सध्या 1.23 लाख प्रति 10 ग्रॅम पार केले आहेत. 

मागील महिन्यात 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचा दर 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला होता. हा ऑक्टोबरमधील सर्वात उच्चांकी दर होता. सोन्याचे दर सातत्याने वाढत असल्याने गुंतवणुकदार खुशीत होते.   

आता 2026 साठी बाबा वेंगा यांनी सोन्यासंदर्भात एक भविष्यवाणी केली आहे. ती सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा ट्रेंड होत आहे. जाणून घेऊया यामागचे कारण?  

तज्ज्ञांच्या मते, वाढती जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, वाढती महागाई आणि वाढती व्यापार अस्थिरता यामुळे सोने सुरक्षित गुंतवणूक बनले आहे. शिवाय, अमेरिकन डॉलरची कमकुवतता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतार देखील सोन्याच्या सततच्या लोकप्रियतेला कारणीभूत ठरत आहेत.  

बाबा वेंगा यांनी 2026 मध्ये जागतिक आर्थिक संकट येण्याची शक्यता वर्तवली होती. जर ही भविष्यवाणी खरी ठरली तर बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे सोन्याच्या किमतीत 10% ते 40% वाढ होऊ शकते. परिणामी, भारतात सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹1.62 लाख ते ₹1.82 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, जी आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी आहे.  

बाबा वेंगा यांनी केलेले भाकिते गुंतवणूकदारांसाठी शहापणाचे ठरू शकते. आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात सोने ही सुरक्षित गुंतवणूक ठरू शकते, परंतु बाबा वेंगाच्या भाकितावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे देखील धोकादायक असू शकते.  

बाबा वेंगाच्या भाकितांबद्दल, तज्ञ सल्ला देतात की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय महागाई, व्याजदर आणि जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन घ्यावा.  

