जगावर आर्थिक संकट, पण सोनं तारणार; 2026मध्ये सोन्यात 40 टक्क्यांची वाढ? बाबा वेंगाचे भाकित
Baba Vanga Gold Prediction 2026: बाबा वेंगा यांनी केलेल्या एका भाकितामुळं सर्व गुंतवणुकदारांच्या मनात धडकी भरली आहे. काय आहे हे भाकित, जाणून घ्या.
Mansi kshirsagar | Nov 02, 2025, 12:17 PM IST
बाबा वेंगा यांनी 2026 मध्ये जागतिक आर्थिक संकट येण्याची शक्यता वर्तवली होती. जर ही भविष्यवाणी खरी ठरली तर बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे सोन्याच्या किमतीत 10% ते 40% वाढ होऊ शकते. परिणामी, भारतात सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹1.62 लाख ते ₹1.82 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, जी आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी आहे.
