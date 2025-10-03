English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga Predictions: जैविक प्रयोग अन्... बाबा वेंगाच्या 2025 ते 2030 साठी केली भयानक भविष्यवाणी

Baba Vanga predictions for 2025 to 2030: बल्गेरियन भविष्यवेत्त्या बाबा वंगा यांच्या भाकितांना आजही जगभरात मोठे महत्त्व दिले जाते. त्यांनी केलेली अनेक अंदाजे वर्षानुवर्षे खरी ठरली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक भविष्यवाणीबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता असते.  

Tejashree Gaikwad | Oct 03, 2025, 01:44 PM IST
2025 ते 2030 या सहा वर्षांच्या काळात काय घडू शकते याबाबत वेंगाच्या भाकितांनी पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आणले आहे. या कालावधीत तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका, जैविक प्रयोग, नवा ऊर्जा स्रोत आणि हरित तंत्रज्ञानाकडे वळण अशा महत्त्वाच्या घटना त्यांच्या भविष्यवाणीत नमूद केल्या आहेत.

2025 – युरोपचा ऱ्हास

2025 मध्ये युरोप खडतर परिस्थितीला सामोरे जाईल, असे वेंगा यांनी सांगितले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पूर, भूकंप आणि संघर्ष यामुळे मानवतेचा ऱ्हास होण्याची शक्यता आहे. युरोपची राजकीय आणि सामाजिक रचना ढासळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण होईल.

2026 – तिसरे विश्वयुद्ध

वेंगा यांच्या मते, 2026 हे वर्ष जगासाठी सर्वाधिक संकटाचे ठरू शकते. चीन तैवानवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, तर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष उफाळून येईल. या संघर्षातून तिसऱ्या महायुद्धाचा उद्रेक होईल, ज्यामुळे संपूर्ण जग तणावाच्या भोवऱ्यात सापडेल.

2027 – जैविक प्रयोग आणि नवा रोग

2027 मध्ये जगासमोर एक नवे संकट उभे राहील. या वर्षी जैविक प्रयोग किंवा नवीन रोगाचा उदय होईल, ज्यामुळे काही मानवांमध्ये अतिमानवी गुण दिसून येतील, असे वेंगानी सांगितले आहे. या भाकिताचा संबंध रासायनिक व जैविक युद्धाशी जोडला जातो. म्हणजेच जग विज्ञानातील प्रगतीसोबतच त्याच्या दुष्परिणामांनाही सामोरे जाईल.

2028 – उर्जेचा नवा स्रोत आणि अंतराळ प्रवास

वेंगा यांच्या मते, 2028 हे वर्ष मानवजातीसाठी उर्जाक्षेत्रात क्रांतिकारक ठरेल. स्वच्छ, शक्तिशाली आणि पर्यावरणपूरक असा एक नवीन ऊर्जा स्रोत शोधण्यात येईल. या प्रगतीनंतर मानव अंतराळ प्रवासाच्या दिशेने मोठी पावले उचलतील. शुक्रावर जाण्याची किंवा अंतराळात नवी वसाहत निर्माण करण्याची योजना या काळात सुरू होईल.

2029 – क्रांतीचा काळ

2029 मध्ये संपूर्ण जगात मोठी सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती होईल. जुन्या व्यवस्थांचा ऱ्हास होऊन नवे तत्त्वज्ञान आणि नवी व्यवस्था उदयास येतील. या क्रांतीमुळे जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि समाजरचना यामध्ये मोठे बदल होतील.

2030 – हरित ऊर्जेकडे झेप

बाबा वेंगा यांच्या म्हणण्यानुसार, 2030 पर्यंत जग हरित ऊर्जेकडे वळेल. पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. स्वच्छ ऊर्जा, नवीनीकरणीय साधनांचा वापर आणि पर्यावरणपूरक धोरणांमुळे मानवजातीला टिकाव मिळेल.

या सहा वर्षांत घडणाऱ्या घटनांच्या या भविष्यवाण्या आजही लोकांना विचार करायला भाग पाडतात. काहींना या भाकितांमध्ये भीती दिसते, तर काहींना प्रगतीची संधी. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की  वंगाच्या या भाकितांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे आणि 2025 ते 2030 हा काळ मानवजातीसाठी निर्णायक ठरू शकतो.  

