Baba Vanga Predictions: जैविक प्रयोग अन्... बाबा वेंगाच्या 2025 ते 2030 साठी केली भयानक भविष्यवाणी
Baba Vanga predictions for 2025 to 2030: बल्गेरियन भविष्यवेत्त्या बाबा वंगा यांच्या भाकितांना आजही जगभरात मोठे महत्त्व दिले जाते. त्यांनी केलेली अनेक अंदाजे वर्षानुवर्षे खरी ठरली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक भविष्यवाणीबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता असते.
Tejashree Gaikwad | Oct 03, 2025, 01:44 PM IST
1/8
2/8
2025 – युरोपचा ऱ्हास
3/8
2026 – तिसरे विश्वयुद्ध
4/8
2027 – जैविक प्रयोग आणि नवा रोग
5/8
2028 – उर्जेचा नवा स्रोत आणि अंतराळ प्रवास
वेंगा यांच्या मते, 2028 हे वर्ष मानवजातीसाठी उर्जाक्षेत्रात क्रांतिकारक ठरेल. स्वच्छ, शक्तिशाली आणि पर्यावरणपूरक असा एक नवीन ऊर्जा स्रोत शोधण्यात येईल. या प्रगतीनंतर मानव अंतराळ प्रवासाच्या दिशेने मोठी पावले उचलतील. शुक्रावर जाण्याची किंवा अंतराळात नवी वसाहत निर्माण करण्याची योजना या काळात सुरू होईल.
6/8
2029 – क्रांतीचा काळ
7/8