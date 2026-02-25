Babar Azam: 24 चेंडूत 25 धावा... बाबर आझमच्या कामगिरीवर सोशल मीडियावर तुफान मिम्स Viral
Babar Azam Funny Memes Go Viral: 2026च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर 8 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने बाबर आझम पुन्हा ट्रोल झाला. त्याने 24 चेंडूत 25 धावा केल्या, त्याने 104च्या स्ट्राईक-रेटने फक्त दोन चौकार मारले.
Tejashree Gaikwad | Feb 25, 2026, 01:58 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
माजी अष्टपैलू इमाद वसीम यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात बाबरच्या बाद होण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “२४ चेंडू खेळल्यानंतर अशा प्रकारे बाद होणे, हे वरिष्ठ खेळाडूसाठी योग्य नाही. तुम्ही संघातील अनुभवी खेळाडू आहात. भारताविरुद्धही असेच झाले होते. आम्हाला वैयक्तिक अजेंडा नाही, पण संघ बैठकीत तो स्वतःची जबाबदारी स्वीकारतो का?” असा सवाल त्यांनी केला.
6/8
7/8