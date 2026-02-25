English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Babar Azam: 24 चेंडूत 25 धावा... बाबर आझमच्या कामगिरीवर सोशल मीडियावर तुफान मिम्स Viral

Babar Azam Funny Memes Go Viral: 2026च्या टी-20 विश्वचषकातील  सुपर 8 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने बाबर आझम पुन्हा ट्रोल झाला. त्याने  24 चेंडूत 25 धावा केल्या, त्याने 104च्या स्ट्राईक-रेटने फक्त दोन चौकार मारले.  

Tejashree Gaikwad | Feb 25, 2026, 01:58 PM IST
टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या सुपर-8 फेरीत इंग्लड विरुद्ध दोन विकेट्सनी झालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तानचा प्रमुख फलंदाज बाबर आझम पुन्हा एकदा टीकेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

पल्लेकले येथे झालेल्या या सामन्यानंतर पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या आशा धोक्यात आल्या असून, माजी क्रिकेटपटूंनी बाबरने स्वतःच्या चुका मान्य कराव्यात आणि जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून ओळख असलेल्या बाबरची या स्पर्धेतील कामगिरी मात्र निराशाजनक ठरली आहे. 

सहा सामन्यांत त्याने केवळ ९१ धावा केल्या असून त्याचा स्ट्राइक रेट ११२.३४ इतका आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याने २४ चेंडूत २५ धावा केल्या, पण जेमी ओव्हरटन याने त्याला बोल्ड केले.

माजी अष्टपैलू इमाद वसीम यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात बाबरच्या बाद होण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “२४ चेंडू खेळल्यानंतर अशा प्रकारे बाद होणे, हे वरिष्ठ खेळाडूसाठी योग्य नाही. तुम्ही संघातील अनुभवी खेळाडू आहात. भारताविरुद्धही असेच झाले होते. आम्हाला वैयक्तिक अजेंडा नाही, पण संघ बैठकीत तो स्वतःची जबाबदारी स्वीकारतो का?” असा सवाल त्यांनी केला.  

अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिरने  थेट नाव न घेता वरिष्ठ खेळाडूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गेल्या दोन वर्षांपासून चार-पाच मुख्य खेळाडूंना सतत संधी दिली जात आहे, पण अपेक्षित कामगिरी दिसत नाही,” असे तो म्हणाला.   

पाकिस्तानसमोर आता उर्वरित सामन्यांत विजय मिळवण्याचे आव्हान आहे. बाबर आझमसारख्या अनुभवी खेळाडूकडून संघाला मोठ्या सामन्यात निर्णायक खेळीची अपेक्षा आहे. पुढील सामन्यांत तो फॉर्ममध्ये परत येईल का, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.  

 बाबर आझमचा वाईट फॉर्म बघता चाहते मिम्स बनवून त्याला ट्रोल करत आहेत.  

