English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Babar Azam Birthday Special: किती संपत्तीचा मालक आहे पाकिस्तानचा स्टार क्रिकेटर बाबर आझम? जाणून घ्या Net Worth

Babar Azam Birthday: पाकिस्तान संघाचा माजी कर्णधार बाबर आझम आज त्याचा 31 वा वाढदिवस साजरा (Happy Birthday Babar Azam) करत आहे. या क्रिकेटरची संपत्ती किती आहे हे आजच्या वाढिवसाच्या निमित्ताने जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Oct 15, 2025, 10:08 AM IST
twitter
1/10

Babar Azam Birthday Special: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज बाबर आझम आज (15 ऑक्टोबर) आपला 31वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सोशल मीडियावर फॅन्सकडून त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. मात्र, इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीत तो खेळताना दिसणार नाही. सिलेक्टर्सनी त्याला या सामन्यासाठी संघात स्थान दिलेले नाही.  

twitter
2/10

बाबर आझम सध्या आपल्या फॉर्ममुळे चर्चेत आहे. बांगलादेशविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या मालिकेत तो मोठी धावसंख्या करू शकला नाही. त्यामुळे त्याला सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. तरीसुद्धा तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील अव्वल दर्जाचा फलंदाज मानला जातो.  

twitter
3/10

बाबरने पाकिस्तानकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण 2016 साली वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुबई येथे केले. त्याआधी 2015 मध्ये झिंबाब्वेविरुद्ध वनडे क्रिकेटमध्ये त्याने पहिला सामना खेळला होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2016 मध्ये त्याने टी20 पदार्पण केले. पदार्पणानंतर काही वर्षांतच बाबर आझमला पाकिस्तानचा भविष्याचा सुपरस्टार म्हणून ओळख मिळाली.  

twitter
4/10

तीनही फॉरमॅटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या बाबरने पाकिस्तानकडून सर्वात वेगाने 13 हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करण्याचा विक्रम केला आहे. त्याच्याकडे सर्वात वेगाने 5 हजार रन करण्याचाही विक्रम आहे.  

twitter
5/10

30 वर्षांचा बाबर आजम सध्या पाकिस्तानच नव्हे तर जागतिक क्रिकेटमधील प्रसिद्ध चेहरा आहे. अनेक वेळा त्याची तुलना विराट कोहलीसोबत केली जाते. मात्र, 2 ऑक्टोबर रोजी बाबरने पाकिस्तानच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला.  

twitter
6/10

आता जर त्याच्या संपत्तीबद्दल बोलायचे झाले, तर सीनॉलेज डॉट कॉम या वेबसाईटनुसार बाबर आजमची एकूण संपत्ती सुमारे 6 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे 43 कोटी रुपये आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डकडून त्याला महिन्याला सुमारे 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपये पगार दिला जातो.  

twitter
7/10

विराट कोहलीच्या तुलनेत बाबर कमाईच्या बाबतीत खूपच मागे आहे. जिथे विराट कोहलीची नेटवर्थ अंदाजे 1050 कोटी रुपये आहे, तिथे बाबरकडे फक्त 43 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.  

twitter
8/10

क्रिकेट व्यतिरिक्त बाबरची कमाई जाहिराती आणि ब्रँड प्रमोशन मधून होते. तो Pepsi, Head & Shoulders, HBL, Veet यांसारख्या ब्रँड्सशी जोडलेला आहे. प्रत्येक ब्रँड प्रमोशनमधून तो सुमारे 40 ते 45 लाख रुपये कमावतो.  

twitter
9/10

बाबरला गाड्यांचा देखील प्रचंड शौक आहे. त्याच्याकडे Audi A5, BAIC BJ40 Plus Jeep, Yamaha R1 आणि BMW RR 310 या लक्झरी गाड्या आहेत.  

twitter
10/10

सध्या बाबर आझम आपल्या फॉर्मवर काम करत आहे आणि फॅन्सला पुन्हा एकदा त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच

पुढील अल्बम

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच 7
Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत

Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत

Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत 9
6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती म्हणाला, &#039;फडणवीस आले तरच...&#039;; CM तातडीने रवाना! नाट्यमय घडामोडी

6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती म्हणाला, 'फडणवीस आले तरच...'; CM तातडीने रवाना! नाट्यमय घडामोडी

6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती म्हणाला, 'फडणवीस आले तरच...'; CM तातडीने रवाना! नाट्यमय घडामोडी 15
काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन 8