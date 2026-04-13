Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन; पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला.डॉ. आंबेडकर हे  भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महान कायदेतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी आयुष्यभर दलित, कामगार आणि महिलांच्या हक्कासाठी लढा दिला. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त एकमेकांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा. 

Dakshata Thasale | Apr 13, 2026, 07:45 PM IST
Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes

आजचा दिवस आहे गौरवाचा, उगवला एक तेजस्वी सूर्य समाजहितासाठी लढणारा, ज्याने दिला संविधानाचा अनमोल वारसा, देशाला दिला नव्या भविष्याचा आधारसा... आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा..

बाबांच्या लेखणीने लिहिलं भविष्य आमचं, दिशा दिली अन्यायाविरोधात चालण्याचं, वेळ बदलेल, काळही बदलेल पण जय भीमचा नारा कायम गगनात घुमेल... आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

डॉ. बाबासाहेबांनी शिकवलं ज्ञान हेच खरे शक्तीचं साधन आहेआंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!  

ज्याने सर्वांना समजले एक समान, असे होते आमचे बाबा महान...    

मोजू तरी कशी उंची तुझ्या कर्तुत्वाची तू जगाला शिकवली व्याख्या माणसाला माणुसकीची, भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

सर्वांना स्वतंत्र आणि आनंदाने जगायला शिकवले भीमाने, 

स्वतंत्र आणि समानतेचा नारा दिला भीमाने… आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!  

माझ्या बाबासाहेबांचं काम एवढे मोठे त्यांच्यापुढे वाटतात चंद्र-सूर्यही छोटे जयंतीच्या शुभेच्छा!  

समता, बंधुता आणि न्याय या तत्त्वांचे प्रेरणास्थान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, मानवतेचे पुजारी डॉ.बाबासाहेबांना नमन, आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!    

ललित प्रभाकरने एका खोलीला काळा रंग दिला, त्यामागचं लॉजिक काय? कारण विचार करायला लावणारं?

ललित प्रभाकरने एका खोलीला काळा रंग दिला, त्यामागचं लॉजिक काय? कारण विचार करायला लावणारं?

युझवेंद्र चहलने मला DM केलं, &#039;गंदी बात&#039; फेम अभिनेत्रीने मोबाईमधील मेसेजच दाखवला; लिहिलं होतं &#039;तू फार...&#039;

तुम्ही घरी किती सोनं ठेऊ शकता? कायदा काय सांगतो? तुमच्या घरातील सोनं कशामुळे जप्त होऊ शकतं?

खारघर कोस्टल रोडमुळे 45 मिनिटांचा प्रवास लवकरच 10 मिनिटांवर! मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ प्रवासाचा मार्ग कसा असणार?

