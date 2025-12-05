English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahaparinirvan Din: निधन झालं तेव्हा बाबासाहेबांकडे नेमकी किती संपत्ती होती? आकडेवारी समोर

Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Din 2025 Intresting Unknown Facts: तुम्हाला माहितीये का बाबासाहेबांना पायलट व्हायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले होते. बाबासाहेब आंबेडकरांसंदर्भात अशा अनेक गोष्टी त्यांच्या अनुयायांनाही ठाऊक नाहीत. अशाच काही अत्यंत रंजक गोष्टींबद्दल जाणून घेऊयात.

Swapnil Ghangale | Dec 05, 2025, 04:31 PM IST
1/9

स्वत: सुरु केलेली बँक, मृत्यूसमयी नावावरील संपत्ती... बाबासाहेबांबद्दलच्या खास गोष्टी

babasahebambedkar

भारतरत्न बाबासाहेब आंबडेकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लाखो अनुयायी दरवर्षी मुंबईमधील दादरमधील चैत्यभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येतात. बाबासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा देताना आज आपण त्यांच्यासंदर्भातील 8 खास गोष्टी जाणून घेणार आहोत.  

2/9

जगातील सर्वात जास्त शिक्षित भारतीय

babasahebambedkar

B.A., M.A., Ph.D., M.Sc., D.Sc., Bar-at-Law, L.L.D., D.Litt. अशा 32 पदव्या बाबासाहेबांनी मिळवल्या होत्या. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी एकाच वेळी दोन-दोन डॉक्टरेट्स मिळवल्या.

3/9

सलग चार तास भाषण

babasahebambedkar

बाबासाहेबांचे मराठी भाषण इतके प्रभावी होते की, १९४२ मध्ये नागपूर येथे ४ तास सलग बोलले तरी लाखो लोक ऐकत राहिले.

4/9

स्वत: सुरु केलेली बँक

babasahebambedkar

बाबासाहेबांनी इंग्लंडमध्ये 1920 मध्ये बँक उघडली होती.  “Central Bank of India” नावाची बँक नव्हे, तर त्यांनी “The Mercantile Bank of India” नावाची बँक सुरू केली होती. पण ती फार काळ टिकली नाही.

5/9

दोनदा लढवली निवडणूक

babasahebambedkar

बाबासाहेबांनी 1952 आणि 1954 मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली आणि दोन्ही वेळा पराभूत झाले.  1952 मध्ये बॉम्बे उत्तर मधून आणि 1954 मध्ये भंडारा मतदारसंघातून ते पराभूत झाले.

6/9

बाबासाहेबांना बनायचे होते पायलट

babasahebambedkar

लहानपणी बाबासाहेब विमान उडवण्याचे स्वप्न पाहायचे. त्यांनी 1950 च्या दशकात अमेरिकेत पायलट लायसन्सही घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

7/9

बुद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर 52 दिवसांनी निधन

babasahebambedkar

1935 मध्ये येवला येथे 'मी हिंदू म्हणून मरणार नाही' असे जाहीर केल्यानंतर 21 वर्षांनी 14 ऑक्टोबर 1956 ला नागपूरला दीक्षा घेतली. त्यांनी स्वतः बुद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर 52 दिवसांनी त्यांचे निधन झाले.  6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी बाबासाहेबांनी अखेरचा श्वास घेतला.

8/9

जगातील सर्वात मोठी वैयक्तिक पुस्तक संग्रह

babasahebambedkar

बाबासाहेबांकडे 50 हजारांहून अधिक पुस्तकांचा वैयक्तिक संग्रह होता. ‘राजगृह’ (मुंबई) येथे त्यांची लायब्ररी जगातील सर्वात मोठ्या वैयक्तिक संग्रहांपैकी एक मानली जाते.

9/9

मृत्यूच्या वेळी त्यांच्याकडे किती संपत्ती होती?

babasahebambedkar

बाबासाहेबांनी आयुष्यभर स्वतःसाठी काहीही जमा केले नाही. 'त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त 7 रुपये 80 पैसे आणि काही पुस्तके होती', असं ग्रोक या एआय प्लॅटफॉर्मवरील माहिती सांगते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक असून सोशल मीडियावरुन साभार.)

