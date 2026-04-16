एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी पोहोचलेला महाराष्ट्राचा पहिला नेता; 17,598 फूट उंचावरील चढाई, फोटोंमुळं का फुटलं वादाला तोंड?
Everest base camp trek : जगातील सर्वाधिक उंचीचं शिखर असणाऱ्या माऊंट एव्हरेस्टवर गिर्यारोहणासाठी जाण्याचं स्वप्न बरेच गिर्यारोहक पाहतात. आश्चर्य म्हणजे या शिखराच्या पायथ्याशी जाणंसुद्धा मोठं यशच असतं आणि ते करुन दाखवलं आहे महाराष्ट्रातील एका नेत्यानं....
Sayali Patil | Apr 16, 2026, 09:55 AM IST
जिथं निसर्ग क्षणात निर्दयी होतो
एव्हरेस्ट
याच एव्हरेस्टच्या शिखरावर जाण्याचं स्वप्न पाहणारेही कमी नाहीत. सोबतच शिखरावर जाणं शक्य नसलं तरीही एव्हरेस्ट बेस कॅम्पपर्यंतचा ट्रेक करणंसुद्धा अनेकांसाठी एक मोठं यश असतं. समुद्रसपाटीपासून साधारण 17,598 फूट इतक्या उंचीवरहा एव्हरेस्टचा पायथा स्थिरावला आहे. तिथं नुकतीच चढाई करून आलेली एक व्यक्ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक चर्चेतलं नाव, माजी मंत्री बच्चू कडू यांचं. (छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
बच्चू कडू
अचलपूरचे माजी आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्याविरोधात एकिकडे अपघाताचा बनाव रचून एका व्यक्तीचा जीव घेतल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल असतानाच दुसरीकडे कडूंनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या ट्रेकचे फोटो शेअर करताच अनेक चर्चांना उधाण आलं. आपण समाजासाठी काम करणारी लोकं असून, कोणाचाही जीव घेतला नाही असंच म्हणत त्यांनी हे आरोप फेटाळले. (छायाचित्र सौजन्य- बच्चू कडू / इन्स्टाग्राम)
ट्रेकचे फोटो
कडू यांनी नुकतेच त्यांच्या ट्रेकचे फोटो आणि या प्रवासाची माहितीसुद्धा दिली. 13 एप्रिल 2026 रोजी त्यांनी हा ट्रेक पूर्ण केला. 5364 मीटर पर्यंत 8 दिवस ट्रेक करत बोचणारी थंडी त्यांनी झेलली. जिथं पारा उणे 15 अंश सेल्सियसवर पोहोचला होता. कडू यांच्या कॅप्शनमधील माहितीनुसार काहीही VIP सुविधा नसताना हा खडतर ट्रेक स्वतःच्या मुलासोबत द अल्पायनिस्ट संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी पूर्ण केला. (छायाचित्र सौजन्य- बच्चू कडू / इन्स्टाग्राम)
सलग 8 दिवस ट्रेक
एव्हरेस्टवीर भगवान चवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी हा ट्रेत केला. हा ट्रेक खुप अवघड असा ट्रेक असून सलग 8 दिवस या बेस कॅम्प पर्यंत चढाई करावी लागते. त्यातही चढ जसजसा अधिक उंचावर जातो तसतसं हवेतील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं, त्यामुळं हा ट्रेक आव्हानात्मक. (छायाचित्र सौजन्य- बच्चू कडू / इन्स्टाग्राम)
ऑक्सिजन
आव्हानात्मक चढाई
अशी आव्हानात्मक चढाई करणारे कडू हे महाराष्ट्रातील कदाचीत पहिले राजकीय व्यक्ती असावेत असा दावा केला जात आहे. कडू यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या पूर्व संध्येला भारताचं संविधान, भगवद्गीतेतील उपदेशांना ही मोहिम समर्पित करत नेपाळमध्ये ट्रेकसाठी जशा सोयीसुविधा आहेत त्या धर्तीवरील सुविधा महाराष्ट्रातही केल्या जाव्यात अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. (छायाचित्र सौजन्य- बच्चू कडू / इन्स्टाग्राम)
