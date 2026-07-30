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Photos: बदलापुरात साजरा झाला ‘लाडका खड्ड्या’चा तिसरा वाढदिवस! केक कापून आणि फटाके वाजवून सेलिब्रेशन

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:19 PM IST

बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अनोखे आंदोलन बघायला मिळाला असून 'लाडका खड्ड्या'चा तिसरा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. 

 

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बदलापूर शहरातील वाढत्या खड्ड्यांच्या समस्येविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा निषेध करण्यासाठी 'लाडका खड्डा'चा तिसरा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.

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शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि आंदोलने करूनही पालिका प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्याचा आरोप करण्यात आला.

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आंदोलनादरम्यान खड्ड्याजवळ केक कापून फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी प्रतीकात्मकरीत्या खड्ड्याला केक भरवून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर उपरोधिक टीका केली.

 

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उर्वरित केक कार्यकर्ते तसेच रस्त्याने जाणाऱ्या शाळेच्या बसचालक, रिक्षाचालक, ऑटोचालक आणि दुचाकीस्वारांना वाटण्यात आला. यावेळी खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधण्यात आले.

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महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही काळ रस्ता रोको आंदोलन करत पालिका प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

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चार ते पाच दिवसांत शहरातील खड्डे बुजवले नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी प्रशासनाला दिला.

 

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या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश देशमुख यांनी केले. त्यांनी प्रशासनावर नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.

 

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या आंदोलनात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.

 

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