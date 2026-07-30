/Photos: बदलापुरात साजरा झाला ‘लाडका खड्ड्या’चा तिसरा वाढदिवस! केक कापून आणि फटाके वाजवून सेलिब्रेशन

बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अनोखे आंदोलन बघायला मिळाला असून 'लाडका खड्ड्या'चा तिसरा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
बदलापूर शहरातील वाढत्या खड्ड्यांच्या समस्येविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा निषेध करण्यासाठी 'लाडका खड्डा'चा तिसरा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि आंदोलने करूनही पालिका प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्याचा आरोप करण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान खड्ड्याजवळ केक कापून फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी प्रतीकात्मकरीत्या खड्ड्याला केक भरवून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर उपरोधिक टीका केली.
उर्वरित केक कार्यकर्ते तसेच रस्त्याने जाणाऱ्या शाळेच्या बसचालक, रिक्षाचालक, ऑटोचालक आणि दुचाकीस्वारांना वाटण्यात आला. यावेळी खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधण्यात आले.
महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही काळ रस्ता रोको आंदोलन करत पालिका प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
चार ते पाच दिवसांत शहरातील खड्डे बुजवले नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी प्रशासनाला दिला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश देशमुख यांनी केले. त्यांनी प्रशासनावर नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
या आंदोलनात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.