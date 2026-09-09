/Bail Pola 2026 Wishes in Marathi: कष्टाशिवाय मातीला...बैलाशिवाय शेतीला...; करा बैलजोडीला नमन, बैल पोळ्याच्या मित्र - कुटुंबियांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Happy Bail Pola Wishes 2026 in Marathi : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा सण म्हणजेच बैल पोळा यंदा गुरुवारी 10 सप्टेंबरला साजरा करण्यात येणार आहे. या सणानिमित्त शेतकरी बांधवांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
बैल पोळ्याचा हा सण सर्जा राजाचा हा दिन बळीराजा संगे जो राबतो रात-दिन सांग आम्हा कसे फेडावे तुझे हे ऋण बैल पोळा सणाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!
शिंगे घासली बाशिंगे लावली, माढूळी बांधली मोरकी आवळली. तोडे चढविले कासरा ओढला घुंगरूंमाळा वाजे खळाखळा आज सण आहे बैलपोळा.. पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जसे दिव्याविना वातीला आणि वातीविना दिव्याला नाही पर्याय तसेच कष्टाविना मातीला आणि बैलाविना नाही शेतीला पर्याय बैल पोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
शेतीच्या अन् शेतकऱ्यांच्या सुखासाठी समृद्धीसाठी आणि आपल्या जीवनात भरभराट येण्यासाठी बैल पोळाच्या शुभेच्छा