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Bail Pola 2026 Wishes in Marathi: कष्टाशिवाय मातीला...बैलाशिवाय शेतीला...; करा बैलजोडीला नमन, बैल पोळ्याच्या मित्र - कुटुंबियांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 09, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:26 PM IST

Happy Bail Pola Wishes 2026 in Marathi : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा सण म्हणजेच बैल पोळा यंदा गुरुवारी 10 सप्टेंबरला साजरा करण्यात येणार आहे. या सणानिमित्त शेतकरी बांधवांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा   

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बैल पोळ्याचा हा सण सर्जा राजाचा हा दिन बळीराजा संगे जो राबतो रात-दिन सांग आम्हा कसे फेडावे तुझे हे ऋण बैल पोळा सणाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

 

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शिंगे घासली बाशिंगे लावली, माढूळी बांधली मोरकी आवळली. तोडे चढविले कासरा ओढला घुंगरूंमाळा वाजे खळाखळा आज सण आहे बैलपोळा.. पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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 जसे दिव्याविना वातीला आणि वातीविना दिव्याला नाही पर्याय तसेच कष्टाविना मातीला आणि बैलाविना नाही शेतीला पर्याय बैल पोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

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शेतीच्या अन् शेतकऱ्यांच्या सुखासाठी समृद्धीसाठी आणि आपल्या जीवनात भरभराट येण्यासाठी  बैल पोळाच्या शुभेच्छा

TAGS:
Bail Pola
Wishes
Spirituality

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