Bakri Eid Wishes in Marathi : बंधुभाव, शांतता आणि मानवतेचा संदेश देणारा पवित्र सण 'बकरी ईद' च्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा

Bakri Eid Wishes in Marathi : भारतात सर्वबंधू समभाव असतो. इथे प्रत्येक समाजाचे एक एकत्र नांदतात. एकमेकांचे सणही मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. 28 मे रोजी बकरी ईदचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या सणाच्या आपल्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा आणि त्यांच्या आनंद द्विगुणीत करा.
मित्रा, तुझ्यावर अल्लाहची कृपा कायम राहो. तुझे प्रत्येक काम यशस्वी होवो आणि तुझ्या मनातील प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवो. हॅपी बकरी ईद.
आयुष्यातील प्रत्येक क्षण आनंदापेक्षा कमी नसो, तुमचा प्रत्येक दिवस ईदच्या दिवसापेक्षा कमी नसो. असा ईदचा दिवस तुम्हाला नेहमी लाभो. बकरा ईद मुबारक.
ईदचा चंद्र दिसला, आपल्यासोबत भरभरून आनंद घेऊन आला. तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक अंधार दूर होऊन यशाचा एक नवीन प्रकाश येवो. बकरी ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जसे पांढऱ्या रंगात शांतता मिळते, तशीच तुमच्या आयुष्यातही कायम शांतता टिकून राहो. अल्लाह तुम्हाला प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून वाचवो. हॅपी बकरी ईद.