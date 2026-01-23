बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवलेला गृहमंत्री, 2 वर्ष तुरुंगात राहिला, बाहेर आल्यावर 6 महिन्यात मंत्री झाला; महाराष्ट्रातील या पावरफुल नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल
बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रातील या नेत्याचे नाव जाणून शाॉक व्हाल.
Balasaheb Thackeray And Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. अशातच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अजब योगायोग घडला आहे. बाळासाहेबांच्या तालमीत वाढलेल्या एका नेत्याने गृहमंत्रीपदावर असताना त्यांच्या अटकेचे आदेश काढले होते. हा नेता एका मोठ्या घोटाळ्यात अडकला आणि त्याचे मंत्री गेले. हा नेता दोन वर्ष तुरुंगात होता. बाहेर आल्यावर हा नेता मंत्री झाला पण, घोटाळ्याचे भूत मानगुटीवरुन काही उतरत नव्हते. आता हाच नेता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी दिवशीच घोटाळ्याच्या आरोपासून दोषमुक्त झाला आहे. या नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल.