Marathi News
  • फोटो
  • बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवलेला गृहमंत्री, 2 वर्ष तुरुंगात राहिला, बाहेर आल्यावर 6 महिन्यात मंत्री झाला; महाराष्ट्रातील या पावरफुल नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवलेला गृहमंत्री, 2 वर्ष तुरुंगात राहिला, बाहेर आल्यावर 6 महिन्यात मंत्री झाला; महाराष्ट्रातील या पावरफुल नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रातील या नेत्याचे नाव जाणून शाॉक व्हाल.   

Vanita Kamble | Jan 23, 2026, 10:39 PM IST
Balasaheb Thackeray And Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. अशातच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अजब योगायोग घडला आहे. बाळासाहेबांच्या तालमीत वाढलेल्या एका नेत्याने गृहमंत्रीपदावर असताना त्यांच्या अटकेचे आदेश काढले होते. हा नेता एका मोठ्या घोटाळ्यात अडकला आणि त्याचे मंत्री गेले. हा नेता दोन वर्ष तुरुंगात होता. बाहेर आल्यावर हा नेता मंत्री झाला पण, घोटाळ्याचे भूत मानगुटीवरुन काही उतरत नव्हते. आता हाच नेता   शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी दिवशीच घोटाळ्याच्या आरोपासून दोषमुक्त झाला आहे. या नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी आहे.अशातच अजब राजकीय योगायोग घडला आहे. बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवणाऱ्या नेत्याला एका मोठ्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली आहे. याचा घोटाळ्याच्या आरोपात हा नेता  2 वर्ष तुरुंगात राहिला, बाहेर आल्यावर 6 महिन्यात मंत्री झाला.    

 बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवणाऱ्या आणि राजकीय नियतीशी अनेकवेळा लपंडाव खेळलेल्या या हरफनमौला नेत्याचे नाव आहे छगन भुजबळ. 

 महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भाजप सत्तेत असताना 2016 मध्ये भुजबळांना ईडीनं तुरुंगात टाकलं. तब्बल 2 वर्षांनी भुजबळ तुरुंगाबाहेर आले.  

तुरुंगात गेल्यानंतर  कारकीर्द संपली असं भाकीत केलं गेले. त्याला चुकीचं ठरवत भुजबळांनी मफलर आणखी स्टाईलनं गुंडाळला आणि 2019 मध्ये महाविकास आगाडी सरकारमध्ये मंत्री झाले.   

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ यांची आता इडीकडून देखील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.प्रेडिकेट ऑफेन्स नसेल तर ईडीची केसही उभी राहू शकत नाही. या आधारावर भुजबळांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

छगन भुजबळ शिवसेनेचा एकेकाळचा फायरब्रँड नेता. शाखाप्रमुख, महापौर आणि मग आमदार  त्यानंतर बाळासाहेबांशी मंडल आयोगावरुन मतभेद झाल्यावर याच लखोबाला शिवसैनिकांनी पळता भुई थोडी केली होती.   

बाळासाहेबांची साथ सोडून शरद पवारांच्या वळचणीला आल्यावर भुजबळ काँग्रेस आणि मग राष्ट्रवादीत रमले.  पुढे बाळासाहेबांवर खटला भरुन बाळासाहेबांच्या अटकेची धमक दाखवलेला हा गृहमंत्री चांगलाच चर्चत आला.    

1992 या वर्षात मुंबईत दंगल उसळली होती. यावेली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी सामनात एक अग्रलेख लिहिला होता. मात्र, सामनात लिहिलेल्या अग्रलेखात मजकुरामुळे धार्मिक भावना भडकल्याचा आणि त्यातून अशांतता पसरल्याचे आरोप करत त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणात तेव्हा बाळासाहेबांवर कुठलीही कारवाई होऊ शकली नव्हती कारण त्यांच्या अटकेसाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक होती. 

1995 मध्ये राज्यात युती सरकार आले.  त्यामुळे ते प्रकरण लांबणीवर पडलं. 1999 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा बाहरे आले. तत्कालीन गृहमंत्री भुजबळांनी बाळासाहेबांना अटक करण्याचे आदेश काढल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात.    

भाजी विक्रेता ते मंत्री असा छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास आहे. विशेष म्हणजे बाळासाहेबांच्या विचारांनी प्रभावीत होऊन भुजबळांनी शिवसैनिक म्हणून कारकीर्द सुरु केली. 

